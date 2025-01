Cifră incredibilă pentru Novak Djokovic! La câte semifinale de Grand Slam a ajuns marele campion sârb

După ce l-a învins pe Carlos Alcaraz, în sferturile de finală de la Australian Open, Djokovic a devenit primul sportiv din istorie care ajunge în a 50-a semifinală de Grand Slam. Pentru un loc în finală, el îl va întâlni pe germanul Alexander Zverev. Scorul întâlnirilor directe cu acesta este 9-6 pentru Nole.

Cele mai multe semifinale sunt la Wimbledon și US Open

Semifinalele lui Djokovic sunt răspândite destul de uniform în toate cele patru turnee majore. Aceasta este a 12-a sa semifinală la Australian Open, egalându-și astfel recordul de 12 semifinale la Roland Garros.

ADVERTISEMENT

Prima sa semifinală de Grand Slam, la Australian Open, a avut loc în 2008, când a câștigat primul dintre cele zece titluri ale sale la acest turneu.

La Wimbledon și US Open a ajuns în 13 semifinale, atât la Londra, cât și la New York. Prima semifinală de Grand Slam a lui Djokovic a venit la vârsta de 20 de ani, la Roland Garros 2007. În același an, el a atins careul de ași și la Wimbledon.

ADVERTISEMENT

A câștigat 37 de semifinale, a pierdut doar 12

Dintre cele 49 de semifinale de Grand Slam jucate până acum, Nole a câștigat 37. El a pierdut doar de 12 ori în această fază a unui turneu major.

Cel mai bun record al său este la Australian Open, unde a câștigat zece semifinale consecutive, înainte de înfrângerea din 2024 în fața lui Jannik Sinner.

ADVERTISEMENT

Djokovic are un record de 7 victorii – 5 înfrângeri în semifinale la Roland Garros. La Wimbledon și US Open, el are recorduri egale: 10 victorii – 3 înfrângeri.

Federer e pe locul doi, Nadal pe locul trei

Djokovic deținea deja recordul pentru cele mai multe semifinale de Grand Slam, la simplu masculin, în Era Open. Cu 50 de participări în semifinale, sârbul își mărește diferența față de Roger Federer. Elvețianul și-a încheiat cariera cu 46 de semifinale majore, de-a lungul carierei sale de excepție.

ADVERTISEMENT

Pe locul al treilea în top se află Rafael Nadal, cu 38 de semifinale. Următorul este Jimmy Connors (31), urmat de Ivan Lendl (28) și Andre Agassi (26), care completează top cinci. Pete Sampras este al șaselea, cu 23 de semifinale, în timp ce fostul rival al lui Djokovic – devenit antrenorul – Andy Murray a ajuns în 21 de semifinale de Grand Slam.

Mai poate atinge două performanțe fabuloase

El ar putea doborâ sau extinde mai multe recorduri la Australian Open în următoarele zile. Sârbul va încerca să obțină a 11-a finală și al 11-lea titlu la Australian Open, cele 10 finale și titluri anterioare ale lui Djokovic în Australia fiind deja două recorduri.

De asemenea, el va încerca să își extindă recordul de 24 de victorii la Grand Slam și să devină primul jucător – bărbat sau femeie – din toate epocile care câștigă 25 de titluri majore, la simplu.

În cazul în care va câștiga titlul, el va deveni și cel mai vârstnic campion de Grand Slam la simplu din era Open. Actualul deținător al recordului este Ken Rosewall, care avea 37 de ani și două luni când a câștigat Australian Open în 1972. În vârstă de 37 de ani și opt luni, Djokovic l-ar devansa pe Rosewall cu o jumătate de an.