Cifrele nu mint! Cine este arma numărul unu a României pentru barajul cu Turcia. Conduce detașat la toate capitolele

România are mai multe absențe pentru meciul cu Turcia, însă „arma secretă” a lui Mircea Lucescu nu lipsește! Cine este fotbalistul de care turcii ar trebui să se teamă
Ciprian Păvăleanu
25.03.2026 | 00:01
Dennis Man este cel mai periculos fotbalist al „tricolorilor” pentru meciul cu Turcia. Foto: Sportpictures.eu
Cu siguranță, România va avea nevoie de șansă pentru a putea trece de Turcia, însă acest lucru nu înseamnă că Mircea Lucescu nu are la dispoziție fotbaliști letali în ofensivă. Unul dintre ei este Dennis Man (27 de ani), care este aproape campion cu PSV în Eredivisie și are o statistică impresionantă în calificările pentru Campionatul Mondial din această vară.

Dennis Man, pericolul numărul unu pentru Turcia. Ce spun cifrele despre performanțele sale

În meciul de la Istanbul, România va juca cel mai probabil cartea contraatacului împotriva echipei naționale din „Țara Semilunii”. Este foarte greu de crezut că „tricolorii” ar putea controla centrul terenului contra unor adversari precum Arda Guler sau Hakan Calhanoglu, așa că Mircea Lucescu trebuie să se bazeze pe viteza lui Mihăilă, tehnica lui Man și forța lui Daniel Bîrligea.

Deși pericolul la poarta Turciei poate veni din mai multe părți, statisticienii de la Opta au dezvăluit că Dennis Man este de departe cel mai bun om al „tricolorilor” în ofensivă, conform datelor de la meciurile din grupa preliminară pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Dennis Man a trimis cele mai multe șuturi (17), a creat cele mai multe ocazii (14), a completat cele mai multe driblinguri (26) și a scos cele mai multe lovituri libere (11) din întregul lot condus de Mircea Lucescu.

Dennis Man putea fi campion în Olanda până la ora meciului Turcia – România

Dacă sezonul trecut PSV Eindhoven a câștigat campionatul în detrimentul lui Ajax după ce a revenit spectaculos în ultimele etape, în acest sezon formația care l-a transferat pe Dennis Man în vara lui 2025 a zburdat prin competiția internă. Cu doar șase meciuri rămase de disputat, PSV are 15 puncte avans față de Feyenoord, ocupanta locului secund.

Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24.ro
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump

Totuși, formația din Eindhoven putea încheia socotelile chiar înainte de pauza internațională, însă a pierdut în ultimele două etape din Eredivisie. PSV a fost învinsă de NEC Nijmegen cu 3-2, după ce a fost eliminată din Cupa Olandei de aceeași echipă într-un meci finalizat cu același scor. Surpriza a venit abia în ultima etapă, când echipa condusă de Peter Bosz a pierdut în fața unei adversare din subsolul clasamentului, Telstar.

Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea
Digisport.ro
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea

Acest lucru s-a întâmplat după ce Salah-Eddine, colegul lui Dennis Man, a văzut cartonașul roșu în minutul 39, la scorul de 0-0. Din rațiuni tactice, internaționalul român a fost unul dintre jucătorii sacrificați la pauză pentru introducerea unui apărător. Dennis Man a înscris de 6 ori și a oferit 6 pase decisive în campionat pentru PSV. El a mai marcat de două ori în Champions League, contra lui Napoli, și tot de două ori în Cupa Olandei, ajungând la un total de zece goluri în toate competițiile. Pe extrema dreaptă a celor de la PSV îl vom putea vedea în acțiune împotriva Turciei joi, de la ora 19:00.

Fosta feblețe a lui Mircea Lucescu știe cum România poate bate Turcia la...
Fanatik
Fosta feblețe a lui Mircea Lucescu știe cum România poate bate Turcia la Istanbul: „El e asul așilor”. Exclusiv
Cum arată tenismena care s-a retras la doar 22 de ani. A adus...
Fanatik
Cum arată tenismena care s-a retras la doar 22 de ani. A adus pe lume 4 copii și a trecut printr-o mare transformare
Aici s-a născut Ianis Hagi la Istanbul, în 1998. Foto Exclusiv
Fanatik
Aici s-a născut Ianis Hagi la Istanbul, în 1998. Foto Exclusiv
Parteneri
Nu s-a ferit! Simona Halep a spus numele jucătoarei care o intimida pe...
iamsport.ro
Nu s-a ferit! Simona Halep a spus numele jucătoarei care o intimida pe terenul de tenis: 'O făcea prin forța ei, prin felul în care arăta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!