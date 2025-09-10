Cifrele nu mint! Cum arată raportul Wyscout după Cipru – România 2-2 și cine sunt jucătorii care au dezamăgit. Naționala lui Mircea Lucescu merita să piardă la Nicosia!

Naționala României a obținut doar un punct la Nicosia, în duelul cu Cipru de marți seara, însă rezultatul s-a simțit ca o înfrângere. De altfel, elevii lui Mircea Lucescu meritau să piardă, dacă analizăm raportul Wyscout. Tricolorii au făcut un joc extrem de slab după minutul 20, iar viitorul nu arată deloc bine.

Iluzia și rușinea: România nu a arătat nimic la Nicosia!

Tricolorii au condus la Nicosia cu 2-0, după , și totul părea că se îndreaptă spre o victorie en fanfare, care să spele rușinea trăită vineri seara, atunci când România a fost surclasată pe Arena Națională de Canada, cu 0-3. Dennis Man putea să mai înscrie o dată și să rezolve meciul, însă jucătorul de la PSV a ratat singur cu portarul. Din acel moment, naționala lui Mircea Lucescu a cedat inexplicabil posesia, iar Cipru a pus tot mai multă presiune, până când a reușit să restabilească egalitatea.

Raportul Wyscout explică colapsul naționalei României în meciul de la Nicosia. A fost haos total pe faza de apărare, iar în atac, în afara de sclipirile lui Drăguș la cele două goluri, tricolorii nu au existat. Ciprioții au dominat la toate capitolele importante, iar echipa lui Mircea Lucescu nu are altceva de făcut acum decât să pregătească barajul pentru Campionatul Mondial, întrucât calificarea la turneul final din grupa preliminară e compromisă după doar 5 partide, dintre care două cu Cipru și una cu San Marino!

Iluzia începutului perfect de meci

Primele 20 de minute de la Nicosia au fost, paradoxal, cele mai liniștitoare și, totodată, cele mai înșelătoare pentru naționala lui Mircea Lucescu. România a lovit de două ori prin Drăguș, iar tabela arăta un 2-0 liniștitor. Totul părea sub control, chiar dacă jocul nu strălucea. Ciprioții erau surprinși de eficiența execuțiilor, iar tricolorii păreau să fi găsit rețeta unui meci simplu.

Dar raportul Wyscout dezvăluie adevărul crud: nici în acea perioadă România nu a fost echipa mai bună. Posesia era deja dezechilibrată, cu 60% la 40% pentru Cipru, iar verticalitatea lipsea aproape complet. România avea mingea rar, și atunci când o avea, o ținea steril. Cele două goluri au venit din inspirație individuală, nu dintr-un mecanism colectiv. Era un avantaj mincinos, construit pe nisip.

Prăbușirea după minutul 18. Naționala lui „Il Luce” nu a mai arătat nimic!

De aici începe partea a doua a meciului: un dezastru tactic și mental. Cipru a trecut peste șoc și a început să preseze cu adevărat. România, în schimb, s-a retras inexplicabil. Posesia finală: 62% pentru gazde, 38% pentru noi. Șuturi: 17-9. xG: 2.25 pentru Cipru, doar 0.97 pentru România.

Duelurile sunt radiografia rușinii: Cipru a câștigat 105, România doar 93. În ofensivă, tricolorii au avut un jalnic 25% dueluri câștigate. Când pierzi aproape trei sferturi din bătăliile individuale, e imposibil să îți impui ritmul. În plus, gazdele au recuperat 30 de mingi în jumătatea noastră, noi doar 16 în a lor. Asta arată limpede unde s-a jucat fotbalul.

Nicușor Stanciu, omul care ar fi trebuit să dea direcția, n-a reușit să scoată echipa din blocaj. Mijlocul a fost șters, iar benzile aproape inexistente. Tot jocul ofensiv a însemnat două execuții ale lui Drăguș și… atât. România nu a construit nimic, nu a știut să gestioneze avantajul și a lăsat Cipru să revină pas cu pas.

Cipru a dominat jocul la toate capitolele!

În minutul 29 s-a văzut clar pasivitatea din jocul tricolorilor. Andrei Rațiu, vedeta din apărarea României, a stat pe loc la incursiunea lui Kastanos, care a pătruns în careu și a trimis o centrare la firul ierbii pentru Loizou. Jucătorul de la Omonia, pierdut total din marcaj, a trimis mingea în poartă fără nici cea mai mică problemă. Și Horațiu Moldovan putea face mai mult la acea pasă în forță, pe jos, însă a ales un procedeu greșit.

După pauză, tricolorii au început inexplicabil să tragă de timp, iar ciprioții ne-au taxat. Koulouris a marcat golul egalizator în minutul 76, iar România nu era departe să ia și al treilea gol, unul pe care naționala Ciprului l-ar fi meritat din plin, pentru felul în care a luptat după ce a fost condusă cu 0-2.

Mircea Lucescu a făcut degeaba 3 schimbări. Baiaram și Mitriță, uitați pe bancă într-un meci în care era nevoie de ei

Schimbările lui Mircea Lucescu au fost greu de înțeles. Dennis Man, unul dintre jucătorii care nu au reușit mai nimic pe plan ofensiv, a fost păstrat pe teren până în minutul 80, atunci când a fost înlocuit cu un fotbalist cu profil defensiv, Deian Sorescu. „Il Luce” a spus la conferința de presă că , însă dacă ne uităm pe bancă putem vedea că acolo se aflau Alex Mitriță sau Ștefan Baiaram.

Ba mai mult, imediat după ce Cipru a marcat golul egalizator, selecționerul parcă și-a dorit să betoneze rezultatul. L-a scos de pe teren pe Marius Marin și l-a introdus pe Adrian Șut, un alt mijlocaș defensiv. Ca totul să fie complet, jucătorul de la FCSB s-a accidentat trei minute mai târziu și a părăsit terenul.

Nicușor Stanciu — liderul absent

Căpitanul ar fi trebuit să fie busola echipei, dar, în realitate, a fost doar un pion pierdut între liniile cipriote. Lipsa de progresie în pase și lipsa implicării la construcție au fost evidente. Nu a reușit să schimbe ritmul, nu a avut impact asupra fazei ofensive și a arătat mai degrabă ca un jucător de decor.

Statistici Nicolae Stanciu:

30 de pase încercate, doar 20 reușite (67% acuratețe)

6 pase progresive, doar 2 reușite

1 șut, xG 0.11

0 pase cheie

5 dueluri câștigate din 14 (36%)

12 mingi pierdute

0 recuperări în jumătatea adversă

0 driblinguri reușite

Dennis Man — inexistent între linii

Man trebuia să fie factorul de imprevizibilitate, dar a rămas blocat într-o zonă gri, fără să producă nimic notabil. A pierdut mingea ușor, n-a câștigat duelurile și n-a contribuit nici în apărare, nici în atac. Un meci în care a părut deconectat complet de la realitatea din teren. A ratat și o ocazie colosală în prima repriză.

21 de pase, doar 14 reușite (66% acuratețe)

1 șut la poartă

7 dueluri pierdute din 9 (22% succes)

0 driblinguri reușite

1 recuperare defensivă

10 mingi pierdute

0 centrări reușite

Andrei Rațiu — vulnerabil defensiv, inexistent ofensiv

Rațiu a suferit pe flanc, fiind depășit constant defensiv și incapabil să ofere ceva ofensiv. A părut mereu în întârziere și a pierdut mingi care au pus echipa în pericol. La Nicosia și-a arătat limitele. Nu a fost ajutat, însă, nici de Dennis Man în apărare, dar așteptările erau mult mai mari de la el.