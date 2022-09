Cici de la Sistem, nuntă cu iubita reîntâlnită după 30 de ani: “Ne-am regăsit!”

Nuntă în showbiz, zilele trecute. Cici, fostul membru al trupei Sistem, și iubita și-au unit destinele, după aproximativ 3 ani de când au început o relație. Alina, avocat de meserie, și Mihai Rogojan s-au cunoscut în urmă cu 30 de ani. Coincidență sau nu, Alina este mamă a unui băiețel care poartă același nume ca și fiul lui Cici, din relația cu Amalia Ștefania, fosta astrologă de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Cici, ex-Sistem, nuntă cu iubita, la 30 de ani de la prima vedere

Exclusiv pentru FANATIK, Mihai Rogojan, alias Cici, a făcut primele declarații despre memorabilul eveniment la care au luat parte doar membrii familiei și prietenii apropiați. Nici el și nici actuala soție nu și-au mai dorit un o fastuoasă, cu atât mai mult cu cât nu sunt la prima încercare.

”Nu pot spune că a fost o nuntă mare, 75-80 de persoane. Au fost doar prieteni și neamurile noastre. Prieteni apropiați. A fost o nuntă normală, nu a fost o nuntă extravagantă sau cum se poartă pe la noi.

Toată lumea a spus că a avut o energie foarte bună nunta. Toți s-au simțit foarte bine, de aceea a și durat foarte mult. A început la ora 16:00 și s-a terminat la ora 5:00 dimineața”, a declarat, exclusiv pentru FANATIK, Cici de la Sistem.

Marele pas a fost făcut într-un decor de poveste, departe de agitația din Capitală, pe o podgorie din Snagov, cei doi parteneri visând la o nuntă ca-n filme.

Vorbim de film, dar nu unul clasic, unde luxul este la el acasă, ci unul unde simplitatea și bunul gust primează, iar natura este mână în mână cu fericirea momentului trăit alături de cei mai importanți oameni din viața lor.

”Nunta a avut loc în Snagov, lângă București. Într-o locație foarte frumoasă, o fostă podgorie, cu foarte multă verdeață, un domeniu destul de mare”, povestește Mihai Rogojan, alias Cici, emoționat.

Ce vedete au participat la nunta lui Cici, ex-Sistem

, Daniela Nane și băieții de la Direcția 5 sunt doar unele dintre vedetele care le-au fost alături în ziua cea mare.

”Au fost cu noi colegii din formația Sistem, Doru(n.r. Todoruț), Cosmin Seleși, Magicianul Robert Tudor, Marius Florea Vizante și Daniela Nane. A cântat Direcția 5. Nu am făcut o nuntă pentru dar și cu costuri. Lumea s-a distrat. Și asta a contat cel mai mult”, a adăugat mirele.

Cu ce meniuri și-a răsfățat invitații

Cici și aleasa inimii lui, femeia pe care a reîntâlnit-o după 30 de ani, nu au vrut să exagereze în organizarea marelui eveniment. Aceștia au ales cu mare atenție meniul, tortul, dar și piesa pe care au dansat vestitul dans al mirilor.

În ceea ce privește tradițiile de la nuntă, cei doi miri nu au mai fost atât de impresionați cum au fost la primele evenimente de acest gen din viața lor.

”Am ales un meniu normal. Am avut și sarmale. Nu a fost o nuntă extravagantă. A fost un aperitiv normal și trei feluri de bază. Și tort. Tortul a mers în tandem cu artificiile. Nu s-a furat mireasa și nici nu s-a aruncat buchetul miresei. Dansul mirilor a fost. Normal așa trebuie începută orice nuntă. Am ales o piesă care ne place nouă foarte mult. `Îți promit`, piesa de la Direcția 5”, a mai povestit, pentru FANATIK, Cici.

Poveste de iubire la 30 de ani de la prima întâlnire

S-au cunoscut în urmă cu 30 de ani, însă destinul nu i-a vrut din acel moment împreună. Poate nu erau pregătiți unul pentru celălalt atunci sau poate nu au știut cum să managerieze încercările în anii tinereții.

”Noi ne știm de 30 de ani, dar ne-am regăsit acum. Prima dată ne-am cunoscut acum 30 de ani. Ea nu este persoană publică și nu își dorește să fie persoană publică, eu am scris și pe instagram ca un citat că nu sunt persoană publică și nu mă consider persoană publică”, a declarat Mihai Rogojan, alias Cici.

Își dorește sau nu copil cu aleasa inimii lui?

Poveste lor de iubire, deși începută mai târziu, nu este lipsită de coincidențe. După reîntâlnire și-au dat seama că au amândoi băieți, dar ce e bizar abia acum vine. Ambii poartă același nume, doar vârstele diferă.

”Avem fiecare câte un băiețel. Băiatul ei are 13 ani și îl cheamă Luca Mihai. Și băiatul meu are 7 ani și îl cheamă tot Luca Mihai. Da, ne-au fost alături și copiii”, a spun, pentru FANATIK, Mihai Rogojan.

Fostul component al trupei Sistem și Alina, femeia cu care și-a unit destinul, avocat de profesie, nu au un copil împreună, dar la întrebarea dacă își doresc, Cici a răspuns ușor evaziv.

”Nu știu (n.r. dacă vrem un copil). Nu. Deocamdată sunt în vacanță. Suntem în Italia. Am ales Toscana, dar ne plimbăm în fiecare zi în alte locații să vizităm tot mai mult”, a precizat Mihai Rogojan, de la Sistem.

Cici de la Sistem, schimbare de macaz după ce a fost în politică

Cici de la Sistem a cochetat și cu politica, dar recent a revenit la prima lui iubire, muzica. De un an de zile este manager la Teatrului Muzical Ambasadoric, singurul teatru care aparține de Ministerul Culturii și care se adresează copiilor și tinerilor.

”La sfârșitul lunii, pe 30 septembrie, 1 și 2 octombrie, vor avea loc zilele Teatrului Muzical Ambasadoric. Vom avea o multitudine de specatacole”, ne-a spus în încheiere, încântat, Mihai Ciprian Rogojan, cunoscut ca Cici, ex-Sistem.