Cifre dezastruoase pentru Răzvan Marin în meciul AEK Atena – Real Madrid 2-3 din Champions League! Aproape de 0 pe linie

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, disputat miercuri seară în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a actualei ediții de UEFA Champions League, dar a fost introdus pe teren în minutul 60, în locul lui Gacinovic. La această partidă, , dar și de cei doi copii ai cuplului.

Răzvan Marin, cifre îngrijorătoare în meciul AEK Atena – Real Madrid 2-3

, dar în cele din urmă gruparea din capitala Greciei s-a văzut nevoită să se recunoască învinsă, ca urmare a unui gol de senzație marcat de Federico Valverde în prelungiri. De asemenea, anterior, în prima repriză, și , punctând pentru 1-1.

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În mod firesc, la finalul acestui meci. Revenind la Răzvan Marin, mijlocașul român nu a avut deci prea mult timp la dispoziție pentru a-și pune în mod vizibil amprenta asupra jocului. Astfel, el nu a marcat și nici nu a oferit vreo pasă decisivă de gol.

De asemenea, nu a furnizat către coechipierii săi vreo „pasă cheie” și nici nu a creat vreo ocazie mare de gol. În plus, nu a reușit vreo recuperare și nici vreo intercepție a mingii. Mai mult, nu a fost implicat în vreun duel 1 la 1 cu vreun adversar și implicit nici nu a fost cazul de vreun tackling reușit din partea lui.

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Singurul capitol la care Răzvan Marin a „mișcat” cât de cât

Pe de altă parte, Răzvan Marin a atins mingea doar de 14 ori în acest meci și a furnizat doar două pase în treimea adversă de teren. Astfel, în cazul lui acel coeficient de goluri așteptate a fost de doar 0.20 la finalul jocului. În schimb, în această partidă internaționalul român a înregistrat un procentaj de pase reușite foarte mare, de 90%. Doar că a fost vorba doar despre un total de 10 pase încercate, dintre care, în mod evident, 9 reușite, iar mai toate au fost scurte, „acoperite”, fie în lateral, fie în spate.

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