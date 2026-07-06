Sport

Cinci jucători de care Bergodi se desparte înainte de Dinamo Kiev – U Cluj. Ce se întâmplă cu Lukic? Exclusiv

Universitatea Cluj se pregătește de noul sezon european, urmând să întâlnească Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Bergodi va rămâne în zilele următoare fără câțiva jucători.
Cristi Coste
06.07.2026 | 19:55
Cinci jucatori de care Bergodi se desparte inainte de Dinamo Kiev U Cluj Ce se intampla cu Lukic Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cristiano Bergodi discută cu Dan Nistor în meciul dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, contând pentru play-off-ul Superligii Superbet, desfășurat pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, duminică 17 mai 2026 © FOTO: Răzvan Păsărică / SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj, vicecampioana și finalista ultimei ediții de Cupa României, a fost foarte activă în perioada de mercato. Atât în ceea ce privește sosirile, dar și plecările. Iar lucrurile nu se opresc aici, mai ales că perioada de mutări în lot e încă deschisă Este foarte posibil ca în zilele următoare U Cluj să anunțe oficial alte transferuri.

U Cluj se poate despărți de 5 jucători în perioada imediat următoare. Chiar înainte de meciul cu Dinamo Kiev

Pentru Universitatea Cluj urmează în 4 zile primele două meciuri oficiale ale noului sezon. Este, mai întâi, partida tur cu Dinamo Kiev din turul 1 preliminar al Europa League, joi în Polonia, la Lublin, apoi Supercupa duminică, la Craiova. FANATIK a aflat că echipa lui Cristiano Bergodi se va despărți cât de curând de încă 5 jucători.

ADVERTISEMENT

Sunt unele nume care au mai apărut ca indezirabile la formația ardeleană, dar se pregătesc și câteva surprize. Cei cinci jucători care se pregătesc să plece sunt fundașul lateral Miguel Silva, stoperul Capradossi, mijlocașii Murgia și Gheorghiță, dar și atacantul Postolachi. Pentru unii s-au găsit deja doritori, urmează negocieri finale.

Pentru Virgiliu Postolachi există o ofertă din Israel! Jucătorul își dorește foarte mult să joace, iar la U are șanse mici

O situație mai specială este cea a lui Virgiliu Postolachi. Pe postul său, cel de atacant central, este aglomerație mare în acest moment în lotul lui Bergodi. În afara jucătorului moldovean, Bergodi îi mai are pe golgheterul Lukic, Alibek Aliev adus după despărțirea de CFR Cluj, Atanas Trică și nigerianul Taiwo, revenit din împrumutul la Reșița.

ADVERTISEMENT
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa...
Digi24.ro
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan

Postolachi vrea să joace mai mult decât în sezonul anterior și, momentan, șansele sunt destul de mici la U. În aceste condiții, plecarea sa la o altă formație pare tot mai aproape. Cu atât mai mult cu cât, din informațiile FANATIK pe adresa atacantului de 26 de ani a sosit o ofertă de la o formație din prima ligă din Israel, dar există interes și din SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului:...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”

Jovo Lukic a primit 10 zile de pauză după terminarea Mondialului cu Bosnia

Una dintre întrebările cele mai frecvente în ceea ce privește U Cluj este situația lui Jovo Lukic. Golgheterul ultimei ediții de SuperLiga (18 goluri) a terminat Mondialul cu naționala Bosniei și a primit o vacanță de 10 zile.

ADVERTISEMENT

El va lipsi pentru dubla cu Dinamo Kiev din preliminariile Europa League, dar va fi la dispoziția lui Cristiano Bergodi pentru turul următor. Fie că va fi vorba despre dubla cu PAOK Salonic, dacă U îi scoate pe ucraineni, sau de dubla cu Brann Bergen, în preliminariile Conference League, dacă U pierde cu Dinamo Kiev.

În acest moment, există interes pentru Jovo Lukic, dar nicio ofertă concretă. Prețul stabilit de conducere este de 4 milioane de euro, iar o decizie se va lua și în funcție de parcursul european al echipei. Sunt șanse importante ca Lukic să nu plece de la U până la finalul preliminariilor, dar o ofertă consistentă poate schimba imediat situația.

ADVERTISEMENT

U Cluj, cea mai activă echipă din SuperLiga pe piața transferurilor

Universitatea Cluj a fost prima care a deschis campania de transferuri din această vară. Și a deschis-o chiar iarna trecută, când FANATIK dezvăluia exclusiv obținerea semnăturii lui Friday Adams, intrat în ultimele 6 luni de contract cu FC Botoșani. În ultimele săptămâni, la U au mai sosit portarul cipriot Neofytos, apoi Marius Ștefănescu, Poulolo, Pedro Pinho, Aliev, Chukwu. La aceștia se adaugă și cumpărarea definitivă a lui Andrei Coubiș de la Sampdoria.

U Cluj a fost foarte activă și la capitolul plecări. Până în acest moment, de la U au plecat Gertmonas, Artean, Fabry, Opriș, Oaidă, van der Werff și Toșca, ultimul retrăgându-se din fotbal. Cum dezvăluiam anterior, lista celor care părăsesc U Cluj în aceste zile se va completa cu alte 5 nume.

  • 20,09 milioane de euro este cota la care e evaluat lotul Universității Cluj în acest moment
  • 2,2 milioane de euro este cota celui mai valoros jucător de la U, bosniacul Jovo Lukic. El valora 500.000 de euro acum un an, când clujenii l-au luat de la Craiova
Optimile CM 2026 LIVE BLOG. Donald Trump, reacție virală după ce l-a lăudat...
Fanatik
Optimile CM 2026 LIVE BLOG. Donald Trump, reacție virală după ce l-a lăudat pe Harry Kane: „Am jucat golf cu el”
Rapid își prezintă echipamentul pentru noul sezon! Evenimentul a început
Fanatik
Rapid își prezintă echipamentul pentru noul sezon! Evenimentul a început
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Fostul atacant al Rapidului revine în România!...
Fanatik
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Fostul atacant al Rapidului revine în România! Cu cine a semnat
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Prunea prevede o excludere pe viață după CM 2026: 'A fost ca pe...
iamsport.ro
Prunea prevede o excludere pe viață după CM 2026: 'A fost ca pe vremea lui Ceaușescu: «Azi nu e ziua voastră, nu am ce să fac!»'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!