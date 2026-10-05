Cinci „secvențe” în care fanii români de pe Arenă au votat „Hagi selecționer” la România – Suedia 0-1!

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La ce lucruri bune te-ai putea aștepta când vii după 3 eșecuri la rând, cu 12 goluri încasate, cu un 0-6 care lucește și acum pe tabela stadionului din Varșovia? Cu ce sentiment se îndreaptă spre „Arena Națională” fiecare din zecile de mii de fani care și-au luat bilet pentru România – Suedia când ni se spunea că ne batem la primul loc și facem „măcar” 10 din cele 12 puncte în aceste 4 întâlniri? Cu ce stare de spirit intră pe teren jucătorii și Gică Hagi când situația este de nivelul… San Marino sau Liechtenstein? Am pornit acest România – Suedia cu capul plin de întrebări.

România – Suedia, meciul în care DEX-ul va decide dacă va pune poza tricolorilor la cuvântul FRICĂ!

1. Rar mi-a fost dat să văd o națională care să transmită atât de multă teamă când adversarul este în posesia balonului. Este vorba despre echipa noastră în prima repriză! Și asta în ciuda faptului că fanii au încercat să transmită înspre teren încrederea și adrenalina de care fotbaliștii aveau nevoie. Pur și simplu erau momente în care tremuram ca o piftie.

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Semnificativă este faza din minutul 28, când efectiv am bâlbâit orice intervenție în propriul careu, totul culminând cu mâinile „moi” ale lui care nu a putut prinde o minge de gâgă. Probabil DEX-ul va decide dacă va pune poza naționalei României la explicația cuvântului „frică” după acest meci cu Suedia.

2. Gică Hagi a construit o formulă de echipă care să încerce să absoarbă cât mai sus presiunea suedezilor. Încercam să ne construim jocul de la Răzvan Marin care cobora între fundașii centrali. Dar păcătuim, indiferent de numele jucătorilor, la formula defensivă. Pe apetitul ofensiv al lui Rațiu și-au construit suedezii deschiderea scorului. Știau că jucătorul lui Rayo se retrage lent și s-a văzut în minutul 13. Ca să fim ok, Rațiu are nevoie de un fundaș în spatele lui!

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Publicul reacționează instant când aude HAGI. Așa cum s-a întâmplat inclusiv la intrarea lui Ianis pe teren

3. Lucrurile s-au mai reglat la pauză, când a făcut o singură schimbare. Eissat la Bancu. Și nu vorbim neapărat de înlocuire, ci de schimbarea de atitudine a tricolorilor. Am prins roșeață în obraji, am început să câștigăm dueluri, să punem piciorul mai decis la orice balon. Au apărut și ocaziile, cea mai mare aparținându-i lui Tănase. Nouarul nostru improvizat a fost, alături de Man, cei mai buni jucători ai României.

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4. Și am mai constatat un lucru interesant. Magia Hagi încă este prezentă când vine vorba despre echipa națională. Și Gică, și Ianis au fost aplaudați încă de la sosirea autocarului la stadion. Selecționerul a fost aplaudat la intrarea pe gazon. La fel la intrarea lui Ianis Hagi pe teren, în minutul 69, nivelul decibelilor pe Arenă a crescut uluitor când i s-a anunțat numele. Nu la fel au stat lucrurile și după ce Ianis a greșit câteva pase, .

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A fost însă senzația că fanul român parcă a ținut mai mult cu Gică Hagi decât cu România la acest meci. Acele imagini cu pe bancă la Varșovia au creat traume unor suporteri care au învățat fotbal cu Gică jucătorul. E dorința de a-ți salva statuia într-o perioadă în care e plin de cioburi în preajmă. Așa a fost și aseară.

Întrebările la care selecționerul trebuie să răspundă în fața fanilor care l-au aplaudat la final

5. Tragem linie. Patru eșecuri în patru meciuri. Dubla cu Suedia a oferit meciurile cele mai strânse din această perioadă. pentru că adversarii s-au mulțumit cu 2-1. La București și pentru că am dorit ceva mai mult în repriza a doua, dar și pentru că suedezii au avut mulți „virusați”. Suedia a arătat ca o echipă modestă față de tur și ne-au bătut chiar și așa. Să privim tot tabloul acestui ultim rezultat.

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Ce trebuie să facă Gică Hagi de acum încolo? Putem construi pe ceva din ce am văzut în mini-secvențele de fotbal din aceste întâlniri? Ne-am recăpătat măcar pentru o seară demnitatea fanului român care ascultă imnul cu mâna la piept? Merită încredere acești băieți care abia la pauză au realizat că au venit 49 și ceva de mii de fani să-i scoată din „Groapa Marianelor” a fotbalului? Merită antrenorul Gică Hagi să punem miză serioasă pe dorita calificare la Euro 2028?

Avem capul plin de întrebări și după meci, așa cum era și înainte. Un posibil răspuns a venit la final, când fanii l-au aplaudat pe Hagi când a intrat pe tunel. Și nu am auzit măcar o dată să i se ceară . A primit un vot în alb din partea suporterilor naționalei României veniți la 0-1 cu Suedia. E suficient?