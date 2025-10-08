Ciclonul Barbara nu i-a speriat pe tricolori! Imagini de senzație de la antrenament. Mircea Lucescu, indicații pe cod roșu. Video

Sport

Jucătorii echipei naționale s-au antrenat pe cod roșu de ploaie pentru meciurile cu Moldova și Austria. Cum a fost surprins Mircea Lucescu. Ciclonul Barbara nu l-a speriat.
Alex Bodnariu
08.10.2025 | 11:10
Ploaia torențială nu i-a descurajat pe tricolori înaintea meciurilor echipei naționale din luna octombrie. Atât jucătorii reprezentativei de seniori, cât și cei ai naționalelor de juniori s-au antrenat, în ciuda codului roșu de vreme rea emis pentru București. Ciclonul „Barbara”, care s-a abătut marți seara asupra țării noastre, nu le-a schimbat planurile fotbaliștilor români.

Tricolorii s-au antrenat în ploaie pentru meciurile cu Moldova și Austria. Imagini de senzație de la Mogoșoaia

Naționala lui Mircea Lucescu va juca joi seara un amical cu reprezentativa Republicii Moldova, pe Arena Națională, iar trei zile mai târziu tricolorii își vor măsura forțele cu liderul grupei preliminare, Austria, tot pe cel mai mare stadion al țării.

Deși în București plouă serios de câteva ore bune, antrenamentele nu au fost amânate sau anulate. Tricolorii au ieșit pe gazon pentru a pune la punct ultimele detalii înaintea jocului cu Republica Moldova. Nici măcar selecționerul Mircea Lucescu, ajuns la 80 de ani, nu s-a ascuns de precipitații.

Pe canalul oficial al Federației Române de Fotbal a fost postat un videoclip de la antrenamente. Jucătorii s-au adaptat condițiilor meteorologice: au purtat căciuli și hanorace și s-au pregătit în ploaie în dimineața zilei de miercuri.

Ploaia nu i-a speriat nici pe tricolorii mici!

La fel s-a întâmplat și în cazul reprezentativei U20. Selecționerul Adrian Iencsi și-a scos jucătorii la treabă, iar pe Facebook, FRF a postat o serie de imagini de la antrenament. Gazonul de la Centrul Național de Fotbal Buftea a făcut cu brio față ploilor din ultimele zile.

„U20 | Cod 🔴 de fotbal la Buftea. Tricolorii lui Adrian Iencsi pregătesc intens meciul cu Cehia, debutul în sezonul 2025-2026 al Elite League U20”, a scris FRF pe pagina oficială de Facebook.

Ciclonul Barbara a ajuns în România. Când se opresc ploile

Municipiul București și alte județe din sud-estul țării se află sub avertizare de cod roșu de ploaie încă de marți, de la ora 21:00. Ciclonul „Barbara”, care a făcut ravagii în Bulgaria, a ajuns și în România, iar precipitațiile vor continua până miercuri seara.

Cum va fi vremea la meciul România – Moldova

E posibil ca partida dintre România și Moldova, de pe Arena Națională, să se joace tot pe ploaie. Codul roșu de vreme instabilă va dispărea, însă va mai dura până vremea se va îmbunătăți. Totuși, premisele sunt bune pentru meciul de duminică, împotriva Austriei.

De ce nu s-a tras acoperișul Arenei Naționale!?

Totuși, ploile din ultimele zile readuc în atenție marea problemă a stadionului Național Arena. Suprafața de joc ar fi putut fi protejată dacă acoperișul retractabil ar fi funcționat. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar apa a pătruns în mai multe zone din interiorul arenei.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că până în 2026 această problemă va fi remediată. Acoperișul, care a costat 20 de milioane de euro, nu poate fi utilizat deja de câțiva ani buni.

„Sunt mai multe defecțiuni la Arenă, și cubul trebuie schimbat. Am semnat chiar zilele trecute procedura pentru expertizare, o finalizăm, apoi intrăm să remediem. Cubul trebuie schimbat, acoperișul trebuie rezolvat. Pe cub sunt defecțiuni la nivel de LED, trebuie reparat.

Avem defecțiuni, au fost și câteva inundații la nivel de spații interne, pe care le refacem acum. Aceste reparații se vor finaliza în 2026, astăzi nu avem costul lucrărilor”, spunea Stelian Bujduveanu, conform GSP.

Alex Bodnariu
