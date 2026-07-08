Cifrele care produc panică la Craiova înainte de primul meci european cu ML Vitebsk, campioana Belarusului

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Universitatea Craiova debutează miercuri seară în preliminariile Ligii Campionilor, împotriva campioanei Belarusului, ML Vitebsk, cu speranța că va începe cu dreptul noul sezon european. Totuși, statisticile din ultimii ani nu sunt deloc încurajatoare pentru olteni. Înaintea duelului de la Mezőkövesd, echipa lui Filipe Coelho se lovește de o serie care i-a pus probleme în fiecare dintre ultimele cinci campanii continentale.

Statistica de care UniversitateaCraiova nu reușește să scape în cupele europene

Primul meci european disputat în deplasare s-a transformat, în ultimii ani, într-un adevărat obstacol pentru Universitatea Craiova. Indiferent de adversar sau de competiție, oltenii nu au reușit să înceapă cu o victorie în ultimele cinci sezoane europene, bilanțul fiind de trei înfrângeri și două remize.

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Seria negativă a început în sezonul 2020/2021, când Universitatea Craiova a fost eliminată încă din primul tur preliminar al Conference League. Din cauza pandemiei, confruntarea cu Lokomotivi Tbilisi s-a disputat într-o singură manșă, în Georgia, iar oltenii au cedat cu 2-1. Singura veste bună a acelei seri a fost primul gol european al lui Ștefan Baiaram în tricoul alb-albastru.

Un an mai târziu, în 2021/2022, Craiova a debutat tot în primul tur preliminar al Conference League, de această dată în Albania, împotriva celor de la FK Laçi. Partida s-a încheiat fără goluri, 0-0, însă calificarea a fost pierdută în Bănie, unde albanezii s-au impus cu 1-0 și au produs una dintre cele mai dureroase eliminări din ultimii ani.

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Universitatea Craiova, de la dezamăgiri europene la calificări istorice

În sezonul 2022/2023, oltenii au intrat direct în turul al doilea preliminar și au întâlnit o altă formație din Albania, Vllaznia. Nici atunci nu au reușit să câștige primul meci din deplasare, terminat la egalitate, scor 1-1. De această dată, însă, returul din Bănie a schimbat complet soarta calificării, Universitatea Craiova impunându-se categoric, cu 3-0. A fost campania în care oltenii au ajuns până în play-off-ul Conference League, fiind eliminați dramatic, după loviturile de departajare, de Hapoel Be’er Sheva.

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Nici sezonul 2024/2025 nu a adus schimbarea așteptată. În turul al doilea preliminar al Conference League, Universitatea Craiova a pierdut cu 2-0 pe terenul slovenilor de la Maribor. Victoria din retur, 3-2 în Bănie, nu a mai fost suficientă pentru a întoarce calificarea.

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Ultima experiență europeană, în 2025/2026, a început tot cu un eșec în deplasare. Craiova a cedat cu 2-1 în Bosnia, în fața celor de la Sarajevo, însă a oferit apoi o replică impresionantă pe teren propriu, câștigând cu 4-0. Acela avea să fie sezonul în care oltenii au realizat una dintre cele mai importante performanțe europene din istorie, ajungând în grupa Conference League după ce au eliminat adversari precum Spartak Trnava și Istanbul Bașakșehir.

2020/2021 – Lokomotivi Tbilisi – Universitatea Craiova 2-1 (turul 1 preliminar Conference League, o singură manșă, în Georgia)

2021/2022 – FK Laçi – Universitatea Craiova 0-0 (turul 1 preliminar Conference League)

2022/2023 – Vllaznia – Universitatea Craiova 1-1 (turul 2 preliminar Conference League)

2024/2025 – Maribor – Universitatea Craiova 2-0 (turul 2 preliminar Conference League)

2025/2026 – Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1 (turul 2 preliminar Conference League)

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3 înfrângeri și 2 remize are Universitatea Craiova în ultimele cinci debuturi europene disputate în deplasare.

Mezokovesd, locul de unde pornește aventura Universității Craiova în Liga Campionilor în sezonul 2026/2027

Universitatea Craiova va disputa primul meci oficial în preliminariile Ligii Campionilor pe arena locală din Mezokovesd. 8 iulie este ziua în care începe urcușul Golgotei pentru campionii lui Felipe Coelho, la o lună și jumătate după ce și-au adjudecat matematic titlul în fața Universității Cluj.

locație aleasă de formația considerată gazdă de UEFA. FANATIK este la locul faptei de duminică, 5 iulie, oferind zilnic informații despre partida de miercuri seara. E drept că bielorușii au fost mai rapizi decât noi, pentru că au ajuns în Ungaria din 2 iulie pentru a pregăti dubla cu oltenii. Și tot aici vor sta și până pleacă spre Craiova pentru manșa decisivă.

Ce poți găsi într-o localitate de 15.000 de locuitori, plasată la joncțiunea dintre Marea Câmpie și munți? Nu prea multe, dar așezarea te surprinde plăcut cu temperatura super-acceptabilă pentru luna lui cuptor, cu liniștea care-ți țiuie în urechi, cu bicicletele care par mai multe decât mașinile… E foarte multă curățenie, iarba tăiată „la centimă”, oameni ici-colo pe străzi. Asta în zona băilor termale, acolo unde sunt cazate ambele adversare de miercuri.

1 5.413 locuitori are Mesokovesd, conform ultimului recensământ, din 1 ianuarie 2025

Gazon impecabil și un stadion cochet pentru debutul european al Universității Craiova

Partida dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova se va disputa pe stadionul formației maghiare Mezőkövesd Zsóry SE, arenă cu o capacitate de 4.183 de locuri, toate pe scaune. Deși clubul gazdă a retrogradat din prima ligă a Ungariei la finalul sezonului 2023-2024 și nu a reușit să promoveze în următoarele două stagiuni, încheind ediția 2025-2026 din NB II pe locul cinci, stadionul a rămas unul dintre cele mai bine întreținute din zonă.

Cea mai plăcută surpriză pentru delegația Universității Craiova va fi, fără îndoială, suprafața de joc. , tunderea și pregătirea gazonului, iar terenul se prezintă în condiții excelente înaintea confruntării din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Arena dispune de o tribună principală modernă și complet acoperită, decorată cu motive tradiționale maghiare specifice regiunii Matyó, în timp ce scaunele galben-albastre oferă stadionului un aspect aparte. Un alt avantaj este lipsa pistei de atletism, ceea ce face ca tribunele să fie amplasate foarte aproape de teren și să creeze o atmosferă intimă, specifică arenelor moderne dedicate exclusiv fotbalului.

Universitatea Craiova va ajunge rapid la stadion în ziua meciului. Delegația oltenilor este cazată la Balneo Hotel Zsori, aflat la aproximativ 4,5 kilometri de arenă, distanță care poate fi parcursă în aproximativ șase minute cu autocarul.

Și infrastructura stadionului are câteva particularități. Accesul jucătorilor se face printr-o clădire amplasată în colțul dintre Tribuna I și peluză, acolo unde se află vestiarele, iar de aici fotbaliștii ies direct spre suprafața de joc. În exterior, arena dispune de o parcare relativ redusă, cu aproximativ 100 de locuri, iar accesul ambulanțelor și al vehiculelor de intervenție se realizează printr-un singur punct de intrare.