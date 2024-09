Cifre remarcabile pentru rezervele care au decis victoria României împotriva Lituaniei. Mitriță letal, Hagi metronom

Naționala României s-a chinuit mult să , în Ghencea. Selecționerul Mircea Lucescu a început partida cu aceiași jucători de câmp folosiți și în partida cu Kosovo, de la Priștina, disputată, vineri, 6 septembrie.

Tricolorii au avut un start foarte bun și au deschis rapid scorul, prin Treptat balticii au pus stăpânire pe joc, iar fotbaliștii români s-au epuizat în duelurile fizice cu adversari și în clisa de pe teren.

Schimbările făcute de Mircea Lucescu în repriza secundă au avut un impact major asupra rezultatului final. Jocul naționalei a început să prindă din nou culoare la mijloc, după intrarea lui Darius Olaru, în locul lui Marius Marin (56).

Presiunea la poarta Lituaniei a crescut prin aparițiile pe benzi ale lui Ianis Hagi și Alex Mitriță, pe pozițiile lui Man și Mihăilă. Adică din minutul 70, când tabela indica 1-1, și balticii erau încă puși pe treabă. Chiar și intrarea lui Denis Alibec în minutul 88 s-a simțit.

Toți patru veniți de pe bancă au contribuit la cele două goluri marcate când rezultatul era încă în cumpănă. Ianis Hagi a fost metronom, n-a greșit nicio pasă și a scos penalty-ul dictat cu VAR, din care Răzvan Marin a făcut 2-1.

Olaru și el fără greșeală la serviciu are meritul de a fi declanșat contraatacul letal purtat în doi, de Mitiriță și de Alibec. Contră finalizată cu sânge rece de Mitriță, după o pasă rafinată de la Alibec.

Alexandru Mitriță

Domnul Lucescu a avut încredere în mine, chiar dacă în ultima vreme s-a vorbit urât la adresa mea. Pentru mine este o onoare să joc la echipa naţională. Toată lumea aştepta gol de la mine, mai ales eu. Mă bucur foarte mult că am câştigat şi abia apoi că am reuşit să marchez” – Alexandru Mitriță, extremă România

Ianis Hagi

Mă simt bine când joc fotbal, sunt fericit, este pasiunea mea şi e tot ceea ce ştiu să fac, ce-mi doresc să fac. Mă bucur că am jucat bine şi că am putut face diferenţa. A fost un meci dur, pe un teren greu, dar într-un final am scos-o la capăt. Se vede că Mister ne dă încredere” – Ianis Hagi, mijlocaș România