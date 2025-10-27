Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cifre dureroase: “Craiova e singura echipă care nu a marcat împotriva lui Metaloglobus din toată SuperLiga”

Universitatea Craiova, statistică de coșmar. Cifrele pe care oltenii nu vor să le vadă în fața ochilor. Ce s-a întâmplat, de fapt, la meciul cu Metaloglobus.
Mihai Dragomir
27.10.2025 | 11:04
Cifre dureroase Craiova e singura echipa care nu a marcat impotriva lui Metaloglobus din toata SuperLiga
Statistică dezamăgitoare pentru Universitatea Craiova după meciul cu Metaloglobus. Sursa Foto: Fanatik.
Universitatea Craiova nu se mai regăsește în ultima perioadă. Echipa care luase cu asalt noul sezon, la început, are rezultate tot mai dezamăgitoare acum. Ce statistică nefericită a înregistrat echipa lui Mirel Rădoi cu Metaloglobus.

Statistica care nu le face cinste oltenilor. Borna negativă atinsă de Universitatea Craiova la meciul cu Metaloglobus

Bănia a resimțit fiorii succesului la începutul acestui sezon după ce Universitate Craiova își luase avânt și în campionat și în cupele europene. Parcursul recent a diminuat însă emoțiile suporterilor, dar și ale celor din club.

Remiza albă cu Metaloglobus din etapa a 14-a a stârnit un val de reacții puternice în jurul formației pregătite de Mirel Rădoi, cel care a fost băgat în ședință de galeria Craiovei după meci. Ce statistică negativă au bifat, de fapt, oltenii.

„Să vii după seria asta de eșecuri și semi-eșecuri, după ce s-a întâmplat și în Conference League, după ce ai pierdut avansul de puncte pe care l-ai avut timp de 10-12 etape, era momentul în care să zici punct și de la capăt. Ori, dezamăgirea de aceea a fost.Pe de altă parte, dincolo de gestionarea lui Mirel a situației, este vorba și de ușurința cu care ei îți bat joc de absolut orice ocazie pe care o au”, a spus inițial Marius Mitran.

„O chestie de statistică foarte interesantă. Până acum, în 14 etape, Metaloglobus, care mai are doar cu UTA de jucat, are o medie de 2 goluri primite per meci, iar cea mai tare chestie, care doare, este că în toate cele 13 etape au luat gol. Craiova este prima echipă care nu a reușit să marcheze cu Metaloglobus, asta chiar e o bilă neagră”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

Premieră la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat, de fapt, la meciul încheiat la egalitate cu Metaloglobus. „Este prima dată de la înființare!”

Suporterii Universității Craiova așteaptă de mai bine de 3 decenii ca echipa de suflet să triumfe în campionat, iar rezultatele recente au scăzut enorm entuziasmul acestora. Fanii s-au revoltat puternic după meciul cu Metaloglobus, iar Eugen Tircă a subliniat că este primul astfel de episod din istoria recentă a clubului.

„Mirel, după calificarea cu turcii, a gestionat foarte prost tot ce s-a întâmplat”, a mai precizat Horia Ivanovici. „Toți au căzut extraordinar, și Assad, și Nsimba sunt scoși din formă. O cădere care nu se vede la nicio altă echipă”, a completat și Marius Mitran.

„Este prima dată când văd galeria supărată la Craiova și coboară și ceartă jucătorii. Este prima dată de la înființare, s-au adunat foarte multe. Au o singură victorie în 7 meciuri. Noah, din Conference League, mi s-a părut Real Madrid pe lângă Craiova!”, a concluzionat Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
