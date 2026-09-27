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Universitatea Craiova este principala „pepinieră” de fotbaliști pentru naționala României, conform cifrelor publicate de Wyscout după înfrângerea cu Suedia (2-1). Gheorghe Hagi a convocat cinci jucători de la Universitatea Craiova, mai mulți decât de la FCSB, Dinamo și Rapid la un loc (2+1+1). Nicuşor Bancu și Tudor Băluță, schimbat la pauză din cauza unor probleme medicale, au fost printre cei mai buni români pe teren, conform statisticilor.

De ce alege Gică Hagi de la Universitatea Craiova mai mulți oameni la naționala României decât de la FCSB, Dinamo și Rapid la un loc

În sistemul și filosofia de joc ale lui Gheorghe Hagi, e clar că Universitatea Craiova va rămâne principala „pepinieră” de fotbaliști pentru echipa națională. Pasionat de „decari” și de jucătorii care vor să controleze centrul terenului cu orice preț, Hagi pare să prefere un 3-4-1-2 similar celui folosit de Mirel Rădoi în al doilea mandat la Craiova.

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De altfel, Știința dă de departe cei mai mulți fotbaliști în lotul actual (5), adică mai mulți decât au fost convocați de la Dinamo (2), FCSB (1) și Rapid (1) împreună. Preferința pentru jocul „hipercentral” a Regelui face patru dintre cei cinci fotbaliști convocați de la Craiova să fie mijlocași centrali (Băluță, Cicâldău, Matei și Screciu au fost chemați alături de „obișnuitul lotului”, Bancu).

Sistemul care aglomerează centrul ar putea fi de altfel și motivul pentru care jucători ca Ianis Stoica, Alexandru Dobre sau Ștefan Baiaram nu au fost convocați, aceștia preferând toți să evolueze în benzile ofensive, benzi ofensive care practic nu există în așezarea lui Hagi.

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E drept, Hagi pare hotărât să continue să convoace benzi ofensive pe care le vede capabile să evolueze și ca atacanți centrali. E cazul lui Tănase, Mihăilă și mai ales Dennis Man, care a făcut cuplu în atac cu Louis Munteanu și, deși a marcat singurul gol al României, a recunoscut după meci că nu se simte la fel de confortabil ca atacant pe cât o face în bandă.

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În ciuda opiniilor publice, cifrele Wyscout o arată clar: Băluță și Bancu, cei mai buni români, alături de Man, cu Suedia

Singurii doi „juveți” dintre cei cinci folosiți de Hagi ca titulari cu Suedia i-au dat motive lui Hagi să creadă în continuare că „nucleul dur de la Craiova” este soluția pentru viitor: Bancu și Băluță au fost, alături de marcatorul Man, cei mai buni oameni ai Naționalei din prima repriză, conform statisticilor Wyscout publicate la 48 ore după meci, adică abia duminică, confirmate și de notele Sofascore. Asta

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O statistică relevantă este cea a driblingurilor din meciul cu Suedia: tricolorii au bifat doar 9 driblinguri reușite în deplasarea de la Stockholm: 4 dintre acestea au fost „opera”, culmea, fix a lui Bancu și Băluță, iar celelalte 5 ale lui Ianis Hagi și Rațiu.

Dar Bancu și Băluță nu au dat satisfacție doar ofensiv, ci mai ales defensiv, conform cifrelor Wyscout. Cu excepția „stâlpului” din centrul defensivei Drăgușin, Bancu și Băluță au reușit cele mai multe intercepții în meciul de vineri și sunt motivul pentru care, în ciuda unui atac „stelar”, suedezii au terminat cu un xG neașteptat de mic faţă de valoarea atacanţilor de la Arsenal şi Liverpool, Gyokeres şi Isak: 1,66

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De altfel, statisticile arată o scădere evidentă în fotbalul prestat de Națională în repriza secundă față de prima, când am marcat (Man) și am avut și trei ocazii importante (Munteanu, Man și Rațiu). Această scădere poate fi pusă și pe seama imposibilității lui Băluță, „ancoră de nădejde” pentru România până atunci, de a continua partida. Conform selecționerului, acesta

Băluță a fost înlocuit tot cu un fotbalist al Științei, Screciu, însă acesta nu s-a ridicat la nivelul coechipierului său de la Craiova și a arătat de ce este preferat de ani buni în centrul apărării de către antrenorii Universității. De altfel, toată lumea crede că, dacă Băluță nu ar fi avut probleme medicale, Screciu ar fi intrat pe poziția lui preferată în repriza secundă, adică ar fi urmat să-l înlocuiască pe .