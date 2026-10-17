Cifre de La Liga: Universitatea Craiova a impresionat în duelul cu Getafe! Cine au fost cei mai buni jucători ai oltenilor

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Universitatea Craiova a fost la doar câteva minute de o victorie uriașă în Conference League! Oltenii au remizat, scor 1-1, cu Getafe, după un meci în care au ținut piept unei formații din La Liga. FANATIK a consultat datele Wyscout pentru a analiza prestația excelentă a echipei lui Filipe Coelho. Cifrele dezvăluie cum au reușit oltenii să-i pună în dificultate pe spanioli, dar și cine au fost cei mai buni jucători ai Craiovei.

Craiova a fost la un pas să dea lovitura cu Getafe! Cifrele care arată cât de aproape au fost oltenii de o victorie istorică

În fața unei formații din La Liga, obișnuită să întâlnească adversari precum Real Madrid, Barcelona sau Atletico Madrid, Universitatea Craiova nu s-a mulțumit să se apere. Echipa pregătită de Filipe Coelho a jucat curajos, a construit ocazii și a reușit să pună probleme defensivei spaniole. Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar oltenii au fost la doar nouă minute de o victorie istorică!

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Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81 și a împiedicat sărbătoarea celor peste 26.000 de suporteri prezenți în tribune. Chiar și așa, punctul obținut împotriva lui Getafe poate cântări enorm în lupta pentru calificarea în primăvara europeană din Conference League. Urmează două jocuri în care oltenii pleacă cu prima șansă, împotriva celor de la Inter d’Escaldes și Egnatia.

Universitatea Craiova a jucat de la egal la egal cu o echipă din La Liga! Ce spun statisticile

FANATIK a analizat raportul Wyscout al partidei Universitatea Craiova – Getafe 1-1. Cifrele oferă o imagine interesantă asupra duelului din Bănie. Spaniolii au controlat posesia, însă diferențele dintre cele două formații au fost mult mai mici atunci când vine vorba despre ocaziile de gol. Mai mult, oltenii au câștigat câteva dintre cele mai importante dueluri ale serii.

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Statistică U. Craiova Getafe Goluri 1 1 Goluri așteptate (xG) 1,03 1,08 Șuturi 11 13 Șuturi pe poartă 3 3 Posesie 43% 57% Pase 404 551 Precizia paselor 82% 86% Pase progresive 68 52 Atacuri 30 50 Atacuri finalizate cu șut 37% 26% Cornere 4 4 Dueluri câștigate 75 73 Dueluri aeriene câștigate 16 9 Intercepții 43 32 Degajări 26 15 Centrări precise 3 4

Universitatea Craiova a reușit să țină pasul cu adversara din Spania în privința pericolului creat la poarta adversă. Oltenii au înregistrat un xG de 1,03, în timp ce Getafe a ajuns la 1,08. Diferența de numai 0,05 arată că cele două formații au produs ocazii de o valoare cumulată aproape identică. Craiova a expediat 11 șuturi, dintre care trei pe poartă. Spaniolii au avut 13 încercări și tot trei execuții cadrate.

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Getafe a dominat posesia, cu 57%, față de 43% pentru Universitatea Craiova. Ibericii au avut și un volum superior de pase, 551, comparativ cu cele 404 ale oltenilor. Totuși, echipa lui Filipe Coelho a compensat printr-un joc mai direct și printr-o eficiență mai bună în anumite momente. Craiova a trimis 68 de pase progresive, față de numai 52 ale adversarilor, chiar dacă spaniolii au fost mai preciși la acest capitol. În plus, oltenii au transformat 11 dintre cele 30 de atacuri în acțiuni finalizate cu șutul, o rată de 37%. Getafe a avut 50 de atacuri, dar numai 13 s-au încheiat cu șut, ceea ce înseamnă 26%.

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Universitatea Craiova a câștigat 75 dintre cele 148 de dueluri, față de 73 pentru Getafe. Diferența a fost mult mai mare în jocul aerian. Oltenii s-au impus în 16 dintre cele 25 de dueluri aeriene, adică 64%, în timp ce spaniolii au câștigat numai nouă. Craiova a avut și 43 de intercepții, comparativ cu 32 ale adversarilor, dar și 26 de degajări, față de 15. În repriza secundă, posesia oltenilor a coborât la 37%, iar Getafe a ajuns la 63%. Presiunea spaniolilor a crescut, iar gazdele au fost obligate să petreacă perioade tot mai lungi în defensivă.

Cine au fost cei mai buni jucători ai Craiovei cu Getafe

Atacantul palestinian a înscris cu stângul în poarta lui David Soria, cu un șut din afara careului. Vârful a fost cel mai periculos jucător al Universității Craiova. Potrivit Wyscout, Al Hamlawi a înregistrat un xG individual de 0,39, cel mai mare din echipa olteană. A expediat trei șuturi, dintre care două pe poartă, și a avut două atingeri în careul advers. În cele 75 de minute petrecute pe teren, atacantul a câștigat șase dintre cele 12 dueluri în care a fost implicat.

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Mijlocașul a oferit pasa decisivă pentru golul lui Al Hamlawi și a fost principalul creator de ocazii al Universității Craiova. Cifrele sale sunt impresionante. Cicâldău a înregistrat un xA de 0,52, valoare care reflectă calitatea ocaziilor create prin pasele sale. A oferit trei pase care au dus la șut și două pase-cheie. În plus, a câștigat 11 dintre cele 20 de dueluri disputate și a reușit ambele driblinguri încercate.

Stevanović a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai Universității Craiova în apărare. A câștigat 10 dintre cele 13 dueluri disputate, ceea ce înseamnă un procentaj de 77%. Mai mult, s-a impus în șase dintre cele șapte dueluri defensive și în trei dintre cele cinci dueluri aeriene. Stevanović a avut și o contribuție importantă la construcție, cu 36 de pase reușite din 40 încercate, adică 90%. Vladimir Screciu a completat prestația bună a defensivei. Internaționalul român a avut 77 de acțiuni, dintre care 60 reușite. A câștigat șapte dintre cele 11 dueluri disputate și a avut 14 recuperări, două dintre acestea în jumătatea adversă. A reușit 50 dintre cele 54 de pase încercate, adică 93%, cel mai bun procentaj dintre titularii Craiovei.