Sport

Cinci motive pentru care Mauricio Pochettino ar fi perfect la Manchester United

Gabriel-Alexandru Ioniță
11.11.2026 | 06:50
Cinci motive pentru care Mauricio Pochettino ar fi perfect la Manchester United
SPECIAL FANATIK
Cinci motive pentru care Mauricio Pochettino ar fi perfect la Manchester United. Foto: Hepta
Mauricio Pochettino este favorit să îl înlocuiască pe Michael Carrick la Manchester United. De ce ar fi argentinianul varianta ideală pentru salvarea sezonului „diavolilor”
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Mauricio Pochettino (54 de ani) este principalul favorit să îl înlocuiască pe Michael Carrick (45 de ani) la Manchester United în această fereastră internațională. Se pare că antrenorul argentinian ar fi câștigat deja în acest sens lupta cu Antonio Conte, Eddie Howe și Fabian Hurzeler. El este în prezent selecționer al naționalei Statelor Unite ale Americii.

Mauricio Pochettino este favorit să îi ia locul lui Michael Carrick la Manchester United

Abia ce și-a prelungit contractul cu americanii, semnând până în iulie 2030, adică până la finalul următorului Campionat Mondial, dar are în acea înțelegere și o clauză de reziliere, iar suma pentru care el ar putea fi „eliberat” de acel contract este una practic modică pentru un club de talia celui de pe „Old Trafford”. Mai mult, jurnaliștii de la The Sun susțin că Pochettino ar fi mai mult decât deschis față de posibilitatea de a-i antrena pe „diavoli”.

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Pe lângă faptul că este un antrenor deja validat în Premier League, după perioadele foarte bune avute de el în trecut la Southampton și, mai ales, Tottenham, dar parțial și la Chelsea, Mauricio Pochettino a mai avut până acum parte și de experiențe benefice pentru dezvoltarea lui profesională în alte campionate, respectiv în La Liga la Espanyol și în Ligue 1 la PSG. Dar sud-americanul mai prezintă și alte atuuri importante, chestiuni care l-ar face în prezent, în viziunea jurnaliștilor englezi de la The Sun, să fie varianta ideală pentru salvarea sezonului catastrofal avut până acum de Manchester United. 

De ce ar fi Mauricio Pochettino antrenorul ideal pentru Manchester United în acest moment

În primul rând este vorba despre faptul că Pochettino a demonstrat din plin în cariera lui de până acum, în special la Tottenham și Chelsea, că are capacitatea de a le ridica foarte mult anumitor fotbaliști destul de tineri nivelul individual într-un timp relativ scurt. Acest lucru s-a întâmplat atât cu Harry Kane, Dele Alli și Heung-min Son la Spurs, cât și cu Cole Palmer la Chelsea. Iar acum, la Manchester United, argentinianul ar putea face la fel cu jucători precum Mainoo, Yoro, Baleba, Diallo sau Dorgu.

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În al doilea rând, Mauricio Pochettino este recunoscut pentru capacitatea sa de a asigura un „climat” foarte propice performanței în vestiar. Mai exact, este vorba despre gestionarea ego-urilor vedetelor, adică exact marea problemă existentă la United la nivel de vestiar de la plecarea legendarului Sir Alex Ferguson. De asemenea, are deja experiență și în ceea ce privește redresarea unor echipe aflate în derivă la momentul numirii lui.

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Mauricio Pochettino, relație excelentă cu presa și afinitate pentru Marcus Rashford

S-a întâmplat și la Tottenham, când a preluat echipa de la Tim Sherwood, și la Chelsea, când a venit după interimatul lui Frank Lampard. Mai mult, despre Pochettino se spune în Anglia că ar avea o relație excelentă cu presa, chestiune care ar putea să se dovedească decisivă în mandatul său pe „Old Trafford”, în condițiile în care, după Sir Alex, mai toți antrenorii „diavolilor” au fost „tocați” de către jurnaliști. Nu în ultimul rând, Mauricio Pochettino este un mare admirator al lui Marcus Rashford și astfel se crede că ar urma ca tehnicianul să aibă înclinația de a încerca măcar să îi revitalizeze internaționalului englez cariera pe „Old Trafford”.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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