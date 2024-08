”Cinci zile n-am putut să mă mișc”. Momente de coșmar pentru Augustin Viziru: ce diagnostic i-au pus medicii

Augustin Viziru a fost operat la spate, după ce a făcut o criză urată cu dureri insuportabile. Îndrăgitul actor nu a crezut că situația este atât de gravă, iar când primul medic la care a fost i-a spus că e nevoie de intervenție, nu i-a venit să creadă.

De ce s-a operat Augustin Viziru? Ce diagnostic a primit de la medici?

Astfel, a trecut pragul mai multor clinici, unde a cerut păreri de la specialiști. În urma investigațiilor, aceștia i-au recomandat intervenție chirurgicală urgentă. Actorul a fost operat chiar în apropierea Paștelui, iar acum se află încă în perioada de recuperare.

Timp de 9 luni nu are voie să facă niciun fel de sport. Nu îi prea convine, după cum ne-a declarat miercuri la evenimentul Pro Tv, de lansare a grilei de toamnă, însă nu are încotro. Mai ales că în serialul “Tătuțu’”, ce va fi difuzat în toamnă la Pro Tv, Augustin Viziru are scene în care joacă biliard, acesta fiind una din pasiunile lui și din viața de zi cu zi.

“Joc și biliard, da, în film, dar, din păcate, nu prea pot juca biliard. Tocmai am avut o intervenție la spate, am fost operat de hernie de disc. Și 9 luni nu am voie să mai fac niciun sport. Și nici biliard nu pot să joc, nici să mă bat, prin filme, nu pot prea mult. Dar… o mai păcălim.

“Cinci zile am făcut pipi în sticlă”

N-am vrut să accept faptul că am început să îmbătrânesc și mă lupt de la egal la egal, la tenis, cu puști de 20 și ceva de ani. Și organismul cedează ușor, ușor. Și aveam o hernie mai veche care mă supăra. Și am ajuns, chiar înainte de Paște, cu o criză foarte urâtă în care 5 zile am făcut pipi în sticlă că n-am putut să mă mișc. Și toți doctorii la care m-am dus mi-au zis că trebuie să mă operez urgent.

Și m-am operat, au trecut 3 luni și sunt încă în recuperare. Sunt bine. Atât timp cât pot să-mi fac datoria la filmări, sunt bine”, a povestit Augustin Viziru pentru FANATIK.

Augustin Viziru, 9 luni de recuperare după ce a fost operat

De când a devenit tătic, Augustin Viziru a pus pe pauză multe proiecte, iar pentru că a vrut să nu rateze niciun moment din creșterea și dezoltarea fetiței lui. Astfel, , serialul “Tătuțu’”.

La evenimente este o prezență extrem de rară, dar odată cu acest nou serial în care joacă, actorul a fost prezent și la Press Day-ul de miercuri. Pentru rolul din “Tătuțu’”, Augustin Viziru s-a transformat, el s-a ras în cap și și-a lăsat barbă.

“A prins forță puiuțul meu, și e momentul că tata să iasă un pic la muncă”

“Da, viața mea s-a schimbat mult. Dar, în același timp, a prins forță puiuțul meu, și e momentul că tata să iasă un pic la muncă. Și ultimul eveniment de genul acesta a fost, țin minte și acum, în 2010. Am fost cu proiectul “Aniela”. Tot așa, am avut o mică scenă, o mică secvență. Evenimentele … nu prea sunt genul meu, prea multă lume nu-mi face bine, dar acum trebuie să ne facem datoria”, ne-a mai spus actorul.

În serialul “Tătuțu’”, Augustin Viziru îl interpretează pe “Ciroză”, un personaj care va interveni în viața lui Bebe Măcelaru’, interpretat de George Mihăiță.