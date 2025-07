Bravo, Rădoi! Raportul Wyscout după FK Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1, cu cifrele dezastruoase ale oltenilor

Universitatea Craiova a început cu stângul drumul european. . Calificarea se va decide săptămâna viitoare în Bănie, dar Mirel Rădoi are mult de muncă până atunci.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, dominată clar de FK Sarajevo. A greșit Mirel Rădoi tactica? Ce arată raportul Wyscout

FANATIK vă prezintă cifrele înfrângerii dezamăgitoare suferite de Universitatea Craiova în fața celor de la FK Sarajevo. Am consultat raportul Wyscout, din care reies multe probleme în jocul oltenilor. Prima repriză, cel puțin, a fost una de coșmar pentru gruparea din Bănie, care a jucat lamentabil și putea fi condusă la scor.

Bosniacii au făcut un meci foarte bun, pe fondul evoluției slabe a Craiovei. FK Sarajevo putea să conducă cu 3 sau 4-0 fără nicio problemă, dar portarul oltenilor, Isenko, și-a salvat echipa în mai multe rânduri, iar mai apoi compatriotul său,

ADVERTISEMENT

Prima repriză de coșmar pentru olteni la Sarajevo. Ce nu a mers în jocul Craiovei

Craiova a abordat partida cu un sistem 3-5-2, însă cifrele indică o prestație sub așteptări, în special în ceea ce privește faza ofensivă și intensitatea pressingului. Jucătorii de bandă, Bancu și Ndong, nu au venit cu nimic în atac și au fost depășiți ușor în apărare.

Echipa lui Mirel Rădoi a fost dominată autoritar în prima repriză. Statistica posesiei (54%-46% pentru Sarajevo) ascunde realitatea din teren: gazdele au avut mai multă intensitate, au făcut un pressing eficient și au purtat atacuri clare. Oltenii au părut speriați și nepregătiți mental, așa cum Rădoi a și explicat după finalul jocului.

ADVERTISEMENT

„O primă repriză care le-a aparținut lor. Nu am fost pregătit mental. Acolo cred că s-a decis rezultatul partidei. Am încercat să schimbăm, dar nu am reușit să întoarcem rezultatul, din păcate. Eu nu aveam cum să fiu surprins. Le-am dat jucătorilor toate informațiile. Pe ei ar trebui să-i întrebați dacă au fost surprinși”, a explicat antrenorul echipei din Bănie la finalul partidei din Bosnia.

ADVERTISEMENT

xG în prima repriză: 0.83 pentru Sarajevo, 0.17 pentru Craiova.

Oltenii au suferit serios în Bosnia. Universitatea Craiova a fost ținută în corzi de FK Sarajevo

Craiova a avut doar 6 șuturi în tot meciul, dintre care doar 3 pe poartă. Singurele ocazii reale au venit în repriza a doua, dar, în afară de execuția lui Romanchuk, echipa nu a arătat coerență ofensivă. Baiaram și Al Hamlawi au fost inexistenți în fața porții. Baiaram a avut un xG de 0.13 și niciun alt șut periculos, iar atacantul adus vara aceasta de la Śląsk a terminat cu doar o pasă reușită din 5 în treimea adversă.

ADVERTISEMENT

Fundașii centrali au avut dificultăți mari în dueluri și poziționare. Aceștia au pierdut majoritatea duelurilor aeriene și au fost vulnerabili la pase verticale. Primul gol primit a venit după o fază rapidă și o lipsă totală de reacție în centru.

Tactic, Craiova a fost învinsă la toate capitolele. Rădoi a reacționat greu, a făcut schimbări tardive, iar echipa nu a avut niciun plan clar de atac. Schimbările din minutul 64 încolo nu au adus un impact real.

Mirel a dat-o în bară cu echipa de start. Ndong, alegere total neinspirată în apărare. Cifrele fundașului dreapta

Mirel Rădoi a improvizat și l-a titularizat pe Basilio Ndong, însă strategia s-a dovedit a fi una proastă. Fundașul dreapta, care trebuia să aducă viteză și profunzime pe flanc, a rămas și el corijent. Nu a greșit flagrant, dar a părut mereu cu o viteză în minus.

Minute jucate: 66

Pase precise: 25/39 (64%)

Pase progresive: 0

Driblinguri reușite: 0/2

Centări: 0/3 – toate respinse

Dueluri câștigate: 3/12 (25%)

Intercepții: 3

Mingi pierdute în propria jumătate: 2

Baiaram încă nu e înlocuitorul lui Mitriță! Atacantul oltenilor, meci sub așteptări în Conference League

Baiaram a fost departe de forma pe care Craiova o așteaptă de la el într-un meci de cupe europene. Deși a avut o ocazie notabilă în prima repriză (xG 0.13), restul prestației a fost submediocră. Nu a reușit să destabilizeze defensiva adversă, nu a creat superioritate și a pierdut ușor mingea. A încercat, în câteva momente, să fie motorul ofensiv, dar a eșuat în toate acțiunile individuale.

xG: 0.13

Pase precise: 42% (doar 21 din 50)

Driblinguri reușite : 1/3

Dueluri câștigate: 2/11

Mingi pierdute în jumătatea proprie: 4

Șuturi pe poartă: 1 (niciunul periculos)

Atacantul venit vara această în Bănie nu a adus nimic pe faza ofensivă la Sarajevo. Evoluție dezamăgitoare din partea lui El Hamlawi

Atacantul palestinian fost complet izolat și neinspirat. Nu a participat eficient la construcție, nu a pus presiune și nici n-a oferit soluții între linii. Prestația lui a tras în jos întreaga ofensivă a echipei. În multe momente, a dat impresia că nu își găsește locul pe teren. Într-un sistem care cere un vârf mobil și inteligent, acesta a fost invizibil.

Pase reușite: 10/39 (doar 26% )

) Dueluri câștigate: 3/21

Centrări: 0

Driblinguri reușite: 0

Mingi pierdute în jumătatea proprie: 5

Prezență în careul advers: 0 atingeri

Nicușor Bancu, inexistent în atac, surprins în defensivă

Căpitanul Craiovei, Nicușor Bancu, a avut una dintre cele mai slabe partide ale sale din ultimii ani. A fost modest în ambele faze: nici nu a ajutat ofensiva, nici nu a fost sigur defensiv. Lipsa de precizie în pase și deciziile greșite la mijlocul terenului l-au scos din minți pe Mirel Rădoi.