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Cinci minute de coșmar pentru Vlad Băban! Arbitrul de la Farul – Corvinul, salvat de VAR după ce a trecut cu vederea un gest golănesc și un penalty clar. Video

Vlad Băban a fost lipsit de inspirație la Ovidiu! Arbitrul de la Farul - Corvinul nu l-a eliminat pe Ion Cărăruș pentru un gest golănesc și i-a scăpat un fault clar în careul gazdelor. Noroc cu intervenția VAR
Cristian Măciucă
25.07.2026 | 19:04
Cinci minute de cosmar pentru Vlad Baban Arbitrul de la Farul Corvinul salvat de VAR dupa ce a trecut cu vederea un gest golanesc si un penalty clar Video
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Cinci minute de coșmar pentru Vlad Băban! Arbitrul de la Farul - Corvinul, salvat de VAR după ce a trecut cu vederea un gest golănesc și un penalty clar. FOTO: FANATIK
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Vlad Băban a fost alegerea CCA pentru partida dintre Farul și Corvinul Hunedoara, din etapa a 2-a din sezonul regulat al SuperLigii. „Centralul” din Iași a făcut câteva erori majore, dar, spre norocul lui, a fost corectat de VAR. Ambele decizii ar fi fost împotriva gazdelor.

Vlad Băban n-a văzut faultul de roșu din Farul – Corvinul

Meciul de la Ovidiu a fost primul din acest sezon pentru Vlad Băban. Arbitrul din Iași nu a părut deloc în formă. În repriza a doua a jocului dintre Farul Constanța și Corvinul Hunedoara a ratat două faze care i-ar fi dezavantajat pe „marinari” fără intervenția VAR. În minutul 51, Ion Cărăruș (30 de ani) a făcut un gest golănesc, fără să fie sancționat de „central”.

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Internaționalul moldovean se afla într-un duel cu Răzvan Tănasă. Aflat în cădere, Cărăruș i-a pus intenționat talpa în piept fotbalistului de la Farul Constanța, care a intrat în prima repriză în locul accidentatului Denis Alibec. Gestul golănesc al jucătorului de la Corvinul a fost sancționat abia după intervenția VAR. Băban a fost chemat de colegi să revadă faza la monitor și s-a convins că mijlocașul moldovean merită cartonașul roșu.

Cinci minute mai târziu, Vlad Băban a avut din nou parte de o fază complicată, de aceată dată în careul Corvinului. „Centralul” ieșean a considerat simulare la duelul dintre Sylvestre și Abualnadi. Reluările TV au demonstrat însă că jucătorul Farului a fost faultat, lucru de care s-a convins și Băban după ce a mers din nou la monitor să revadă faza. – vezi VIDEO

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Eduard Radaslavescu a ratat lovitura de la 11 metri

Din păcate pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, Farul nu a reușit să profite de cele două avantaje create de erorile nou-promovatei Corvinul. Eduard Radaslavescu (21 de ani), noul căpitan al constănțenilor după ieșirea lui Denis Alibec, a luat mingea pentru a executa lovitura de la 11 metri. Penalty-ul a fost însă ratat după ce Codruț Sandu a ghicit colțul și a apărat execuția lui Radaslavescu.

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La partida dintre Farul Constanța și Corvinul Hunedoara, CCA a delegat o brigadă formată din „centralul” Vlad Băban și asistenții Florian Vișan și George Duta. Rolul celui de-al patrulea oficial i-a fost atribuit lui Mihail-Sebastian Lăstun. În schimb, în camera VAR s-au aflat experimentații Cătălin Popa și Adrian Ghinguleac.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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