Cinci jucători de care Bergodi se desparte înainte de Dinamo Kiev – U Cluj. Ce se întâmplă cu Lukic? Exclusiv

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Universitatea Cluj, vicecampioana și finalista ultimei ediții de Cupa României, a fost foarte activă în perioada de mercato. Atât în ceea ce privește sosirile, dar și plecările. Iar lucrurile nu se opresc aici, mai ales că perioada de mutări în lot e încă deschisă Este foarte posibil ca în zilele următoare U Cluj să anunțe oficial alte transferuri.

U Cluj se poate despărți de 5 jucători în perioada imediat următoare. Chiar înainte de meciul cu Dinamo Kiev

Pentru Universitatea Cluj urmează în 4 zile primele două meciuri oficiale ale noului sezon. Este, mai întâi, din turul 1 preliminar al Europa League, joi în Polonia, la Lublin, apoi Supercupa duminică, la Craiova. FANATIK a aflat că echipa lui Cristiano Bergodi se va despărți cât de curând de încă 5 jucători.

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Sunt unele nume care au mai apărut ca indezirabile la formația ardeleană, dar se pregătesc și câteva surprize. Cei cinci jucători care se pregătesc să plece sunt fundașul lateral Miguel Silva, stoperul Capradossi, mijlocașii Murgia și Gheorghiță, dar și atacantul Postolachi. Pentru unii s-au găsit deja doritori, urmează negocieri finale.

Pentru Virgiliu Postolachi există o ofertă din Israel! Jucătorul își dorește foarte mult să joace, iar la U are șanse mici

O situație mai specială este cea a lui Virgiliu Postolachi. Pe postul său, cel de atacant central, este aglomerație mare în acest moment în lotul lui Bergodi. În afara jucătorului moldovean, Bergodi îi mai are pe golgheterul Lukic, , Atanas Trică și nigerianul Taiwo, revenit din împrumutul la Reșița.

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Postolachi vrea să joace mai mult decât în sezonul anterior și, momentan, șansele sunt destul de mici la U. În aceste condiții, plecarea sa la o altă formație pare tot mai aproape. Cu atât mai mult cu cât, din informațiile FANATIK pe adresa atacantului de 26 de ani a sosit o ofertă de la o formație din prima ligă din Israel, dar există interes și din SuperLiga.

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Jovo Lukic a primit 10 zile de pauză după terminarea Mondialului cu Bosnia

Una dintre întrebările cele mai frecvente în ceea ce privește U Cluj este situația lui Jovo Lukic. Golgheterul ultimei ediții de SuperLiga (18 goluri) a terminat Mondialul cu naționala Bosniei și a primit o vacanță de 10 zile.

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El va lipsi pentru dubla cu Dinamo Kiev din preliminariile Europa League, dar va fi la dispoziția lui Cristiano Bergodi pentru turul următor. Fie că va fi vorba despre dubla cu PAOK Salonic, dacă U îi scoate pe ucraineni, sau de dubla cu Brann Bergen, în preliminariile Conference League, dacă U pierde cu Dinamo Kiev.

În acest moment, există interes pentru , dar nicio ofertă concretă. Prețul stabilit de conducere este de 4 milioane de euro, iar o decizie se va lua și în funcție de parcursul european al echipei. Sunt șanse importante ca Lukic să nu plece de la U până la finalul preliminariilor, dar o ofertă consistentă poate schimba imediat situația.

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U Cluj, cea mai activă echipă din SuperLiga pe piața transferurilor

Universitatea Cluj a fost prima care a deschis campania de transferuri din această vară. Și a deschis-o chiar iarna trecută, când FANATIK dezvăluia exclusiv obținerea semnăturii lui , intrat în ultimele 6 luni de contract cu FC Botoșani. În ultimele săptămâni, la U au mai sosit portarul cipriot Neofytos, apoi Marius Ștefănescu, Poulolo, Pedro Pinho, Aliev, Chukwu. La aceștia se adaugă și cumpărarea definitivă a lui Andrei Coubiș de la Sampdoria.

U Cluj a fost foarte activă și la capitolul plecări. Până în acest moment, de la U au plecat Gertmonas, Artean, Fabry, Opriș, Oaidă, van der Werff și Toșca, ultimul retrăgându-se din fotbal. Cum dezvăluiam anterior, lista celor care părăsesc U Cluj în aceste zile se va completa cu alte 5 nume.