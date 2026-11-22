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Am analizat pentru voi prestațiile celor două echipe din turul de campionat și am extras cinci aspecte în care hunedorenii domină fosta campioană, deși fotbaliștii FCSB sunt cotați de aproape 4 ori mai bine, în medie, față de cei ai Corvinului, conform valorilor actualizate Transfermarkt.

1. Corvinul a avut același antrenor în ultimii 5 ani, iar FCSB a avut 11

Florin Maxim (născut la Brad, jud. Hunedoara) a împlinit în această vară cinci ani pe banca hunedorenilor, semn de stabilitate, dar și al loialității conducerii față de tehnician, respectiv al loialității lui față de clubul „local”. În timp ce Corvinul nu a schimbat deloc antrenorul, între iulie 2021 și noiembrie 2026, pe banca FCSB-ului s-au perindat deja unsprezece nume, adică: Dinu Todoran (84 zile, 7 meciuri), Edward Iordănescu (88 zile, 12 meciuri), Anton Petrea (251 zile, 28 meciuri), Nicolae Dică (98 zile, 23 meciuri), Mihai Pintilii în două rânduri (prima dată 29 de zile, apoi 26 de zile), Leonard Strizu (92 zile, 13 meciuri), Elias Charalambous (1075 zile, 170 meciuri), Mirel Rădoi (42 zile, 5 meciuri), Lucian Filip (26 zile, 4 meciuri), Marius Baciu (127 zile, 15 meciuri) și Laurențiu Reghecampf.

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Corvinul câștigă astfel detașat în ceea ce privește stabilitatea clubului, dar mai ales se poate mândri cu un antrenor echilibrat și muncitor, care învață constant și crește odată cu echipa. Mandatul lui Maxim se confundă de altfel cu renașterea Corvinului, care a recâștigat în instanță marca istorică exact în 2021, cu puțin timp înainte ca „Max” să fie instalat antrenor. În acești cinci ani, Corvinul a promovat din Liga a III-a până în Superliga și ar fi putut-o face încă de acum doi ani, dacă FRF i-ar fi acordat acest drept în 2024, același an în care hunedorenii au câștigat de altfel și Cupa României, după o finală cu Oțelul tranșată la penaltiuri.

2. Încrederea de neclătinat a lui Maxim în propriii jucători, față de neîncrederea totală a lui Gigi Becali

Dacă Gigi Becali spune practic după orice înfrângere că „s-a convins că jucătorii nu au valoare”, ajungând până la a-l numi pe Drăguș drept „singurul nostru fotbalist”, la Florin Maxim remarcăm practic inversul. Într-un interviu luat de Golazo la finalul lui august 2026, tehnicianul spunea: „Băieții mei sunt în parametri fizici extraordinari și lucrăm mult și la cei psihici” sau „am niște jucători care se antrenează foarte bine” sau „mă inspir de la Ancelotti, avantajul nostru e că știm cum să ne punem în valoare jucătorii” sau „nu mă interesează valoarea de piață a jucătorilor, eu aștept de la ei la aceleași lucruri ca și când am fi la o echipă mare”.

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În aceeași perioadă, vară-toamnă 2026, de câteva voci, echipă despre care a recunoscut că „e un club special, au cele mai bune condiții din țară și am mai mulți prieteni acolo”. Totuși, întrebat dacă ar putea să antreneze acolo, Maxim a explicat: „Nu m-am pus niciodată în această poziție, nici nu m-am gândit dacă aș vrea să merg sau măcar dacă aș fi dorit”.

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3. Soliditate tactică, o excelentă organizare defensivă și un portar-revelație

Deși au cu un meci mai mult disputat față de FCSB, hunedorenii au primit cu 5 goluri mai puține decât bucureștenii (bonus, au și marcat cu unul mai mult). Corvinul și-a închis poarta în ultimele patru partide consecutive, adică întâmplător exact de când Maxim a decis să-l titularizeze pe Adrian Frînculescu în locul unui alt puști, care începuse sezonul ca titular. Cât despre Frînculescu, tânărul de 21 de ani născut la Drobeta Turnu-Severin, acesta a apărat în șase partide în acest sezon (ultimele trei din campionat, plus trei din cupă) și a primit gol în una singură!

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Bonus, chiar și în meciurile în care a pierdut cu „greii” Superligii, Corvinul a făcut-o în partide mult mai echilibrate decât au arătat-o scorurile finale sau pe care chiar le-au dominat, dar au avut ghinion. Relevante în acest sens sunt înfrângerea cu 0-3 acasă cu U Cluj (Corvinul a avut xG similar cu oaspeții, de două ori mai multe șuturi spre poartă și 68% posesie), cea 0-2 din Giulești (unde iarăși au controlat posesia și în bună măsură și jocul, având mai multe șuturi spre poartă și 4-0 la cornere) și chiar aceea cu campioana Universitatea Craiova (un 0-1 la Arad în care hunedorenii au ratat cu doar ocazie mare mai puțin decât adversarii).

4. Jucători no name față de FCSB, dar care sunt lideri în Superliga la stat-uri cheie

În ciuda valorii de piață de aproape patru ori mai mică decât a FCSB (și asta după recalculările Transfermarkt, pentru că la începutul sezonului diferența era mult mai mare), Corvinul se poate lăuda cu fotbaliști cu cifre foarte bune, ceea ce practic nu există la FCSB.

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De pildă, aripa stângă Daniel Pîrvulescu, un oltean ajuns deja la 29 de ani, se poate lăuda în acest sezon cu cele mai multe centrări reușite în medie/meci în careul mic al adversarilor, statistică unde domină nume grele din Superliga ca Nicușor Bancu, Danny Armstrong sau Carlos Mora. Pîrvulescu punctează foarte bine și la driblinguri reușite din totalul încercărilor de dribling, cu un procent de aproape 79% care îl face al doilea cel mai bun din Superliga în această privință, după Teixeira de la Petrolul.

De asemenea, Corvinul a găsit în slovacul Andrej Fabry, transferat în această vară, pasatorul pe care FCSB nu-l găsește în ciuda faptului că a adus mai mulți mijlocași centrali în ultimii doi ani. Faptul a fost remarcat recent și de Becali însuși, care se mira într-un interviu că „am ajuns să jucăm cu Radunovic mijlocaș, deși am adus o grămadă de mijlocași”.

Trecut deja pe la UTA și U Cluj, deși fără prea mare succes, Fabry pare să fi fost reinventat de Maxim: acesta are 3 goluri și 2 assist-uri în acest sezon de Superliga, dar mai ales se poate lăuda cu un procentaj incredibil de „pase filtrante (printre)” reușite: 100%, față de 71% procentajul lui Ongenda sau 60% cel al lui Tudor Băluță. Fabry a înscris de altfel și singurul gol din partida directă recent disputată contra FCSB, ceea ce ne duce la ultimul punct al comparației.

5. Hunedorenii s-au impus clar în meciul direct, chiar la București, și au aruncat FCSB-ul în haos

Momentul în care Corvinul a depășit FCSB în clasament s-a consemnat chiar în etapa trecută, în urma meciului direct disputat la București. În ciuda faptului că a controlat posesia (aproape 60%) și majoritatea celorlalte stat-uri, FCSB a făcut-o practic fără să aibă ocazii importante de gol, poate cu excepția uneia din partea secundă a lui Drăguș, când scorul era deja 1-0 pentru adversari. De partea cealaltă, Corvinul a ratat cel puțin trei șanse importante, în afară de gol.

Dar statistica cheie la care Corvinul și-a dominat clar adversarii în deplasare a fost aceea a agresivității, respectiv cea a duelurilor directe câștigate: hunedorenii și-au câștigat în proporție de 52% duelurile, față de doar 45% dueluri în care s-au impus bucureștenii

A fost și o victorie tactică a lui Maxim în fața lui Reghecampf: așa cum fac multe echipe inferioare în ceea ce privește calitatea individuală a jucătorilor, Corvinul i-a răspuns FCSB-ului așezându-se „în oglindă” cu aceasta, un 4-2-3-1 în care a părut să nu aibă emoții prea mari în blocarea atacurilor favoriților, în ciuda numărului mare al acestora.

FCSB are un retur întreg de sezon regulat să întoarcă în favoarea ei bătălia directă contra nou-promovaților de la Corvinul, dar pentru moment clasamentul e clar: hunedorenii au cu 4 puncte în plus în campionat și vor rămâne în fața FCSB-ului indiferent de rezultatul acesteia de la Mioveni. În plus, victoria ardelenilor din meciul direct a adus cu sine și încheierea mandatului de 16 ani al lui Mihai Stoica la cârma echipei lui Becali, precum și epurarea unei bune părți a staff-ului.