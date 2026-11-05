Sport

Cifre dezastruoase pentru Răzvan Marin în meciul AEK Atena – Real Madrid 2-3 din Champions League! Aproape de 0 pe linie

Gabriel-Alexandru Ioniță
05.11.2026 | 05:45
Cifre dezastruoase pentru Razvan Marin in meciul AEK Atena Real Madrid 23 din Champions League Aproape de 0 pe linie
SPECIAL FANATIK
Cifre dezastruoase pentru Răzvan Marin în meciul AEK Atena - Real Madrid 2-3 din Champions League. Foto: Profimedia
Cifre „horror” pentru Răzvan Marin în AEK Atena - Real Madrid 2-3! Românul s-a descurcat cât de cât doar la un capitol în „thriller”-ul din Champions League
ADVERTISEMENT

Răzvan Marin (30 de ani) nu a fost titular în meciul AEK Atena – Real Madrid 2-3, disputat miercuri seară în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a actualei ediții de UEFA Champions League, dar a fost introdus pe teren în minutul 60, în locul lui Gacinovic. La această partidă, internaționalul român a fost urmărit din tribune și de soția sa, dar și de cei doi copii ai cuplului.

Răzvan Marin, cifre îngrijorătoare în meciul AEK Atena – Real Madrid 2-3

Echipa sa a condus de două ori în această partidă, dar în cele din urmă gruparea din capitala Greciei s-a văzut nevoită să se recunoască învinsă, ca urmare a unui gol de senzație marcat de Federico Valverde în prelungiri. De asemenea, anterior, în prima repriză, și Jude Bellingham semnase o adevărată „bijuterie”, punctând pentru 1-1.

ADVERTISEMENT

În mod firesc, grecii au fost foarte dezamăgiți și frustrați la finalul acestui meci. Revenind la Răzvan Marin, mijlocașul român nu a avut deci prea mult timp la dispoziție pentru a-și pune în mod vizibil amprenta asupra jocului. Astfel, el nu a marcat și nici nu a oferit vreo pasă decisivă de gol.

De asemenea, nu a furnizat către coechipierii săi vreo „pasă cheie” și nici nu a creat vreo ocazie mare de gol. În plus, nu a reușit vreo recuperare și nici vreo intercepție a mingii. Mai mult, nu a fost implicat în vreun duel 1 la 1 cu vreun adversar și implicit nici nu a fost cazul de vreun tackling reușit din partea lui.

ADVERTISEMENT
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din...
Digi24.ro
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA

Singurul capitol la care Răzvan Marin a „mișcat” cât de cât

Pe de altă parte, Răzvan Marin a atins mingea doar de 14 ori în acest meci și a furnizat doar două pase în treimea adversă de teren. Astfel, în cazul lui acel coeficient de goluri așteptate a fost de doar 0.20 la finalul jocului. În schimb, în această partidă internaționalul român a înregistrat un procentaj de pase reușite foarte mare, de 90%. Doar că a fost vorba doar despre un total de 10 pase încercate, dintre care, în mod evident, 9 reușite, iar mai toate au fost scurte, „acoperite”, fie în lateral, fie în spate.

ADVERTISEMENT
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare...
Digisport.ro
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare victorie văzută vreodată

Cel mai în formă atacant din România, la U Cluj din iarnă! „O...
Fanatik
Cel mai în formă atacant din România, la U Cluj din iarnă! „O să ajungă la 3 milioane de euro!”. Exclusiv
Șumudică i-a făcut primul 11 lui Gigi Becali la FCSB: „Hai că m-am...
Fanatik
Șumudică i-a făcut primul 11 lui Gigi Becali la FCSB: „Hai că m-am enervat deja!”
Veste de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Egnatia! Doi dintre cei...
Fanatik
Veste de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Egnatia! Doi dintre cei mai buni jucători lipsesc
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Robert Niță a intervenit instant după ce Florin Gardoș a lansat acuzații în...
iamsport.ro
Robert Niță a intervenit instant după ce Florin Gardoș a lansat acuzații în direcția lui Dan Șucu! Ce a spus noul șef din Giulești
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!