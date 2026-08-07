Cifrele nu mint: cum a afectat gazonul sintetic din Finlanda jocul Universității Craiova

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KuPS – Universitatea Craiova s-a jucat nu doar pe un gazon sintetic, ci și pe un sintetic foarte prost. Calitatea suprafeței de joc a afectat clar jocul campioanei României, care a avut statistici-cheie semnificativ sub deplasarea anterioară, de la Sofia.

Niciun tackling prin alunecare, mult mai nesiguri în posesie și pasare față de media echipei

Recent, , cu obiectivul de a compara evoluția acestora pe gazoane sintetice, față de gazoane naturale. Atunci când au fost întrebați, în ciuda faptului că toți nordicii sunt deja obișnuiți cu gazoanele sintetice, doar 4% au spus că preferă să execute alunecări pe gazonul sintetic, față de 88%, câți au spus că preferă „pe natural”.

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De asemenea, aproape jumătate dintre repondenți au răspuns că au impresia/teama că accidentările sunt mult mai probabile pe un gazon artificial.

Cifrele WyScout d au confirmat reținerea fotbaliștilor olteni de a executa deposedări prin alunecare: 4-0 a fost scorul la „sliding tackles” pentru gazde, asta în ciuda faptului că la restul procedeelor defensive Craiova conduce (66 de recuperări pentru ei, față de doar 48 ale nordicilor).

Același studiu din Finlanda a arătat că tinerii jucători nordici consideră gazonul artificial preferabil când vine vorba de prima atingere (preluări) și control al balonului, dar inferior ierbii naturale când vine vorba de șuturi sau pase. Ambele chestiuni au fost iarăși confirmate de jocul Craiovei de joi seara: control bun al balonului pentru ai noștri (Baiaram a reușit 100% din driblingurile încercate, 3/3), dar o calitate suspect de slabă a paselor pentru o echipă de posesie cum e Craiova.

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Astfel, finlandezii au reușit în mod surprinzător să aibă posesia superioară (52% – 48%) și să paseze aproximativ la fel de precis ca oltenii, care rareori termină partidele, chiar și pe cele mai dificile, cu stat-uri la pasare inferioare. Într-o comparație simplă, Craiova a subordonat în ceea ce privește posesia și pasele un adversar net superior, pe Levski Sofia, tot în deplasare. La Levski, în ciuda unui gazon natural denivelat și prost, oltenii au avut 55% posesie (față de doar 48% la Kuopio) și un procentaj de 86% pase corecte (față de doar 80% în Finlanda).

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Mijlocul de mare calitate al Craiovei a fost modest

Din cauza calității foarte proaste a suprafeței de joc, cel mai mult au avut de suferit în Finlanda Cicâldău și Anzor, amândoi cu cifre semnificativ sub mediile personale. Cicâldău a reușit doar 57% pase reușite (24 din 42), spre exemplu, ceea ce e aproape șocant, având în vedere că „Cic” are constant peste 85% procentaj de pasare corectă (mijlocașul a terminat deplasarea de la Sofia, de exemplu, cu procentaj 91% pase reușite). Același fenomen s-a observat și la Anzor, care a terminat partida din Finlanda cu 71% pase reușite (față de 89% pase reușite la Sofia). În cazul amândurora s-a observat și o scădere clară a calității la driblare, dar și la precizie când venea vorba de exemplu de centrări încercate. 0% a fost procentajul de centrări reușite atât pentru Cicâldău cât și pentru Anzor, în Finlanda. La Sofia, în schimb, Cicâldău are procentaj de centrări reușite de 100%, iar Anzor de 50%.bai

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Jucătorii care au prestat mai bine în Finlanda decât la Sofia

Dacă mijlocul Craiovei a dezamăgit la Kuopio, nu la fel se spune și despre banda stângă. În mod surprinzător, având în vedere condițiile mult mai dificile, atât Nicușor Bancu cât și Ștefan Baiaram au avut cifre superioare în Finlanda față de Sofia.

cu un procentaj de pase reușite mai bun la KuPS decât la Levski: 89% pase corecte la KuPS, doar 76% la Levski. „Fane” a impresionat la Kups și cu driblingurile reușite (3 din 3 încercări), față de doar un dribling reușit din două încercări la Sofia. De asemenea, a tras de două ori pe poartă din două încercări în Finlanda (inclusiv golul), față de niciun șut pe poartă reușit la Sofia.

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„Metronomul” Nicușor și-a dublat și el colegul de bandă, cu o prestație superioară în Finlanda față de Bulgaria: a reușit 5 driblinguri din 5 încercări cu finlandezii (cu bulgarii driblase doar o dată dintr-o încercare) și i-au ieșit 3 centrări din 5 încercări (față de doar 2 din 6 la Sofia). Bancu a avut și mai multe dueluri directe câștigate în Finlanda (10 din 14), față de doar 11 din 19 dueluri câștigate cu bulgarii.

E drept că este posibil ca cifrele superioare ale lui Bancu și Baiaram din Finlanda să fie pur și simplu urmarea faptului că banda dreaptă a finlandezilor e mult inferioară celei a lui Levski (bulgarii au impresionat în ambele meciuri în special prin acțiuni în banda dreaptă). Este de altfel și semnul că acolo are Craiova nevoie să forțeze în returul cu KuPS.