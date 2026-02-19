Cifre alarmante: România a pierdut peste 4 milioane de locuitori în 35 de ani. Sociologii vorbesc despre riscuri: „Sistemul nu pare că e pregătit”

ADVERTISEMENT

Președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, vine cu date îngrijorătoare în ceea ce privește scăderea populației României. Aceasta s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane în 35 de ani. Migrația externă a avut o contribuție de 63%, iar sporul natural negativ de 37%. Cum văd sociologii acest declin demografic și ce alte probleme apar.

Populația României, pe minus cu mai mult de 4 milioane de persoane

Datele INS arată că în perioada 1990-2024 peste 808.000 de persoane au emigrat definitiv din țară. Șeful INS susține că în primul an după Revoluție circa 100.000 de persoane au plecat din țară, după care numărul emigranților s-a redus, însă „începând cu anul 2011 fluxul anual al emigranților definitivi a crescut de la un an la altul”.

„În aceste condiții, populația rezidentă a României s-a redus, ca urmare a migrației definitive, cu 162.000 de persoane. În primul an de după Revoluție, aproape 100.000 de persoane au părăsit definitiv țara, însă în anii următori numărul emigranților definitivi s-a diminuat constant, de la un an la altul, pe parcursul următorilor patru ani. A urmat apoi o perioadă de aproape 14 ani, cuprinsă între 1997 și 2010, în care nivelul anual al emigrației a fost relativ redus, cele mai multe valori situându-se sub pragul de 10.000 de persoane.

Începând cu anul 2011, fluxul anual al emigranților definitivi a crescut de la un an la altul. În acest context, în anul 2022, numărul plecărilor definitive a depășit pragul de 30.000 de persoane, iar în 2024, după aproape trei decenii, România a atins din nou nivelul de 50.000 de plecări definitive într-un singur an’‘, subliniază Tudorel Andrei.

Șeful INS mai menționează că în perioada 2000-2011, în aproape toți anii, soldul migrației definitive a fost negativ. Populația rezidentă din anul 2011, comparativ cu cea înregistrată în anul 2000, s-a diminuat cu aproximativ 40.000 de persoane. Totuși, între 2012 și 2022 numărul imigranților înregistrați a fost semnificativ mai mare decât cel al emigranților definitivi.

„În anii 2023 și 2024, România a revenit la un sold negativ al migrației internaționale definitive, ceea ce a contribuit la diminuarea populației rezidente cu peste 41.000 de persoane. Începând cu anul 1992, cetățeni din diverse state și-au stabilit domiciliul pe teritoriul României. Cu toate acestea, cea mai mare parte a imigranților definitivi care au ales România provine din Republica Moldova.

Până în anul 2010, cele mai numeroase imigrări definitive au fost înregistrate în rândul persoanelor provenite din Republica Moldova, aproximativ 75.000 de persoane, reprezentând mai mult de jumătate din totalul imigrărilor definitive consemnate”, mai afirmă Tudorel Andrei.

Cum explică sociologii acest declin demografic

FANATIK a luat legătura cu sociologul Gelu Duminică, care a afirmat că avem această emigrație și o vom avea în continuare, deoarece oamenii continuă să plece, fiind afectați de calitatea vieții, „care înseamnă mai mult decât bani”. Cu toate acestea, Gelu Duminică a afirmat că un alt motiv care stă la baza stă și reîntregirea familiei.

„Calitatea vieții nu înseamnă doar venituri mai mari. Înseamnă, vă dau pe exemplu, stabilitate politică, spitale mai bune, școli mai bune, predictibilitatea mai bună, infrastructură mai bună, sistem de pensie mai așezat, încredere mai multă în instituții și așa mai departe. Pentru că noi, în ultimii ani, spre exemplu, avem foarte mulți din clasa de mijloc, și nu neapărat oameni care se duc să găsească un loc de muncă mai bine plătit, ci sunt și oameni care pleacă și lucrează remote la compania din România, dar și-au mutat reședința în Spania”, a menționat sociologul.

Ce efecte are declinul demografic și ce probleme vor apărea

Sociologul Gelu Duminică susține că, în contextul în care populația va fi una tot mai îmbătrânită, vor apărea multe alte probleme. Acesta a adus în discuție faptul că nici sistemul de pensii nu va mai funcționa. „Este cam 1 la 1 raportul între pensionari și angajați. Aproximativ 1 la 1. Peste 15 ani o să vorbim de 1 la 4. Asta înseamnăo nevoie de ajustare a tuturor taxelor astfel încât tu să poți să susții”.

În continuare, sociologul susține că este nevoie de oameni care să muncească, însă în condițiile în care românii pleacă, va fi nevoie de pentru susținerea economiei. Acest lucru, la rândul său, vine cu o serie de alte complicații.

„De unde aduci populație? Păi n-ai de unde să aduci decât din afară, că din interior n-ai de unde să iei momentul de față. Ceea ce e foarte bine că aducem din afară, dar vine la pachet cu o tonă de provocări și anume faptul că tu nu ești pregătit pentru tot ceea ce înseamnă diversitatea etică și culturală. Adică civilizații mult mai mari și mult mai deschise decât ale noastre cu mai multe probleme”, a declarat sociologul Gelu Duminică pentru FANATIK.

Astfel, expertul subliniază că în România „are cea mai mare provocare a ei în momentul de față, provocarea demografică”. În acest context, el susține că țara noastră trebuie să se pregătească și să ofere un climat potrivit și echilibrat imigranților.

„Când îți vine copilul străin, care e acum la noi în țară, indian, pakistanez, ce este el, și ei trebuie să fie încurajați să facă ceea ce face românul, adică să-și aducă familia. Că tu ai nevoie de ei în țară. Și mai devreme sau mai târziu, mulți o vor face, adică vor alege să facă asta. Că la fel cum românul consideră că e mult mai bine în Spania, Italia, la fel și străinii”, a menționat Gelu Duminică.

Astfel, sociologul consideră că „sistemul nu pare că e pregătit și nimeni nu se gândește la chestia asta”, asta pentru că, mai întâi, „trebuie să combați foarte mult rasismul, homofobia, extremismul, pentru simplul motiv că în viitorul foarte apropiat, adică erau niște cifre la sfârșitul anului trecut, că în 2035, aproximativ 25% din locuitorii Bucureștiului vor fi străini”. De asemenea, sociologul Gelu Duminică a susținut că de 17 ani vorbește despre acest moment al declinului demografic masiv, însă, în continuare, nimeni nu face nimic în această privință și nici în privința efectelor.