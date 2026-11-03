Ciclonul Agneta ia cu asalt România! Cum poate afecta acest lucru SuperLiga României, dar și meciurile din cupele europene

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Format în bazinul central al Mării Mediterane, Ciclonul Agneta a provocat mari probleme în ultimele zile în țări precum Bulgaria, Grecia și Italia, care s-au confruntat cu inundații și furtuni violente. Inclusiv România este lovită de acest ciclon, iar în următoarele 24 de ore situația se va accentua, mai ales în sud și sud-estul României.

Ce este ciclonul Agneta și cum se manifestă

Ciclonul Agneta, denumit astfel de serviciul meteorologic italian la 2 noiembrie 2026, este un ciclon extratropical. O furtună puternică de origine mediteraneeană, formată în Marea Mediterană, care în acest moment se deplasează spre Europa de Est, iar România va fi afectată în următoarele 24 de ore.

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Acest fenomen poate provoca ploi abundente, uneori torențiale, rafale puternice de vânt, de 50-80 km/h sau chiar mai mult în unele zone, inundații și acumulări importante de apă, ninsori la altitudini mari și scăderea temperaturilor. Conform , acest ciclon afectează în mod special zona litorală, unde s-au înregistrat 100 de litri de apă pe metru pătrat în ultimele 24 de ore. Meteorologii estimează că în următoarele ore vor exista acumulări importante de apă pe teritoriul Dobrogei. mai ales că în următoarea etapă FC Argeș joacă cu Dinamo la Mioveni, iar Farul Constanța joacă acasă, la Ovidiu, împotriva Rapidului. De miercuri, ciclonul va migra către Turcia, lăsând în urma sa temperaturi foarte reci. Se estimează ca în weekend, la orele meciurilor, să se înregistreze temperaturi sub 0 grade Celsius.

Ce meciuri din cupele europene ar putea fi afectate

, în timp ce joi seară iubitorii fotbalului se pot delecta cu Europa League și Conference League. În următoarele trei zile vom avea 7 partide care se dispută în zonele afectate de ciclonul Agneta, mai exact două meciuri în Grecia, unul în Bulgaria, două în Italia și două în Turcia.

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Galatasaray are norocul de a juca marți seară, ceea ce înseamnă că va scăpa de „furia” ciclonului Agneta în meciul de Champions League, însă nu același lucru îl poate spune și Fenerbahce, care primește vizita lui Liverpool miercuri seară. De asemenea, Trabzonspor, echipa lui Mohamed Salah, evoluează în Europa League joi seară, împotriva lui Freiburg. Iată toate meciurile din această etapă care ar putea fi afectate de vremea nefavorabilă:

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