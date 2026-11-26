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Universitatea Craiova a început cu stângul meciul de la Brighton și a primit gol încă din minutul 3. Cu toate astea, deși ar fi trebuit să alerge mult mai mult după minge, ținând cont și de posesia zdrobitoare a „pescărușilor”, oltenii au alergat mult mai puțin decât formația lui Fabian Hurzeler.

Brighton a alergat mai mult decât Craiova, deși a avut 80% posesie

Prima repriză dintre Brighton și Universitatea Craiova a fost imaginea perfectă a distanței uriașe la care se află fotbalul românesc față de cel din Premier League, unde fotbalul pare că este alt sport în comparație cu cel de la noi din țară. Deși a aliniat mai multe rezerve în formula de start, Brighton a deschis scorul încă din minutul 3,

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„Pescărușii” au controlat complet jocul, iar la un moment dat, în minutul 25, aveau o posesie zdrobitoare, de 80%. Jocul prelungit fără minge ar fi trebuit să însemne distanțe mult mai mari acoperite de jucătorii lui Filipe Coelho, însă statistica a dezvăluit un detaliu uluitor. Chiar dacă englezii au pasat pe tot terenul, aceștia au alergat cu un kilometru mai mult decât oltenii, care au acoperit o distanță de 31 de kilometri în primul sfert de meci, față de cei 32 de kilometri alergați de Brighton.

Jocul s-a rupt total în a doua jumătate a primei reprize

În a doua parte a primei jumătăți a meciului, diferența a început să se vadă din ce în ce mai tare. De Cuyper a dublat avantajul echipei sale după o execuție superbă. Belgianul a imprimat foarte mult efect mingii și nu i-a dat nicio șansă lui Laurențiu Popescu.

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Posesia lui Brighton a rămas una zdrobitoare până la pauza meciului, mai ales după ce Matt O’Reiley a fost călcat dur de internaționalul român, iar după intervenția VAR arbitrul a decis să-l elimine pe jucătorul Craiovei. În prima repriză, formația din Premier League a avut 11 șuturi la poartă, dintre care 3 pe poartă și un xG de 1.24. Brighton a efectuat 425 de pase, dintre care 375 corecte, față de doar 108 pase ale oltenilor, dintre care doar 61 corecte. Diferența este și mai mare atunci când comparăm pasele corecte în jumătatea adversă, acolo unde englezii au reușit 218 pase, în timp ce Universitatea Craiova doar 12.