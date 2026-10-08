Cinci jucători cu care Gică Hagi trebuie să reconstruiască naționala României! Alegerile experților FANATIK

Jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, și-a rugat invitații să participe la un „experiment” inedit. Astfel, Marcel Pușcaș, Bogdan Tudor „Baratky” și Sabin Ilie au fost rugați să numească cinci jucători ai echipei naționale în jurul cărora se poate face o reconstrucție reală.
Practic, doar cinci jucători de bază, preferabil tineri, de la care să se pornească alcătuirea echipei pe care momentan o pregătește Gheorghe Hagi. „Cinci jucători. Ăștia sunt jucătorii de la care plecăm, cu care Hagi să construiască o națională. Hagi va avea timp, cât timp i-a dat fanul român. Oricine altcineva ar fi fost antrenor al naționalei, după această serie de patru înfrângeri, i s-ar fi cerut clar demisia”, a remarcat Cristi Coste.
Primul care a dat verdictul a fost Sabin Ilie. Fostul atacant crede că inclusiv Bîrligea ar trebui luat în considerare, deși nu joacă la Frosinone. „Drăgușin, Matei Ilie, Man, Bîrligea, Răzvan Marin”, a fost alegerea lui Ilie, cu mențiunea că și fundașul Andrei Coubiș ar fi o alegere interesantă.
Marcel Pușcaș a fost de acord cu alegerea făcută de Ilie, însă nu crede că Daniel Bîrligea are ce să caute la echipa națională. „Toți, mai puțin Bîrligea. Inventează, nu e o soluție. Nu am nimic cu Bîrligea, dar nu pot să accept ca, în cazul unui vârf de atac, cel puțin în fotbalul din capul meu, să mă bazez pe el doar pentru fugă. A fugi e lăudabil, foarte important, dar mai trebuie și realizări. De-aia nu joacă la Frosinone, nu pentru că nu aleargă. Să ne gândim la ce atacanți am avut la echipa națională.
Drăgușin, nu poți fără el. Are și cotă, e și tânăr, deși face multe gafe. Matei mi-a plăcut pentru eleganță. E singurul fundaș central de picior stâng la nivel de națională. Îți trebuie un stângaci acolo. Răzvan Marin mai poate juca încă doi ani, are 29-30 de ani. Man, nu ai ce să-i faci. Mai mult îmi place Louis Munteanu decât Bîrligea. În rest, toți sunt înlocuibili, și Mihăilă, și Biliboc”, a completat Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.
Bogdan Tudor „Baratky” a îmbrățișat, la rândul său, propunerile lui Sabin Ilie: „N-am jucători în plus față de cei nominalizați deja aici. Mă gândesc, apropo de experimentele făcute, că am trecut prin aceste patru meciuri și nu am lămurit cine ar putea juca fundaș stânga în locul lui Bancu, după ce se retrage.”
În încheiere, Cristi Coste a remarcat că niciunul dintre specialiști nu mizează pe Ianis Hagi, nici pe Nicușor Stanciu, ultimul din cauza vârstei.