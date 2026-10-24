Sport

Cîmpanu și Mitriță, goluri spectaculoase în China! Unul dintre ei s-a accidentat imediat

Gabriel Neagu
24.10.2026 | 12:37
Cimpanu si Mitrita goluri spectaculoase in China Unul dintre ei sa accidentat imediat
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Alexandru Cîmpanu și Alexandru Mitriță au marcat în cea mai recentă etapă din China. Foto: colaj Fanatik.
Alexandru Cîmpanu și Alexandru Mitriță au marcat în penultima etapă din China. Primul pare să trăiască una dintre cele mai bune forme ale carierei sale.
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Alexandru Cîmpanu (26 de ani) a fost titular în partida dintre Chongqing Tongliang și Qingdao Hainiu, din etapa 29 a primei ligi chineze. Încrederea primită a fost răsplătită de român încă din primele minute ale partidei. Mitriță a marcat și el pentru Zhejiang Professional.

Alexandru Cîmpanu a deschis scorul în Chongqing Tongliang – Qingdao Hainiu

Chongqing Tongliang a început meciul având inițiativa, iar eforturile gazdelor au fost rapid răsplătite. În mintul 19 al partidei, Alexandru Cîmpanu a primit o pasă în careu de la Yuwang Xiang. Românul, aflat în apropierea punctului cu var, a tras, cu piciorul stâng, pe colțul scurt și l-a învins pe portarul advers Mu Pengfei.

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 În ciuda avantajului, gazdele au continuat să atace și au majorat avantajul grație reușitei lui Landry Dimata. Vârful belgian a înscris al doilea gol al partidei, în minutul 30, printr-o lovitură de cap.

La acest scor, Chongqing Tongliang se află pe poziția 9 și rămâne în lupta pentru ultimul loc din prima jumătate a clasamentului. Pentru a-și atinge obiectivul, echipa lui Alexandru Cîmpanu este obligată să învingă ocupanta locului 3, Beijing Guoan. De asemenea, așteaptă un pas greșit și din partea lui Shanghai Shenhua. ”Alb-roșii” vor întâlni pe Qingdao West Coast, pe teren propriu.

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Alexandru Cîmpanu s-a accidentat

Evoluția bună din prima repriză a românului a fost umbrită în actul secund. După accidentarea lui Landry Dimata, Chongqing Tongliang a întâmpinat noi probleme. În minutul 78, Alexandru Cîmpanu a acuzat probleme medicale și a anunțat staff-ul că nu mai poate continua partida. Fostul internațional de tineret a fost înlocuit de Liu Jiale.

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Până în acest moment, nu sunt cunoscute detalii despre perioada de recuperare a lui Alexandru Cîmpanu. Românul riscă să nu evolueze în ultima etapă din campionat, împotriva lui Beijing Guoan. Duelul este decisiv pentru accederea lui Chongqing Tongliang în prima jumătate a clasamentului.

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Alexandru Cîmpanu s-a adaptat fotbalului din China

Mijlocașul a ajuns la Chongqing Tongliang la începutul acestui an, după ce s-a despărțit de FC Botoșani. Parcursul său în China a început promițător, reușind să marcheze două goluri în primele 3 meciuri disputate pe tărâm asiatic, împotriva lui Tieren și Rongcheng. Românul a ratat doar două partide în acest sezon, iar cifrele sale sunt mai mult decât îmbucurătoare. Alexandru Cîmpanu a marcat 7 goluri și a oferit 7 pase decisive în cele 27 de partide în care a evoluat pentru Chongqing Tongliang.

Fostul jucător al lui FC Botoșani și Universitatea Cluj a primit credit din partea antrenorului din China. Alexandru Cîmpanu a fost titular în 20 de partide în acest sezon, iar în 8 dintre acestea a fost integralist. Prestațiile sale solide din campionatul chinez i-au crescut cota de piață. După numai 9 luni, românul valorează aproape dublu față de momentul plecării de la FC Botoșani.

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  • 1.000.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Cîmpanu în prezent
  • 550.000 de euro valora mijlocașul în ultima perioadă petrecută în SuperLiga

Gol de generic marcat de Alexandru Mitriță

Zhejiang Professional a început meciul dificil, primind gol în minutul 28, însă a restabilit egalitatea în minutul 40. Românul a fost în prim-plan spre sfârșitul reprizei. În 45+6, echipa lui Alexandru Mitriță a beneficiat de o lovitură liberă de la marginea careului. Fostul fotbalist al Universității Craiova a fost desemnat pentru a executa, iar alegerea a fost una inspirată.

Alexandru Mitriță a trimis mingea, peste zid, spre colțul scurt al porții apărate de Zhang Yan. Șutul său a trecut pe sub goalkeeperul celor de la Liaoning Tieren și a intrat în poartă.

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