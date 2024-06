Cinci luptători, o singură cușcă! O nouă premieră mondială marca RXF. Reacția savuroasă a fanilor: „Băgați scaune, scări și mese!”

RXF vine cu un nou concept de entertainment în România. La următoarea gală, promoția va organiza primul meci de MMA din lume între cinci luptători.

Meci în cinci la gala RXF! Premieră mondială în luptele de MMA

După ce a stârnit un , RXF aduce în România un nou concept de show. Pentru prima dată în istorie, cinci oameni se vor bate în același timp în cușca de MMA.

Promoția, care are sediul în Brașov, a anunțat deja numele primilor doi participanți. Este vorba despre Raul Dan și despre Alex Zănoagă, fost concurent „Puterea Dragostei”. Cei doi s-au mai bătut unul cu celălalt în RXF, mai exact la gala numărul 44. Atunci, Zănoagă a avut câștig de cauză, ieșind învingător la puncte.

„În PREMIERĂ! Pentru prima data în lume. 5 luptători în cușcă, un singur câștigător.Fiecare pentru el. La final poate fi doar unul.

Pe cine ai vrea să vezi în această luptă din următoarea Gală RXF 47? Raul Dan VS Alex Zanoaga VS ???”, a anunaț RXF, pe Facebook.

„Ăsta e Elimination Chamber, ca în WWE”

Postarea în care este anunțată prima luptă în cinci a stârnit mai multe comentarii savuroase. Internauții compară conceptul RXF cu wrestlingul profesionist, extrem de popular în Statele Unite.

„Ăsta e Elimination Chamber, ca în WWE! Dacă băgați și scaune, mese și scări, e perfect”, a scris unul dintre urmăritorii paginii RXF. Altcineva și-a exprimat o dorință fantezistă pentru meciul de la RXF 47. Vrea ca alături de Zănoagă și Dan să intre în cușcă „Fetițele Powerpuff, Traian Băsescu, Fuego și Mircea Badea”.

Au fost și internauți care au încercat să ghicească numele celorlalți trei luptători: „Bebino, Pascu și Tolea”, „După umbră, al treilea pare Bobicioiu”, „Cucoaneș, Bobicioiu și Fachiru’”.

Sebastian Vieru a promis că RXF va scrie istorie: „Noi nu suntem oameni normali”

Nu este o surpriză că un astfel de meci unic va avea loc în România, mai ales în galele RXF. După lupta dintre Perversu’ de pe Tg. Ocna, Roxana Țuțu și Bettyshor, promotorul

Până la gala RXF 47, a cărei dată nu a fost anunțată, Este vorba despre confruntarea dintre Denisa Despa și Măru Gagicarul, care va avea loc în main event-ul galei RXF Next Fighter 15. Evenimentul e programat joi, 13 iunie, de la ora 20:00.

„RXF este un show. Noi nu suntem oameni normali, că altfel poate am face altceva. Noi trebuie să facem show pentru ca oamenii care urcă în cușcă să devină virali. Scopul este viralitatea.

Am făcut un show în care am adus în fața publicului o variantă de luptă (n.r. – două femei vs. un bărbat). O să mai avem meciuri de genul ăsta! Noi facem un show și vă mulțumim că vă place, pentru că toată țara, și nu numai, vorbește despre asta.

Noi rugăm lumea să ne rămână alături pentru că vor mai fi evenimente unicate pentru România și chiar pentru străinătate”, a declarat Sebastian Vieru, în exclusivitate pentru FANATIK.