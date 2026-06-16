Cifrele CM 2026, dincolo de fotbal. O super afacere de 13 miliarde de dolari pusă la cale de „diabolicul” Gianni Infantino

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De câteva zile, lumea privește spre America de Nord. Pe 11 iunie, Până pe 19 iulie, când finala se va juca pe MetLife Stadium din New Jersey, se vor disputa 104 meciuri, în 16 orașe, din trei țări. Privit însă cu ochii unui consultant, nu al unui microbist, turneul arată altfel:

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, dincolo de cifre. Ce înseamnă cu adevărat mărirea numărului de echipe la 48

este, înainte de a fi un eveniment sportiv, un studiu de caz despre management de proiect, logistică, securitate, date și monetizare la scară planetară. Merită demontat pe componente, exact așa cum aș face cu orice transformare de business adusă pe masa unui client.

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Orice manager de proiect știe că cea mai periculoasă schimbare este extinderea scopului, acel „scope creep” care înghite bugete și calendare. FIFA a făcut-o deliberat și masiv: pentru prima dată în istorie, la turneul final participă 48 de echipe, față de 32, împărțite în 12 grupe de câte patru. Numărul de meciuri a urcat de la 64 la 104, însemnând o creștere de peste 60%, iar durata turneului a ajuns la 39 de zile, cea mai lungă ediție de până acum. S-a adăugat și o fază nouă, „șaisprezecimile”, în care intră primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

Tradus în limbaj de business, o organizație și-a mărit livrabilul cu peste 60%, a introdus un nivel suplimentar de proces și a păstrat aceeași fereastră de execuție de o singură vară. Resursa umană mobilizată se ridică la nivelul unei corporații multinaționale. FIFA aduce aproximativ 65.000 de voluntari, distribuiți pe 23 de arii funcționale, în cel mai amplu program de voluntariat din istoria organizației. Aceștia au fost selectați dintr-o comunitate care a depășit un milion de aplicanți, „mai mulți decât pentru orice alt eveniment din istoria sportului”, potrivit FIFA. Voluntarilor li se adaugă circa 5.000 de angajați dedicați exclusiv turneului și aproximativ 300.000 de persoane acreditate cu un rol în eveniment, cifre confirmate de președintele Gianni Infantino. Pentru orice director general, acestea sunt cifrele unei companii de talie globală, nu ale unui meci.

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104 meciuri vor fi la CM 2026, cu 60% mai mult decât în urmă cu 4 ani, la turneul final din Qatar

Coșmar logistic la CM 2026: a administra un continent, nu o țară

Aici se vede de ce ediția din 2026 este, în esență, un coșmar logistic transformat în program. Turneul se desfășoară în trei țări: Statele Unite cu 11 orașe, Mexic cu 3 și Canada cu 2. Adică patru fusuri orare, iar distanța maximă dintre două stadioane ajunge la circa 4.500 de kilometri, de la Vancouver la Miami. Pentru comparație, Europa se întinde pe aproximativ 3.400 de kilometri de la nord la sud. Nu este o exagerare să afirmăm că echipele administrează un continent.

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FIFA a încercat să atenueze riscul așa cum ar proceda orice manager de proiect rațional: a grupat partidele din faza grupelor în trei „clustere” regionale — vestic, central și estic — pentru a reduce timpii de zbor și oboseala. Inegalitățile rămân totuși considerabile. În timp ce Mexicul, în calitate de gazdă, abia se deplasează, unele naționale parcurg de mai multe ori distanța gazdelor. La acestea se adaugă variabile pe care niciun turneu anterior nu le-a combinat simultan: căldura extremă (un raport co-semnat de Common Goal și Football For Future arată că 10 din cele 16 stadioane depășesc pragurile sigure pentru caniculă, cu temperaturi proiectate de peste 32 de grade Celsius la Miami sau Monterrey), altitudinea de la Ciudad de México și trecerile de frontieră între trei jurisdicții cu reguli de viză diferite. Deplasarea unei delegații naționale înseamnă transportul a circa 60-70 de persoane și tone de echipament specializat.

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Lecția pentru orice director de operațiuni este una pe care am întâlnit-o în zeci de proiecte: într-un program cu margini înguste, execuția logistică, nu strategia, decide rezultatul. Câștigătoarea din 19 iulie va fi, probabil, echipa care își gestionează cel mai bine zborurile, somnul și recuperarea, nu neapărat cea cu cei mai talentați jucători.

Spectatorii: cel mai mare exercițiu de ticketing din istoria Cupei Mondiale

Pe 10 iunie, la Ciudad de México, o cerere pe care a descris-o fără rețineri: „Cererea a fost fără precedent… Nu fără precedent cu puțin, ci fără precedent cu un factor de 10 sau mai mult”. Pentru context, FIFA raportase 3,2 milioane de bilete vândute în 2022, 2,8 milioane în 2018 și 3,1 milioane în 2014, iar recordul de prezență cumulată rămâne cel din 1994, tot din Statele Unite, de circa 3,5 milioane de spectatori. Formatul de 104 meciuri pe 16 stadioane mari creează în jur de 2,5 ori mai multe bilete decât la Qatar 2022.

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Aici adăugăm și faptul că, pentru prima oară la un Mondial, FIFA a folosit prețuri dinamice: sistemul prin care prețul se ajustează în funcție de cerere, exact ca la biletele de avion. Rezultatul: tarife de sute sau chiar mii de dolari, iar la unele meciuri biletele au ajuns de zece ori mai scumpe decât la Qatar. FIFA a deschis și o platformă oficială de revânzare, din care poate încasa până la 30% dintr-o tranzacție, fără să suporte vreun risc. Modelul a generat venituri-record, dar și investigații sau îngrijorări ridicate de procurorii generali din patru state americane (California, New York, New Jersey și Texas), plângeri ale asociațiilor de suporteri și ironie pentru un eveniment optimizat la maximum, locuri goale în tribune la unele meciuri de început, fiindcă o parte din fani au fost prețuiți în afara stadionului.

Securitatea: o operațiune coordonată fără precedent

Dacă logistica este coloana vertebrală a proiectului, Departamentul american pentru Securitate Internă a clasificat cele 78 de meciuri din Statele Unite drept evenimente SEAR I și II — categoria rezervată evenimentelor cu risc ridicat —, iar printr-un ordin executiv s-a creat un grup operativ la nivelul Casei Albe. Agenția federală pentru situații de urgență, FEMA, a cuantificat sprijinul la 846 de milioane de dolari în granturi către nouă state, din care 625 de milioane prin programul dedicat Mondialului și peste 221 de milioane pentru protecția împotriva dronelor.

Coordonarea implică sute de agenții federale, statale și locale, plus servicii private. Pentru prima dată, față de doar cinci evenimente cu astfel de acoperire în tot anul 2025. În Canada, biroul parlamentar de buget estimează sprijinul guvernamental total la 1,066 miliarde de dolari canadieni (473 de milioane de la nivel federal și 593 de milioane de la alte niveluri de guvernare), adică aproximativ 82 de milioane pe meci pentru cele 13 partide găzduite. Este definiția unui program cu părți interesate multiple și buget descentralizat: FIFA controlează veniturile și impune cerințele, în timp ce o bună parte din costurile de securitate cad pe umerii orașelor și guvernelor.

Pentru mine, aici se află partea cea mai interesantă și cea mai puțin înțeleasă de publicul larg. Fotbalul modern a devenit o industrie de date, iar Mondialul din 2026 este cea mai avansată ediție din punct de vedere tehnologic.

Mingea oficială, Trionda, produsă de Adidas, conține un senzor inerțial care captează date de 500 de ori pe secundă și care trebuie încărcat electric înainte de meci. Combinat cu rețele de camere ce urmăresc 29 de puncte de pe corpul fiecărui jucător, sistemul alimentează tehnologia semi-automată de ofsaid. Noutatea din 2026, dezvoltată împreună cu Lenovo, o reprezintă avatarele 3D ale jucătorilor scanați digital, care permit decizii mai rapide și reluări mai clare.

Dincolo de arbitraj, FIFA operează un întreg ecosistem de date și un set de indicatori numit Enhanced Football Intelligence, construit de echipa coordonată de Arsène Wenger, metrici care pot fi livrate la 30 de secunde după un eveniment de joc. Prin aplicația FIFA Player App, fiecare jucător își accesează datele de performanță și clipurile video la câteva minute după fluierul final. Iar la CES 2026, FIFA și Lenovo au prezentat Football AI Pro, un instrument care analizează peste 2.000 de indicatori și milioane de puncte de date, pus la dispoziția tuturor echipelor. Mesajul de business este limpede: avantajul competitiv s-a mutat dinspre intuiție spre analiza datelor, exact ca în orice companie modernă.

Veniturile: o mașinărie de miliarde

Să ajungem la linia de jos, în sensul propriu. Pentru ciclul comercial 2023-2026, FIFA țintește venituri de aproximativ 13 miliarde de dolari, o estimare revizuită în sus față de cele 11 miliarde proiectate inițial, din care circa 8,9 miliarde provin direct din turneul din 2026. Este o creștere de aproximativ 72% față de ciclul încheiat cu Qatar 2022, care a generat venituri-record de 7,57 miliarde de dolari.

Defalcarea seamănă cu un cont de profit și pierdere foarte sănătos. susținute de o creștere estimată la 94% a valorii drepturilor nord-americane față de 2022. Sponsorizările sunt proiectate în jurul a 1,8 miliarde de dolari, cu parteneri globali precum Adidas, Coca-Cola, Visa și Hyundai-Kia, alături de nou-veniții Aramco și Lenovo. Veniturile din bilete și ospitalitate, cu cea mai rapidă creștere, se apropie de 3 miliarde de dolari, față de circa 950 de milioane la Qatar. În paralel, cheltuielile totale ale FIFA pentru ciclul actual se ridică la circa 3,8 miliarde de dolari. Marja rămâne, în orice limbaj de business, spectaculoasă.

La nivel macro, studiul OpenEconomics realizat pentru FIFA împreună cu Organizația Mondială a Comerțului, publicat în aprilie 2025, estimează un impact de până la 40,9 miliarde de dolari în PIB global, aproape 824.000 de locuri de muncă echivalent normă întreagă și 6,5 milioane de spectatori, dintr-un output global de circa 80,1 miliarde de dolari. Sunt însă proiecții, nu rezultate confirmate, și trebuie citite ca atare. Economiști independenți avertizează că impactul real tinde să fie mai modest: Goldman Sachs estimează un efect net mult sub cifrele FIFA, parțial fiindcă turismul „de eveniment” îi deplasează pe turiștii obișnuiți, iar un sondaj recent al American Hotel & Lodging Association, realizat pe 205 hoteluri din cele 11 orașe-gazdă americane, arăta că aproape 80% raportau un ritm al rezervărilor sub așteptări. Ca orice estimare de business, și aceasta cere prudența cuvenită.

Adevărul incomod

Tensiunea fundamentală a acestui megaproiect este următoarea: FIFA stabilește veniturile, controlează drepturile de difuzare, închide contractele de sponsorizare și impune cerințele de găzduire, dar riscul financiar al execuției cade disproporționat asupra orașelor și guvernelor. Este modelul clasic al unui contractor principal care externalizează costurile și internalizează profitul. Pentru un consultant, este o lecție despre cum se structurează un contract: cine deține veniturile recurente și cine suportă costurile de capital și pe cele operaționale.

Relevanța Campionatului Mondial din 2026 pentru România

România nu joacă la acest Mondial; naționala a fost eliminată în semifinala barajului și nu s-a mai calificat la un turneu final din 1998. Și totuși, competiția ne privește direct. prima televiziune comercială din România care transmite un Campionat Mondial, după ce edițiile anterioare fuseseră difuzate de TVR. Experiența de management de proiect nu ne este, de altfel, străină: la EURO 2020, București a găzduit patru meciuri pe Arena Națională, într-un proiect coordonat de Federația Română de Fotbal și pregătit ani la rând.

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Lecțiile pentru directorii români sunt directe și transferabile. Prima: un scop extins cere resurse pe măsură. Dacă îți mărești livrabilul cu peste 60%, nu poți păstra aceeași echipă și același buget; FIFA a trecut de la 32 la 48 de echipe mobilizând 65.000 de voluntari și 5.000 de angajați. A doua: în proiectele complexe, logistica bate strategia, fiindcă cea mai bună foaie de parcurs nu valorează nimic fără o execuție impecabilă pe teren. A treia: datele au devenit infrastructură. De la o minge cu senzor până la peste 2.000 de indicatori analizați de inteligență artificială, organizația care își transformă datele în decizii rapide câștigă, iar aceasta este exact provocarea companiilor românești în acest moment. A patra: structura contractuală decide cine câștigă, așa că, înainte de a semna un parteneriat, întreabă cine deține veniturile și cine suportă riscul.

Concluzie

Pe 19 iulie, când căpitanul echipei campioane va ridica trofeul pe MetLife Stadium, milioane de oameni vor vedea apogeul unui spectacol sportiv. Eu voi vedea finalul unui program de proiecte de circa 8,9 miliarde de dolari, livrat în 39 de zile, pe trei țări, cu 65.000 de voluntari și cu o infrastructură de date pe care multe corporații ar invidia-o. Fotbalul se vede pe teren, dar Mondialul se câștigă și în Excel, în Power BI și în centrele de date. Restul este, pur și simplu, scorul final.