Cinci turişti străini au murit într-un accident de autocar. Tragedia s-a petrecut în statul New York după o vizită la Cascada Niagara

Un accident rutier grav a avut loc în statul american New York. Un autocar turistic care se întorcea de la Cascada Niagara în oraşul New York a ieșit de pe șosea, . În autobuz se aflau peste 50 de pasageri, iar poliția a confirmat decesul a cinci dintre ei.

Majoritatea turiştilor erau din Filipine, China şi India

I-90, lângă Pembroke, un oraș situat la aproximativ patruzeci de kilometri est de Buffalo. „Conform informațiilor actuale, există mai mulţi morţi și răniți”, a declarat James O’Callaghan, purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din New York. Ulterior s-a confirmat că cinci persoane şi-au pierdut viaţa în accident.

Mai multe ambulanțe și elicoptere medicale au fost trimise imediat la locul accidentului pentru a transporta răniții la cele mai apropiate spitale. Potrivit lui O’Callahan, majoritatea pasagerilor erau de origine indiană, chineză și filipineză, motiv pentru care au fost chemați traducători la fața locului. Șoferul autobuzului a supraviețuit accidentului.

Şoferul a fost „distras” înaintea accidentului

Serviciul de transport medical aerian Mercy Flight a confirmat că trei dintre elicopterele sale au fost implicate în transportul pacienților și că cel puțin opt persoane au fost internate la Centrul Medical al comitatului Erie din Buffalo. „În aceste momente ne rugăm pentru victime”, a declarat Margaret Ferrentino, președinta Mercy Flight.

Compania de autobuze, M&Y Tour Inc. din Staten Island, proprietara autocarului, a primit un rating de siguranță „satisfăcător” din partea Administrației Federale pentru Siguranța Transportatorilor Auto, laultima inspecţie, din septembrie 2024. Ratingul este cel mai înalt pe care îl poate primi o companie de vehicule comerciale și indică „lipsa dovezilor de nerespectare substanțială a cerințelor de siguranță”. Compania nu a raportat niciun accident de autobuz în ultimii doi ani.

Anchetatorii au stabilit că accidentul nu a fost cauzat de o defecțiune mecanică, iar conform spuselor martorilor şoferul ar fi fost „distras” înainte de a pierde controlul şi a se răsturna cu autobuzul în şanţ.