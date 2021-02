Cimitirele din Timișoara, groapă de gunoi. Cetățenii sunt revoltați

Cimitirul din Calea Buziașului din Timișoara s-a transformat într-o groapă de gunoi, munții de gunoaie fiind alcătuite din deșeuri vegetale, pungi pline cu diferite materiale și inclusiv electrocasnice de mari dimensiuni.

Timișorenii sunt revoltați că au ajuns să își îngroape rudele într-un loc de seamănă cu o groapă de gunoi. Se pare că o parte dintre deșeuri au fost strânse de rude la marginea aleilor și au fost abandonate acolo.

Mai mult, mormintele au ajuns să fie acoperite cu gunoaie, motiv de supărare pentru cei ce au persoane dragi înmormântate în acest cimitir.

Un cimitir din Timișoara s-a transformat în groapă de gunoi

„Este vorba despre starea inacceptabila in care se afla cimitirul din Calea Buziasului. O buna prietena si-a inmormantat mama intr-un loc care arata deplorabil, ca o groapa de gunoi. Capela improvizata unde se duc mortii inainte de ingropare are copertina sparta. Ploua pe bietii oameni in sicriu. Sunt plina de revolta pentru prietena mea, si ea cadru universitar, care a sesizat deja primaria si politia, insa problema e atat de grava incat o amenda nu e suficienta. Cum e posibil sa acceptam asa ceva?”, s-a plâns o cititoare pentru opiniatimisoarei.ro.

Consiliul Local Timișoara a modificat în 2018 regulamentul pentru cimitire, care prevede prezența a trei paznici care să asigure perimetrul, precum și amenzi majorate pentru mizerie și dezordine.

Cimitirul din Buziașului a fost dat în concesiune unei firme care activează din 2012 și care are doar 10 angajați. Conform sursei citate, Primăria Timișoarei încearcă constant să încredințeze administrarea cimitirelor din oraș unor firme specializate, însă efortul e sortit eșecului.

O situație asemănătoare a fost înregistrată la cimitirul de pe Calea Șagului. Acolo politistii locali de la Serviciul Protectia Mediului au stabilit ca firma care a concesionat terenul nu a asigurat depozitarea deseurilor in recipienti standard. Firma s-a ales cu a amendă record de 25.000 de lei pentru că cimitirul s-a transformat în groapă de gunoi.

