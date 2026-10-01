Sport

Alex Cicâldău s-a însurat în mare secret cu Mirel Rădoi naș! Nici Mihai Rotaru nu a fost invitat

Alexandru Cicâldău s-a însurat cu partenera sa, Georgiana Bogasievici, la Balș. Nașul celor doi a fost Mirel Rădoi, cel pe care l-a avut antrenor la Universitatea Craiova și naționala României
Catalin Oprea
01.10.2026 | 20:19
Alex Cicaldau sa insurat in mare secret cu Mirel Radoi nas Nici Mihai Rotaru nu a fost invitat
SPECIAL FANATIK
Alexandru Cicâldău, nuntă în secret cu Mirel Rădoi naș Foto: colaj Fanatik
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În plin cantonament cu echipa națională, s-a aflat că Alexandru Cicâldău (29 ani) s-a însurat cu Georgiana, iubita sa de doi ani. Cei doi l-au ales naș pe Mirel Rădoi, fostul antrenor al mijlocașului de la echipa națională și Universitatea Craiova.

Alexandru Cicâldău s-a însurat în mare secret

Introdus în repriza a doua de Gică Hagi (61 ani) în România – Bosnia 2-4, Alexandru Cicâldău a avut o evoluție solidă. A marcat chiar al doilea gol al „tricolorilor”, în minutul 62. Însă, adevărata lovitură a vieții sale a dat-o pe 15 septembrie. Potrivit Click, mijlocașul central s-a căsătorit în mare secret cu Georgiana Bogasievici, la Balș, iar naș a fost Mirel Rădoi (45 ani). Partenera de viață a lui „Cic” este cu 5 ani mai mare decât fotbalistul, a absolvit Dreptul și a lucrat la Electrica.

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georgiana bogasievici
Georgiana Bogasievici, soția lui Alex Cicâldău
Foto: Facebook

Din informațiile obținute de FANATIK, evenimentul a fost organizat în mare secret, doar cu familia. Mai mult, nici măcar cei de la Universitatea Craiova, în frunte cu patronul Mihai Rotaru, nu au știut că Cicâldău a avut cununia. Asta pentru că cuplul a ținut mult la discreție, urmând, cel mai probabil, să organizeze nunta în pauza competițională.

Alexandru Cicâldău nu este primul fotbalist din generația de la U21, care a ajuns în semifinale la Campionatul European din 2019, pe care Mirel Rădoi îl nășește. Anul trecut, antrenorul a devenit părinte spiritual pentru Florinel Coman (28 ani) și soția sa Ioana.

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Alexandru Cicâldău, pe punctul de a pleca de la Universitatea Craiova în vară

Alexandru Cicâldău a fost pe punctul de a pleca de la Universitatea Craiova în vară. Anunțul a fost făcut de Giovanni Becali, care a detaliat că acest lucru se poate întâmpla dacă salariul fotbalistului nu crește. În cele din urmă, cele două părți au ajuns la un acord, iar mijlocașul central a continuat sub comanda lui Filipe Coelho.

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„Cicâldău are opțiunea de a continua la Craiova într-un anumit context. Trebuie să primească un contract mai mare față de cel din acest sezon. Totul este scris în contract. Ori îi oferă un salariu mai mare, ori îl lasă liber. El ori primește un contract mai bun, ori rămâne liber de contract.

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Așa a fost discuția de la bun început. Este un jucător important, cu experiență. Sper să rămână. În vară se va ști clar, imediat după ce se termină campionatul. Dacă pentru Craiova vine o ofertă, suma de transfer se împarte între cluburi. Este un jucător cu experiență”, a declarat impresarul în emisiunea Giovanni Show.

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