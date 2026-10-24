Sport

Cifră incredibilă! Umilință istorică pentru Elias Charalambous și Tavi Popescu în Grecia

Dragoș Petrescu
24.10.2026 | 22:47
Cifra incredibila Umilinta istorica pentru Elias Charalambous si Tavi Popescu in Grecia
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Levadiakos, echipa pregătită de Elias Charalambous, nu a marcat niciun gol în primele opt etape din Grecia // FOTO: hepta.ro
Umilință istorică pentru Elias Charalambous în Grecia! Cifra incredibilă atinsă după un nou meci fără victorie. Octavian Popescu, printre cei mai buni de pe teren
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Elias Charalambous traversează un început de mandat de coșmar la Levadiakos. Echipa cipriotului a remizat, scor 0-0, pe terenul celor de la Asteras Tripolis, în etapa a opta a campionatului Greciei, și a ajuns la o bornă negativă fără precedent, mai exact opt meciuri consecutive fără gol marcat. În ciuda problemelor formației sale, Tavi Popescu a avut o prestație apreciată și a primit una dintre cele mai mari note din echipă.

Elias Charalambous, în fața unei contraperformanțe istorice! Levadiakos nu a marcat niciun gol în opt etape

Remiza de la Tripoli prelungește seria incredibilă a formației pregătite de fostul antrenor al FCSB-ului. Levadiakos a ajuns la opt meciuri consecutive fără gol înscris în campionat, fiind singura echipă din prima ligă elenă care nu a reușit să marcheze în actuala stagiune.

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Evident nici rezultatele nu sunt de partea lui Charalambous. Formația sa nu a obținut încă nicio victorie în primele opt runde, iar egalul cu Asteras reprezintă încă un pas greșit într-un start de sezon extrem de dificil, seria fără goluri și fără victorii reprezentând o bornă negativă istorică pentru campionatul Greciei.

Tavi Popescu, printre remarcații partidei! Nota primită de român după 64 de minute

Într-o seară complicată pentru echipa sa, Octavian Popescu a fost unul dintre puținii jucători care au ieșit în evidență. Fotbalistul împrumutat de la FCSB a fost singurul dintre foștii elevi ai lui Charalambous din România care a început partida ca titular.

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Tavi a evoluat până în minutul 64, când a fost înlocuit, și a primit nota 7,1 din partea celor de la Sofascore, fiind a doua cea mai mare notă din tabăra lui Levadiakos. Românul a avut un șut pe spațiul porții, a atins mingea de 32 de ori, a reușit două driblinguri din patru încercări și a câștigat șase dintre cele zece dueluri în care a fost implicat. A văzut și un cartonaș galben.

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Adrian Șut a intrat pe final! Urmează un nou test dificil pentru echipa lui Charalambous

Adrian Șut a început partida de pe banca de rezerve și a fost introdus în minutul 86, în timp ce Alexandru Pantea nu a fost folosit. Un alt fost jucător din campionatul României, Juan Bauza, a intrat pe teren în minutul 81.

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Pentru Charalambous urmează o nouă încercare de a opri seria negativă. Levadiakos o va întâlni în etapa următoare pe Aris Salonic, formație aflată în partea superioară a clasamentului. Antrenorul cipriot are nevoie urgentă de o victorie și, mai ales, de primul gol al echipei sale în acest campionat.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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