Cinci pentru preşedinţia FRH! Alte două nume grele urmează să îşi anunţe candidatura la alegeri. Exclusiv

Se anunţă o luptă dură la alegerile pentru preşedinţia FRH din luna aprilie. FANATIK a aflat că alte două nume grele se pregătesc să îşi anunţe candidatura.
Marian Popovici
23.01.2026 | 17:00
Anul 2026 vine pentru România cu organizarea Campionatului European de handbal feminin, dar înainte de turneul final vom avea alegeri pentru preşedinţia FRH, iar lupta se anunţă mai dură ca niciodată.

Cine candidează la alegerile FRH

Constantin Din a anunţat într-un interviu pentru FANATIK că vrea să îşi continue proiectele şi va candida pentru un nou mandat de preşedinte. Chiar pe 1 ianuarie 2026, fostul preşedinte, Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura la actualele alegeri.

El a scris că este dispus să se retragă şi să susţină un candidat mai tânăr, dar care să fi fost un nume important în handbalul românesc, nominalizându-i pe Cristina Vărzaru, Mica Brădeanu, Mihai Popescu sau Iulian Stamate.

În urmă cu o săptămână a apărut un candidat surpriză la alegeri. Este vorba de Virgil Ion Popovici, fostul manager al clubului de eșalon secund CSU „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, actualmente lector la universitatea cu acelaşi nume, care şi-a prezentat public candidatura.

Bogdan Voina intră în cursa pentru preşedinţia FRH!

Din informaţiile FANATIK, alte două nume importante din handbalul românesc se pregătesc să îşi anunţe candidatura la alegerile FRH. Fostul internaţional român Bogdan Voina va intra în lupta pentru preşedinţia forului autohton.

El a jucat un rol important la precedentele alegeri, din 2022. Înainte de turul doi, Bogdan Voina a anunţat că îl susţine pe Constantin Din, iar cu voturile obţinute în urma acestei „alianţe”, Din l-a devansat pe Alexandru Dedu, cel care era preşedintele în funcţie.

Sorin Dinu urmează să îşi anunţe candidatura

În echipa lui Constantin Din se afla atunci şi fostul coleg de arbitraj, Sorin Dinu. Între timp, relaţiile dintre cele două părţi s-au răcit, iar Sorin Dinu urmează să îşi anunţe şi el, candidatura la alegerile FRH.

Actualul vicepreşedinte al FRH se bucură, la rândul său, de o susţinere puternică în cursa pentru preşedinţia Federaţiei. În septembrie, Sorin Dinu a fost ales şi în structurile Federaţiei Europene, în funcţia de  vicepreşedinte al EHF Court of Handball.

Pe lângă cei cinci candidaţi este posibil să mai apară şi alte nume surpriză. Cert este că la alegerile FRH din luna aprilie se anunţă o bătălie dură, care a început deja în culise.

  • 2022 este anul în care Constantin Din a preluat preşedinţia FRH
  • 8 ani a condus Alexandru Dedu Federaţia Română de Handbal
