Cinci motive pentru care Mircea Lucescu ar trebui să continue pe banca României! Opinie de Marian Popovici

Naţionala României şi-a dinamitat şansele de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026 . Un meci straniu în care „tricolorii” au început excelent, dar au irosit avansul de două goluri cu o evoluţie în care au părut lipsiţi de chef şi de luciditate.

Cinci motive pentru care Mircea Lucescu ar trebui să continue pe banca României!

Da, România arată rău în preliminariile Cupei Mondiale. Entuziasmul, atât în lot cât şi în afara lui, de la Euro 2024 şi din grupa de Liga Naţiunilor, s-a evaporat după eşecul cu Bosnia-Herţegovina şi am revenit la atitudinea pesimistă şi la jocul tern, lipsit de orice strălucire.

Oare e doar vina lui Mircea Lucescu? Multe voci din spaţiul public , folosind ca argument principal pentru demisie criteriul vârstei de 80 de ani. Dar poate ar trebui să aruncăm un ochi şi pe lotul pe care îl are „Il Luce” la dispoziţie şi la situaţia în care sunt mai mulţi jucători cheie. Iată cinci motive pentru care consider că selecţionerul ar trebui să îşi ducă munca la bun sfârşit.

1. A dus naţionala României la baraj. Ne convine sau nu, naţionala s-a calificat la baraj cu Mircea Lucescu pe bancă. Un start lansat cu 3-0 în Kosovo şi un parcurs cu şase victorii în Liga Naţiunilor, care ne-a asigurat această plasă de siguranţă de care un an mai târziu ne agăţăm, pentru a ne împlini visul calificării la Cupa Mondială din 2026. Că a contat foarte mult fundaţia şi echipa creată de Edi Iordănescu e de necontestat, dar aşa cum i se pune în cârcă această campanie ratată lui Mircea Lucescu, aşa ar trebui să i se atribuie şi locul 1 din Liga Naţiunilor.

România, fără Drăguşin, Moruţan, Mihăilă, Hagi, Coman şi cu Man şi Raţiu ieşiţi din formă!

2. Lot decimat de accidentări şi ieşiri din formă. Calificarea şi performanţele de la Euro au fost obţinute cu un grup unit, dar şi jucători care se aflau într-o perioadă foarte bună. Radu Drăguşin, Dennis Man, Olimpiu Moruţan, Valentin Mihăilă, Andrei Raţiu, Ianis Hagi, Florinel Coman şi lista poate continua. Din cauza accidentărilor sau a formei slabe, niciunul dintre aceşti jucători nu mai aduc acelaşi aport la echipa naţională. Raţiu pare afectat de ratarea transferului la o echipă mare, Coman, Hagi, Moruţan şi Mihăilă nu au mai contat la echipele de club, iar Drăguşin s-a accidentat grav. Iar când toţi aceşti jucători sar din schemă sau nu performează la nivelul obişnuit, e greu să ne gândim la Mondial.

3. Au mai rămas şase luni până la baraj. Ce putem schimba? Au mai rămas şase luni şi două ferestre de meciuri internaţionale până la baraj. Pleacă Mircea Lucescu, pe cine aducem? Ce alt antrenor de calibru vine cu şanse reale de a califica echipa la Campionatul Mondial? Mircea Lucescu este de mai bine de un an pe banca naţionalei, ştie situaţia tuturor jucătorilor şi, în ciuda vârstei, este foarte activ în ceea ce priveşte urmărirea tuturor „tricolorilor” selecţionabili. Este prezent la cele mai multe meciuri importante ale SuperLigii, pleacă des în Turcia, în Italia. Indiferent de nume, niciun antrenor nu cred că va putea să reconstruiască o echipă într-un termen atât de scurt.

Acceptă Hagi să preia din nou naţionala Românei înaintea unui baraj?! Greu de crezut

4. Suntem siguri că Gică Hagi va accepta rolul de selecţioner? Eu nu cred. Cel mai vehiculat nume pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu este Gheorghe Hagi. „Regele” a preluat echipa naţională înainte de un baraj (în 2002) şi e greu de crezut că o va face din nou. De ce? Pentru că nu a început de la zero acest proiect şi cu siguranţă, în cazul unui eşec la baraj, ratarea calificării i se va pune în cârcă, la fel ca în 2002 cu Slovenia. Echipa naţională ar putea reprezenta o şansă, dar în acelaşi timp şi un risc imens pentru Gică Hagi. România este o echipă de urna a 4-a la baraj, dar toată lumea aşteaptă calificarea la turneul final.

5. Experienţa lui Mircea Lucescu poate face diferenţa în momentele critice. Ar fi o greşeală să credem că „Il Luce” la 80 de ani nu mai e pus la punct cu fotbalul de astăzi. Experienţa vastă a selecţionerului ar putea să ne ajute în momentele critice. Iar dacă am pornit în această campanie cu Mircea Lucescu la timonă, nu văd de ce ar trebui schimbat cu câteva luni înainte de meciurile de baraj, şansă pe care naţionala a obţinut-o cu el la timonă.