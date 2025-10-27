Cifre dureroase: “Craiova e singura echipă care nu a marcat împotriva lui Metaloglobus din toată SuperLiga”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova nu se mai regăsește în ultima perioadă. Echipa care luase cu asalt noul sezon, la început, are rezultate tot mai dezamăgitoare acum. Ce statistică nefericită a înregistrat echipa lui Mirel Rădoi cu Metaloglobus.

Statistica care nu le face cinste oltenilor. Borna negativă atinsă de Universitatea Craiova la meciul cu Metaloglobus

Bănia a resimțit fiorii succesului la începutul acestui sezon după ce Universitate Craiova își luase avânt și în campionat și în cupele europene. Parcursul recent a diminuat însă emoțiile suporterilor, dar și ale celor din club.

a stârnit un val de reacții puternice în jurul formației pregătite de Mirel Rădoi, Ce statistică negativă au bifat, de fapt, oltenii.

„Să vii după seria asta de eșecuri și semi-eșecuri, după ce s-a întâmplat și în Conference League, după ce ai pierdut avansul de puncte pe care l-ai avut timp de 10-12 etape, era momentul în care să zici punct și de la capăt. Ori, dezamăgirea de aceea a fost.Pe de altă parte, dincolo de gestionarea lui Mirel a situației, este vorba și de ușurința cu care ei îți bat joc de absolut orice ocazie pe care o au”, a spus inițial Marius Mitran.

„O chestie de statistică foarte interesantă. Până acum, în 14 etape, Metaloglobus, care mai are doar cu UTA de jucat, are o medie de 2 goluri primite per meci, iar cea mai tare chestie, care doare, este că în toate cele 13 etape au luat gol. Craiova este prima echipă care nu a reușit să marcheze cu Metaloglobus, asta chiar e o bilă neagră”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

Premieră la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat, de fapt, la meciul încheiat la egalitate cu Metaloglobus. „Este prima dată de la înființare!”

Suporterii Universității Craiova așteaptă de mai bine de 3 decenii ca echipa de suflet să triumfe în campionat, iar rezultatele recente au scăzut enorm entuziasmul acestora. , iar Eugen Tircă a subliniat că este primul astfel de episod din istoria recentă a clubului.

„Mirel, după calificarea cu turcii, a gestionat foarte prost tot ce s-a întâmplat”, a mai precizat Horia Ivanovici. „Toți au căzut extraordinar, și Assad, și Nsimba sunt scoși din formă. O cădere care nu se vede la nicio altă echipă”, a completat și Marius Mitran.

„Este prima dată când văd galeria supărată la Craiova și coboară și ceartă jucătorii. Este prima dată de la înființare, s-au adunat foarte multe. Au o singură victorie în 7 meciuri. Noah, din Conference League, mi s-a părut Real Madrid pe lângă Craiova!”, a concluzionat Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.