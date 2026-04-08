Cinci decenii de glorie neîntreruptă cu Mircea Lucescu. Din 1986 în 2021, ”Il Luce” a scris istorie. Capitolul unde nimeni nu îl egalează

Marți, 7 aprilie 2026, fotbalul românesc s-a despărțit fizic de unul dintre cele mai influente nume din istorie. Mircea Lucescu s-a stins la 80 de ani. E omul care, aproape peste tot pe unde a fost, a creat echipe, a format jucători și a cucerit trofee. Titlurile au venit încă din primii săi ani în antrenorat până aproape de prezent. Ceea ce a reușit tehnicianul român între 1986 și 2021 este unic în fotbalul de înalt nivel din Europa.

Performanța incredibilă reușită de Mircea Lucescu în toate deceniile în care a antrenat

Într-un fotbal care s-a schimbat radical de la un deceniu la altul, Mircea Lucescu a rămas o constantă. Românul s-a remarcat atât prin eleganța cu care a reușit să traverseze timpul, cât și prin amprenta profundă lăsată în fiecare loc pe unde a trecut. În primii săi ani în România, în Italia, apoi în Turcia sau Ucraina, Lucescu a fost mai mult decât un antrenor. Dovadă în acest sens sunt reacțiile venite în aceste zile, după ce ”Il Luce” ne-a părăsit.

Aproape peste tot pe unde a antrenat, munca lui Mircea Lucescu s-a concretizat prin trofee importante. Dacă tragem linie după cariera sa de o jumătate de scol, observăm faptul că ”Il Luce” a strâns 35 de trofee. Într-un clasament select all-time, acesta se află pe podium. Numai legendarul scoțian Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola, încă în activitate, îl depășesc pe român.

Există însă cel puțin un alt capitol unde românul nu are rival. Nici măcar Sir Alex Ferguson, 84 de ani, care a antrenat patru decenii, nu se poate compara cu Lucescu. , indiferent că vorbim de titlu, Cupă, Supercupă, cupă europeană sau Supercupă europeană.

Mai exact, începând cu anul 1986, atunci când Mircea Lucescu învingea pe Steaua (în finala Cupei României), proaspăt campioană a Europei după finala de legendă de la Sevilla cu Barcelona, până în 2021, când românul a luat o nouă Cupă (a Ucrainei cu Dinamo Kiev), trofeele au ”curs” neîntrerupt. Mai exact, Mircea Lucescu este singurul antrenor din istoria fotbalului care a câștigat trofee în nu mai puțin de cinci decenii diferite.

Din 1986 până în 2021: cinci decenii diferite și peste 30 de trofee

Data de 25 iunie 1986 este cea în care Mircea Lucescu a câștigat primul trofeu din carieră. Într-o finală de Cupa României cu Steaua, nimeni alta decât campioana Europei, echipa lui Lucescu, Dinamo, se impunea cu 1-0 (gol Damaschin, minutul 71). La finalul anilor 80, în sezonul 1989-1990, ”Il Luce” obține primul și ultimul său titlu cu Dinamo ca antrenor.

În anii 90, tot în România, Mircea Lucescu strălucește pe banca unei alte echipe din Capitală. Acesta își trece în palmares 3 trofee cu Rapid: Cupa României – 1998, campionatul – 1999 și Supercupa României – 1999.

🇷🇴 Mircea Lucescu, futbol tarihinin tam BEŞ farklı 10 yıllık dilimde kupa kaldıran tek teknik direktörü. 🏆 1980'ler | 2 kupa

🏆 1990'lar | 5 kupa

🏆 2000'ler | 13 kupa

🏆 2010'lar | 14 kupa

🏆 2020'ler | 3 kupa — Gurme Spor Bilgileri (@gurmeinfo)

este reprezentată de anii 2000. Între 2000 și 2009, alături de titlurile cu Galatasaray, Beșiktaș și Șahtior, românul mai triumfă și în Supercupa Europei (Galatasary – Real Madrid 2-1) și în Cupa UEFA – actuala Europa League (Șahtior – Werder Bremen 2-1).

O perioadă similară dacă ne uităm la numărul de trofee din cariera lui Lucescu este cea dintre 2010 și 2017. Românul domină autoritar întrecerea din Ucraina pe banca lui Șahtior. Titlurile (2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014), cupele (2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2015–2016) și Supercupele (2010, 2012, 2013, 2014, 2015) vin în cascadă. Lor li se mai adaugă, în 2016, o Supercupă a Rusiei, cu Zenit.

Ultimul trofeu câștigat de Mircea Lucescu, în 2021, cu Dinamo Kiev

De numele Dinamo se leagă primul și ultimul titlu din cariera lui Mircea Lucescu. În 1986 a venit Cupa României, iar în 2021 a venit Cupa Ucrainei. Tot în țara vecină, ”Il Luce” a luat și campionatul, contra lui Șahtior. Cu aceast rezultat, românul a devenit primul antrenor care a câștigat titlul în Ucraina cu ambele mari forțe.