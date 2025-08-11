Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși în Gaza într-un atac israelian. Armata acuză că unul dintre ei era lider Hamas

Anunțul a fost făcut de Al Jazeera, care a spus că cei cinci jurnaliști au fost uciși în urma unui atac israelian în Fâșia Gaza. Printre cei omorâți se numără și un reporter celebru pe care armata israeliană îl acuză că ar fi fost unul dintre liderii grupării teroriste Hamas.

Jurnaliști Al Jazeera, uciși în Gaza într-un atac israelian

Violența asupra jurnaliștilor televiziunii cu sediul în Qatar pare a fi „un atac israelian țintit”, potrivit presei, care relatează cum cortul jurnaliștilor Al Jazeera, instalat în fața spitalului al-Chifa din Gaza a fost distrus de forțele inamice care își continuă .

În urma atacului au murit corespondenții Anas al-Sharif şi Mohammed Qreiqeh, precum şi cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal şi Moamen Aliwa. Numele acestora se adaugă listei celor aproape 200 de jurnaliști uciși în războiul declanșat ca replică la atacul sângeros al mișcării palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023, potrivit Reporteri fără Frontiere.

Anas al-Sharif, în vârstă de 28 de ani, era unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști corespondenți care se aflau pe front alături de rezistența palestiniană pentru a reda realitatea războiului.

Armata israeliană a confirmat că l-a vizat pe Anas al-Sharif, spunând despre acesta că era un „terorist” care „se dădea drept jurnalist”. Potrivit Israelului, el „era șeful unei celule teroriste din cadrul organizației teroriste Hamas şi era responsabil de pregătirea atacurilor cu rachete împotriva civililor israelieni şi a trupelor”.

Jurnaliști acuzați că sunt teroriști sub acoperire

Anas al-Sharif a trăit fiind conștient că poate muri în orice moment, astfel că un mesaj pe care jurnalistul îl scrisese în aprilie, în cazul în care ar fi murit, a fost publicat luni pe contul său pe rețeaua de socializare X. În textul său făcea apel ca lumea să „nu uite Gaza”.

În iulie, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a acuzat armata israeliană că a dus „o campanie de defăimare” împotriva jurnalistului, prezentându-l în mesaje online ca membru al Hamas.

„Tendința Israelului de a eticheta jurnaliștii ca militanți fără a furniza dovezi credibile ridică semne serioase de întrebare cu privire la intențiile sale şi respectul său pentru libertatea presei. Jurnaliștii sunt civili şi nu trebuie niciodată să fie ținta atacurilor. Cei responsabili de aceste crime trebuie să răspundă pentru faptele lor”, a denunțat Sara Qudah, directoarea regională a organizației cu sediul la New York, în noaptea de duminică spre luni.

Difuzarea Al Jazeera a fost interzisă încă din mai 2024 ca urmare a unui ordin al Israelului. De asemenea, s-a decis și închiderea birourilor postului din cauza conflictului continuu dintre presă și premierul Benjamin Netanyahu. Constant jurnaliștii Al Jazeera erau . Nici acum presa internațională nu are acces să lucreze liber pe teritoriul palestinian.