Cinci schimbări la Universitatea Craiova pentru derby-ul cu FCSB! Echipa de start a lui Mirel Rădoi. Exclusiv

Beneficiind de un lot valoros și extrem de numeros, tehnicianul Universității Craiova își permite să facă mai multe schimbări în primul ”11”. Vor fi nu mai puțin de 5 jucători noi față de echipa aliniată la startul jocului cu Rakow, din prima etapă a grupei de Conference League.

Universitatea Craiova schimbă jumătate de echipă pentru meciul cu FCSB

Întâlnirea FCSB – Universitatea Craiova se va disputa duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională, la trei zile distanță după duelul din Polonia, iar Cristi Coste a anunțat la cum va arăta formula de echipă a oltenilor.

”La Craiova sunt așteptate nu mai puțin de 5 modificări în echipa de start față de meciul din Polonia cu Rakow. Probabil se va începe cu Romanchuk, Rădulescu, Ștefan, Teles și Nsimba, în locul lui Badelj, Mora, Bancu, care este suspendat, Crețu și Assad.

În acest moment, din informațiile noastre, primul ’11’ al Craiovei arată în felul următor: Isenko – Rus, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Ștefan – Baiaram, Nsimba

Nu e Mora, va juca Mihnea Rădulescu under. E un 3-5-2 clasic, intră Romanchuk în locul lui Badelj, Bancu e suspendat intră Ștefan. Su schimbă și vârful, nu joacă Assad, intră Nsimba. Și bineînțeles, încă o schimbare la mijloc, Teles, care de obicei juca în campionat, intră în locul lui Alex Crețu, care a fost titular cu Rakow”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Romanchuk a trecut peste problemele medicale și e apt pentru derby-ul cu FCSB

Fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk a revenit după accidentarea suferită în eșecul cu Oțelul de la Galați, , așa cum Cristi Coste anunțase în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, și chiar a intrat pe teren pentru ultimele 30 de minute.

În conferința de presă premergătoare jocului cu FCSB, din etapa a 12-a a SuperLigii, Romanchuk a mărturisit că și va putea fi folosit încă din primul minut de Mirel Rădoi.

”Sunt bine, mă recuperez total după accidentare și sunt pregătit să joc. Nu este un meci special pentru mine, chiar dacă vom juca cu echipa campioană. Vom face jocul nostru. Avem planul nostru, mergem să câștigăm, pentru că este foarte important”, a declarat el.

Rădoi acuză o stare de oboseală a jucătorilor săi

Numeroasele modificări pe care le va face Mirel Rădoi în echipa de start vin și pe fondul oboselii acumulate de jucătorii Universității Craiova în acest start intens de sezon, așa cum a spus înaintea jocului.

”Este un nou meci intens după cele cu Dinamo și Rakow. Vor fii ambiții personale și dorințe speciale, pentru că FCSB a odihnit jucători pentru această partidă. Au și specificat că e mult mai important jocul cu Universitatea, decât cel european cu Young Boys.

Parcursul lor de până acum din campionat a fost surprinzător pentru toată lumea, că nu au obținut mai multe puncte. Întâlnim campioana într-o situație foarte rea când vine vorba de puncte și cred că pentru ei există doar varianta victoriei. Cu egalul nu fac mai nimic, pentru că distanța dintre noi și ei ar rămâne aceeași.

Prin faptul că au odihnit jucători, sunt sigur că vor veni să facă un presing ultra-ofensiv, așa cum au făcut și în partidele cu Young Boys, cu Oțelul. Vor încerca să ne lase cât mai puține spații.

Trebuie să fim atenți în zonele în care vom alege să creăm superioritate, ca să putem profita de spațiile lăsate de FCSB. Cu excepția unor stări de oboseală, tot lotul este întreg. Vom vedea și în seara asta pe ce jucători ne vom baza la meciul cu FCSB”, a precizat Rădoi.