Cifre horror pentru starul lui Cristi Chivu! Deși a câștigat Cupa Mondială, atacantul nu a marcat niciodată la turneul final

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic se apropie cu pași repezi de finalul grupelor. Favoritele de la Mondial au arătat foarte bine, iar cei mai importanți jucători au livrat la nivelul așteptărilor, iar aici îi enumerăm pe: Lionel Messi (5 goluri), Kylian Mbappe (4 goluri) și Erling Haaland (4 goluri). Dacă la începutul turneului final a fost pusă sub întrebare convocarea lui Cristiano Ronaldo, lusitanul a reușit să puncteze de două ori în duelul cu Uzbekistan.

Cifre horror pentru Lautaro Martinez la Cupa Mondială. ZERO goluri pentru starul lui Cristi Chivu

Deși mai sus am enumerat fotbaliști care și-au confirmat valoarea, mai sunt și jucători de clasă care continuă să dezamăgească la Campionatul Mondial. Unul dintre ei este . Atacantul nu a reușit, cel puțin în primele două etape, să înscrie.

ADVERTISEMENT

Criza lui Lautaro Martinez nu a început la acest Campionat Mondial. Jucătorul nu a reușit, în ciuda faptului că Argentina a câștigat competiția, să înscrie la ediție precedentă, Qatar 2022. Atunci atacantul lui Inter a bifat toate cele 6 partide, însă fără a-și trece numele pe tabela marcatorilor.

La un calcul simplu, cel mai valoros jucător de la Inter Milano a adunat nu mai puțin de 8 partide la Campionatul Mondial fără goluri marcate. , același lucru nu se poate spune și despre Campionatul Mondial din 2022.

ADVERTISEMENT

Iordania – Argentina, șansa lui Lautaro Martinez de a înscrie

În ultima etapă a Grupei J, Argentina o va întâlni pe Iordania, un adversar, cel puțin pe hârtie, mult mai slab valoric. Cel mai probabil, Lionel Scaloni va odihni mai mulți jucători, poate chiar pe Lionel Messi, astfel că Lautaro Martinez are o șansă importantă de a marca primul său gol la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

85 de milioane de euro este cota lui Lautaro Martinez

79 de selecții și 37 de goluri a adunat atacantul pentru Argentina