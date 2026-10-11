Cifre horror pentru Ianis Hagi la Alanyaspor în acest sezon! De ce a ajuns rezervă în Turcia

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Ianis Hagi (27 de ani) a revenit la Alanyaspor după acțiunea echipei naționale a României. Mijlocașul român nu a fost titular în partida de pe teren propriu cu Erzurumspor, disputată sâmbătă, 10 octombrie, în etapa a șaptea din campionatul Turciei. Introdus pe parcursul reprizei secunde, internaționalul român nu a reușit să schimbe soarta confruntării, încheiate la egalitate, scor 0-0.

Ianis Hagi, rezervă la Alanyaspor după ce a purtat banderola de căpitan la naționala României

Ianis Hagi a revenit în Turcia după mai bine de două săptămâni petrecute în cantonamentul echipei naționale. Fotbalistul a evoluat în trei dintre cele patru partide disputate de România în Nations League. A fost titular în confruntările cu Suedia și Polonia și a purtat inclusiv banderola de căpitan. Rezultatele au fost însă dezastruoase. „Tricolorii” au pierdut toate cele patru meciuri.

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Revenirea la echipa de club nu a fost nici ea una fericită. Antrenorul João Pereira a decis să îl lase pe Ianis Hagi pe banca de rezerve la partida cu Erzurumspor. Tehnicianul portughez a preferat alte soluții pentru compartimentul ofensiv. Nu este însă o situație nouă pentru internaționalul român, care nu a reușit să devină titular incontestabil la Alanyaspor.

Cifrele lui Ianis Hagi în Alanyaspor – Erzurumspor 0-0. A primit una dintre cele mai proaste note!

Ianis Hagi a fost aruncat în luptă în minutul 63, însă mijlocașul român nu a reușit să schimbe soarta partidei. Evoluția internaționalului român a fost foarte ștearsă. A trimis un singur șut, de la mare distanță, care nu a prins însă spațiul porții. Mai mult, a avut o singură încercare de dribling, dar nici aceasta nu i-a reușit.

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a primit nota 6,5 pentru evoluția sa din meciul cu Erzurumspor. Acesta a oferit doar 17 pase, dintre care 16 au fost precise. Deși a încercat patru centrări, niciuna nu a ajuns la un coechipier. A pierdut mingea de nu mai puțin de șapte ori și nu a avut nicio contribuție defensivă.

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De asta este Ianis Hagi rezervă la Alanyaspor. Mijlocașul are un sezon de coșmar. Ce spun cifrele sale

Până la meciul cu Erzurumspor, Ianis Hagi bifase doar 90 de minute în prima ligă a Turciei. Mijlocașul român a fost titular într-o singură partidă, însă antrenorul l-a înlocuit înainte de pauză, întrucât nu avea ritm de joc. Statisticile furnizate de platforma Wyscout scot în evidență motivele pentru care căpitanul naționalei României nu prinde primul „11” și este introdus de pe bancă abia spre finalul partidelor.

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Ianis Hagi nu a marcat niciun gol în acest sezon și a oferit o singură pasă decisivă. Mai mult, acuratețea paselor sale este una destul de scăzută, de puțin peste 70%. În actuala stagiune, mijlocașul a expediat doar patru șuturi, dintre care unul singur a prins spațiul porții. Driblingurile reușite au lipsit cu desăvârșire, nu însă și mingile pierdute la mijlocul terenului. Românul a înregistrat 17 astfel de situații, fără a le lua în calcul pe cele din partida de sâmbătă seară.

Cifrele sunt evident modeste, iar Ianis Hagi pare să aibă nevoie de un șoc pentru a depăși această perioadă dificilă a carierei. Gică Hagi, tatăl său și selecționerul naționalei României, i-a acordat încredere în meciurile din Nations League. Cu toate acestea, mijlocașul nu a reușit să aducă un plus nici în jocul primei reprezentative.

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Viitorul lui Ianis Hagi la Alanyaspor, tot mai incert! Acord de principiu cu Olympique Marseille

Viitorul lui Ianis Hagi la Alanyaspor este tot mai incert. Mijlocașul român nu reușește să se impună în primul unsprezece și primește puține minute de joc. Antrenorul portughez João Pereira pare să prefere alți jucători în compartimentul ofensiv. În aceste condiții, o despărțire în perioada de mercato din iarnă pare tot mai posibilă. Contractul său cu formația turcă expiră în vara anului 2027.

. Internaționalul român ar putea ajunge în Ligue 1 în ianuarie 2027. Tocmai această înțelegere l-ar fi determinat să refuze o ofertă de un milion de euro pe sezon din partea celor de la Maccabi Tel Aviv. Mutarea nu este însă garantată. Clubul francez se confruntă cu probleme financiare, iar directorul sportiv Grégory Lorenzi a recunoscut că transferurile din iarnă depind de evaluarea autorităților financiare din Franța.