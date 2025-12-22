Cifre fabuloase pentru fotbalistul pedepsit de Mircea Lucescu la națională. „Pictează” la mijlocul terenului pentru liderul campionatului

ADVERTISEMENT

Răzvan Marin (29 ani) a fost din nou unul dintre cei mai buni oameni ai echipei sale, AEK Atena. Echipa românului a învins cu 2-1 OFI Creta și termină anul pe primul loc în campionatul Greciei, reușind să ia fața rivalelor Olympiakos și PAOK Salonic, care par principalele contracandidate la titlu în acest sezon.

Răzvan Marin are o acuratețe a paselor de 92%

Marin a dat o pasă de gol, fructificată de sârbul Luka Jovic. În meciul cu OFI, el a avut două șuturi spre poartă, dar a impresionat prin acuratețea paselor, calculată de specialiști la un procent de 92%. Românul a atins de 89 ori balonul și a câștigat 5 dueluri directe. El este, de departe, cel mai bun pasator al echipei din capitala Greciei.

Internaționalul român are 15 meciuri jucate în cele 15 etape scurse din campionatul elen. A marcat un gol și a reușit două pase de gol. Per ansamblu, contribuția lui la jumătatea de sezon bun făcută de AEK este însă mult mai mare.

Marin a jucat și 11 meciuri în Conference League, unde a dat trei goluri și o pasă de gol. Plus un meci în Cupa Greciei. În total, internaționalul român a bifat 27 de meciuri și a marcat patru goluri pentru AEK Atena, care l-a transferat în vară de la Cagliari.

Mircea Lucescu l-a pedepsit la națională

Doar doi fotbaliști din lotul lui AEK, Koita Aboubakary (Mauritania) și Penada Orbelin (Mexic) au mai multe meciuri decât fotbalistul cu 72 de meciuri la echipa națională, care afost pedepsit de Mircea Lucescu în această toamnă.

Selecționerul i-a considerat pe Răzvan Marin și pe Nicolae Stanciu principalii vinovați pentru egalul din Cipru și nu i-a folosit în meciul cu Austria, câștigat de tricolori cu 1-0. Marin și-a pierdut locul la națională, după acel incident, deși, spre deosebire de Stanciu, el a fost convocat și la ultimele meciuri din 2025.

Românul e calificat în optimile Conference League

Fotbalistul lui AEK a intrat însă doar 16 minute în Bosnia și a jucat repriza secundă în victoria cu San Marino, confirmând o răceală a relațiilor cu Mircea Lucescu. În ciuda faptului că este unul dintre puținii fotbaliști români cu evoluții constante și chiar bune la o echipă din străinătate.

Răzvan Marin face parte din trio-ul românesc (alături de Rațiu – Rayo Vallecano și Racovițan – Racow) care s-a calificat în optimile Conference League.

Campionatul Greciei ia o pauză până după Revelion. În prima etapă din 2026, pe 11 ianuarie, AEK va juca în deplasare contra celor de la Aris Salonic. O confruntare care îi va aduce față în față pe Răzvan Marin și Olimpiu Moruțan.

După 15 etape, AEK e lider cu 37 de puncte. Pe locul 2 e Olympiakos Pireu, cu 36 de puncte, iar pe 3 . Aris Salonic este pe locul 7.