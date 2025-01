Cifrele impresionante ale lui Didier Deschamps „la cârma” naționalei Franței. Cine e marele favorit să-l înlocuiască

O schimbare istorică va avea loc pe banca tehnică a trupei din Hexagon, după ce Didier Deschamps a anunțat . Omul care a ridicat alături de Les Bleus trofeul Cupei Mondiale a strâns performanțe notabile, neegalate de vreun alt tehnician la o primă reprezentativă.

Cifrele impresionante ale lui Didier Deschamps “la cârma” naționalei Franței. Care este capitolul la care nu are rival

Didier Deschamps va părăsi echipa națională a țării sale după Campionatul Mondial nord-american din 2026, acolo unde Franța încă nu este calificată. De altfel, finaliștii din Qatar din urmă cu mai bine de doi ani nu și-au aflat nici adversarele din drumul spre America.

Tehnicianul francez are cel puțin două obiective de îndeplinit, înainte de a se despărți de jucătorii săi de mare clasă: primul este dat de obținerea unui nou trofeu în cadrul fazei eliminatorii UEFA Nations League, iar al doilea reprezintă adjudecarea biletelor pentru “World Cup 2026”.

Aflat “la cârma” echipei naționale a “Cocoșului Galic” încă din anul 2012, Deschamps se poate lăuda cu un palmares demn de remarcat, greu de egalat cel puțin pentru oricare alt conducător tehnic.

Va rămâne antrenorul cu cea mai îndelungată perioadă petrecută pe banca “albaștrilor”, iar în 2026 urmează să acumuleze experiența celor 14 ani în care și-a îndeplinit sarcina de principal al naționalei franceze.

Trebuie amintit faptul că Didier Deschamps este doar al treilea om din istoria fotbalului care reușește să câștige trofeul de aur al Cupei Mondiale atât din postura de jucător (1998), cât și din cea de tehnician (2018), după legendarii Mario Zagallo și Franz Beckenbauer.

În cazul în care se va califica la Campionatul Mondial din America de Nord și va ridica din nou deasupra capului faimoasa Cupă, ar avea șansa de a deveni singurul antrenor din istoria postbelică a sportului-rege care ar obține două titluri mondiale.

Deschamps, singurul tehnician al lumii cu peste 100 de victorii înregistrate!

Palmaresul lui Didier Deschamps pe banca tehnică a francezilor este unul senzațional: dintr-un total de 164 de partide disputate, 105 au fost victorii, fiind astfel singurul antrenor din lume care trece de această bornă fabuloasă! În rest, are 33 de remize înregistrate și doar 26 de înfrângeri.

Ales cel mai bun tehnician de FIFA în 2018 și de IFFHS în același an, plus 2020, fostul căpitan sub blazonul “Cocoșului” a condus Franța la nu mai puțin de șase turnee finale, dintre care trei europene și trei mondiale.

Cea mai mare performanță a fost în 2018, când s-a impus în finala Cupei Mondiale din Rusia în fața Croației, cu scorul de 4-1. Mai mult, Deschamps este antrenorul cu cele mai multe succese dobândite în toate competițiile majore la care a participat, 12 mai exact, depășindu-i pe Joachim Low (11) și pe Mario Zagallo (9).

Cine îi va lua locul lui Deschamps pe banca Franței. Se vehiculează un nume uriaș, fost coleg de-al său de națională

Pentru Franța va urma o nouă eră, alături de un nou antrenor cu renume. Potrivit francezilor de la , principalul favorit să-l înlocuiască pe Didier Deschamps pe banca “albaștrilor” este nimeni altul decât Zinedine Zidane.

, iar visul legendarului mijlocaș este la un pas de a deveni realitate, după ce în luna noiembrie a anului 2024 a refuzat încă o dată preluarea băncii tehnice a celor de la Manchester United.

Gloriosul fotbalist este în acest moment liber de contract, ultima sa experiență ca tehnician principal datând din 2021, când a pregătit-o pe fosta sa echipă de club, Real Madrid.