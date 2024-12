Ciclonul Chido a ucis peste 30 de persoane în Mozambic. Autoritățile sunt în alertă

Ciclonul a devastat arhipelagul Mayotte în urmă cu două zile, iar acum a lovit provincia Cabo Delgado din Mozambic. 28 de persoane au murit aici conform datelor oficiale. Trei oameni au murit, de asemenea, în provincia Nampula, în timp ce alte trei persoane au murit în provincia Niassa.

Ciclonul Chido a ucis peste 30 de persoane în Mozambic

În teritoriul francez Mayotte, în largul coastei estice a Africii, peste 1.000 de oameni au fost dați dispăruți. Conform Sky News, ciclonul a devastat insulele Comore și Madagascar, pe lângă Mozambic. Așadar, dezastru total în această zonă.

”Cred că sunt câteva sute de morţi, poate ne vom apropia de o mie, chiar mii, dată fiind violenţa acestui eveniment”, a declarat Francois-Xavier Bieuville, prefectul acestui arhipelag, conform

Meteorologii spun că acest ciclon, Chido, a provocat furtuni cu rafale de vânt care au depășit 220 de kilometri/h. Cartiere întregi au fost rase de pe fața pământului în Mayotte și mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini, în timp ce mai multe bărci au fost răsturnate sau scufundate.

, iar la spital au ajuns 256 de persoane în stare gravă. Ministerul de Interne se teme că numărul persoanelor decedate va fi foarte ridicat, astfel că au fost mobilizați 1.600 de jandarmi și polițiști, precum și pompieri din ținutul vecin, Reunion.

Mayotte are o populație de 300.000 de locuitori răspândiți pe două insule, la 800 de kilometri de coasta de est a Africii, fiind cea mai săracă regiune din Franța. Ciclonul Chido a lovit mai apoi provincia Cabo Delgado din Mozambic, acolo unde UNICEF anunță că daunele vor fi severe.

UNICEF avertizează asupra riscului de dezastru în Africa

au fost parţial sau complet distruse şi lucrăm îndeaproape cu guvernul pentru a asigura continuitatea serviciilor de bază esenţiale. În timp ce facem tot ce putem, este nevoie urgentă de sprijin suplimentar”, au anunțat reprezentanții UNICEF.

Țări precum Malawi și Zimbabwe au întocmit, de asemenea, planuri de urgență în cazul în care populația ar trebui evacuată din zonele joase în urma inundațiilor apocaliptice. În fiecare an între decembrie și martie este sezonul cicloanelor în Oceanul Indian, iar sudul Africii este mereu lovit de cicloane puternice an de an.

În 2019, Ciclonul Idai a ucis 1.300 de oameni în Mozambic, Malawi și Zimbabwe, în timp ce ciclonul Freddy a ucis peste 1.000 de morți în mai multe țări anul trecut. Marea problemă e că cicloanele aduc riscul de inundații care declanșează ulterior epidemii mortale de holeră, precum și febră dengue și malarie, toate fiind boli transmise prin apă.