Cifra de destin în anul 2024 îți spune ce necazuri și bucurii vei avea. Mihai Voropchievici lansează semnale de alarmă

Mihai Voropchievici dezvăluie cum va fi 2024 în funcție de cifra de destin a fiecăruia. 2024 este un an numerologic 8. Cifra se obține adunând cifrele din componența ei.

Mihai Voropchievici: cum va fi 2024 pentru fiecare, în funcție de cifra de destin

Cifra de destin a fiecăruia se află adunând ziua de naștere cu luna și cu anul. Dacă o persoană e născută pe 5 ianuarie 2000, de pildă, avem așa? 5+1+2=8. Aceasta va fi cifra de destin a unei persoane născute la data de 5.01.2000. Toate cifrele se adună până se obține un singur rezultat. Mihai Voropchievici a analizat cum va fi 2024 în raport cu cifra de destin a fiecăruia. Vibrația personală se calculează adunând cifra de destin cu cifra anului.

Cifra de destin 1: pentru persoanele cu această cifră, 2024 va fi un an decisiv. E un an de extreme, ori extremă bună, ori rea. Trebuie să dea dovadă de altruism, să se mai detașeze de materialism și de dorința neapărată de a câștiga. Ei sunt pe vibrație 9 în acest an (an 8 + cifra de destin 1 – așa se calculează cifra de destin în 2024 sau, altfel spuse, vibrația anului).

Cifra de destin 2, vibrație 1 în 2024: Persoanele care au cifra de destin 2 se vor simți foarte bine. Au corelări. Anul nu e în contradicție cu ei. Dacă adunăm vibrațiile, rezultă o curiozitate. Cu destin 2,, vibrație 8 avem un unu.

Este an de noi începuturi. Vor demara acțiuni interesante. Dacă vor să facă un pas hotărâtor, e un an foarte bun pentru așa ceva. E un an bun și pentru schimbarea locului de muncă ori pentru un schimb de locuință.

Persoanele cu destin 3 dau de bogăție

Cifra de destin 3, vibrație 2 în 2024. Persoanele cu aceste date numerologice au o combinație fericită între imparul 3 și cifra pară 8. Dau de bogăție. Tot ce înseamnă afaceri pentru ei aduce câștiguri. Au idei geniale, dinamism, talente pe care trebuie să le exteriorizeze. 8 îi va face mai entuziaști pe cei cu destinul 3 indiferent ce au în minte să facă.

Destinul 4, vibrație 3 în 2024. Persoanele cu aceste cifre au preocupări materiale în mod excesiv, au un curaj nesăbuit. Trebuie să se tempereze, căci acest curaj poate fi distrugător în goana lor după înavuțire. E bine să renunțe la duritate. Cei cu 4 cifră de destin sunt oameni mai duri, dar buni la suflet.

Destin 5, vibrație 4 în 2024. Anul 8 le aduce energie nebănuită, stimulatoare, care îi apropie de succes. 5 este plin de idei nemaipomenite. Persoanele cu aceste date au un curaj ieșit din comun, poate mai mare decât cel al celui cu destin 4. Există o atenționare de risc atunci când se hazardează în ceva și nu își iau măsuri.

Destin 6 în 2024: zgârcenia e caracteristica de bază

Cifra de destin 6, vibrație 5 în anul 2024. Persoanele cu vibrație 5 vor avea parte de succese nebănuite. Se preocupă, de asemenea, de tot ce ține de locuință. Se pot muta în casă nouă ori vor renova. Vor avea atâția bani încât își vor permite orice își doresc. Cei care sunt pasionați de artă, pot face achiziții frumoase în sensul ăsta. Vor avea și tendința spre zgârcenie. Vor avea bani mai mult decât au nevoie.

Cifra de destin 7, vibrație 6 în 2024. într-un an universal 8 pot fi mai reci și, deși au noroc la bani, nu pun preț pe ei. Banii trebuie cheltuiți, în opinia lor, cu scop nobil. Vor să îi ajute mai mult pe alții. Cei cu 7 vor fi într-o contradicție totală cu propria persoană, între spirit și material.

pentru alții. Cei cu destinul 7 sunt atenționați că vor avea o multitudine de ocazii nenumărate de a obține niște beneficii. Să încerce să nu piardă trenurile, să fie mereu pe fază. Orice oportunitate trebuie valorificată.

Cei cu cifra de destin 8, an complicat

Destin 8, într-un an universal 8. Toate puterile acestor nativi sunt amplificate, atât defectele cât și calitățile. Persoana cu destin 8 într-un an 8 nu va fi chiar cel mai tare din parcare, ci trebuie să se mulțumească fix cu ce are, cu nimic în plus, căci strică balanța cosmică. Cum spune și o rună, nu e bine să forțeze mâna norocului. Într-un astfel de an, cei cu destin 8 pot să audă de un deces ori de îmbolnăvirea unei persoane dragi.

Destin 9, vibrație 8 în 2024. Cei care au acest destin vin în incompatibilitate cu anul 8. Persoanele cu aceste date se vor apuca să strângă bani, dar nu în moduri cinstite. Tentația e de a obține bani pe căi necinstite. Pot cădea în capcanele lui 8, așa că ar fi bine să fie ceva mai chibzuiți. Până la urmă, dacă vor cădea în plasa lui 8, vor fi nevoiți să facă o operă de binefacere pentru a-și spăla păcatele. Să aibă mare grijă cei cu destin 9 la cum se joacă cu forța financiară a anului 8.