Cifră incredibilă în Bănie! Universitatea Craiova a stabilit un record istoric de abonamente înaintea startului noului sezon

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește să înceapă unul dintre cele mai importante sezoane din istoria recentă a clubului, după ce a cucerit titlul și Cupa României în stagiunea precedentă. Entuziasmul generat de event se resimte și în tribune, acolo unde suporterii au răspuns într-un număr impresionant campaniei de abonamente lansate de club. La aproape o lună de la punerea acestora în vânzare, oltenii au stabilit un record absolut pentru fotbalul românesc.

Universitatea Craiova rescrie istoria SuperLigii: peste 9.300 de abonamente vândute!

Universitatea Craiova a anunțat abonamentele pentru sezonul 2026-2027 în urmă cu aproximativ o lună, iar interesul suporterilor a depășit toate așteptările. Până pe 3 iulie, campioana României a vândut nu mai puțin de 9.347 de abonamente, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din capacitatea stadionului „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Este un record absolut atât pentru Universitatea Craiova, cât și pentru SuperLigă. De altfel, precedentul record fusese deja depășit încă din 25 iunie, atunci când clubul anunța că pragul de 8.000 de abonamente fusese atins, o bornă fără precedent în fotbalul românesc.

Interesul uriaș al suporterilor s-a reflectat și în vânzarea lojelor. Deși prețurile sunt accesibile în special companiilor și mediului de afaceri – 20.000 de euro pentru pachetul Clasic, 21.500 de euro pentru Business și 23.500 de euro pentru Exclusiv – toate acestea au fost deja rezervate.

ADVERTISEMENT

Un alt aspect care a contribuit la interesul fanilor este faptul că abonamentele sunt valabile nu doar pentru toate meciurile de pe teren propriu din competițiile interne, ci și pentru partidele disputate în tururile preliminare ale cupelor europene, indiferent de competiția în care va evolua Universitatea Craiova. Singura excepție este play-off-ul european, pentru care accesul se va face separat.

ADVERTISEMENT

Cât costă abonamentele pe „Ion Oblemenco” în sezonul 2026/2027

Universitatea Craiova a stabilit prețurile pentru abonamentele sezonului 2026/2027, iar tarifele variază în funcție de zona aleasă de suporteri pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la peluze și tribunele inferioare, până la sectoarele VIP, unde prețurile cresc semnificativ în funcție de confort și poziționare.

ADVERTISEMENT

Tribuna II:

• Sector 7 – 399 lei (reînnoire) / 499 lei (nou)

• Sector 8, inel 1 – 439 lei / 549 lei

• Sector 8, inel 2 – 419 lei / 524 lei

• Sector 9, inel 1 – 499 lei / 624 lei

• Sector 9, inel 2 – 459 lei / 574 lei

• Sector 10, inel 1 – 519 lei / 649 lei

• Sector 10, inel 2 – 479 lei / 599 lei

• Sector 11, inel 1 – 499 lei / 624 lei

• Sector 11, inel 2 – 459 lei / 574 lei

• Sector 12, inel 1 – 439 lei / 549 lei

• Sector 12, inel 2 – 419 lei / 524 lei

• Sector 13 – 399 lei / 499 lei

Peluze:

• Peluza Nord – 239 lei (reînnoire) / 299 lei (nou)

• Peluza Sud – 339 lei (reînnoire) / 399 lei (nou)

Tribuna VIP:

• Sector A – 1.209 lei (reînnoire) / 1.429 lei (nou)

• Sector B – 1.319 lei / 1.559 lei

• Sector C – 1.429 lei / 1.689 lei

• Sector D – 1.429 lei / 1.689 lei

• Sector E – 1.319 lei / 1.559 lei

• Sector F – 1.209 lei / 1.429 lei

ADVERTISEMENT

Program favorabil pentru campioana României în startul sezonului

Universitatea Craiova vine după un sezon istoric, în care a reușit eventul, ceea ce aduce automat un program extrem de încărcat la începutul noii stagiuni. Oltenii își vor începe parcursul european în , împotriva bielorușilor de la ML Vitebsk.

La doar câteva zile distanță, pe 12 iulie, Ulterior, pe 15 iulie, Craiova va juca returul cu ML Vitebsk, de această dată pe teren propriu, în preliminariile Ligii Campionilor. Imediat după aceste partide, Universitatea Craiova debutează și în Superligă, tot pe „Ion Oblemenco”, împotriva celor de la UTA Arad.

Astfel, formația din Bănie are un început de sezon compact, cu trei meciuri oficiale într-un interval de doar șapte zile, alternând între competițiile europene și cele interne, dar cu avantajul important de a evolua de trei ori consecutiv pe teren propriu în această perioadă. În plus, în contextul actual al programului competițional, Universitatea Craiova este una dintre echipele care nu pot întâlni alte participante în cupele europene în primele etape ale Superligii, aspect care completează un debut de sezon favorabil, cel puțin pe hârtie, pentru campioana României.

Programul campioanei României pentru prima parte a lunii iulie

8 iulie – ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României);

– ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României); 12 iulie – Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”;

– Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”; 15 iulie – Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30);

– Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30); 18 iulie – Universitatea Craiova – UTA Arad, prima etapă a noului sezon din SuperLiga.

În funcție de rezultatele din dubla cu ML Vitebsk, programul formației lui Filipe Coelho poate deveni și mai aglomerat, deoarece o eventuală calificare ar însemna prezența în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor și continuarea unui ritm infernal de meciuri. De asemenea, chiar și cu un eșec Universitatea Craiova ar continua în competițiile europene, mai exact în Conference League, unde va juca din turul doi preliminar.