Cine a câştigat finala Dancing on Ice. Jean Gavril şi Ana au pus mâna pe marele premiu

Sâmbătă seara a fost difuzată finala Dancing on Ice la Antena 1, iar Jean Gavril și Ana au câștigat marele premiu în valoare de 50.000 de euro.

Jean Gavril şi Ana au câștigat finala Dancing on Ice

Oase și Andreea au fost eliminați din competiție. Echipele formate din Sore și Grațiano și Jean Gavril și Ana au intrat la votul publicului.

Echipa Jean Gavril – Ana este cea care a obținut cele mai multe voturi din partea publicului, trofeul Dancing on Ice și marele premiu.

După semifinală, perechile formate din Sore și Grațiano, Oase și Andreea și Jean Gavril și Ana sunt prezentat de Ștefan Bănică Jr. și Irina Fodor. Acestea au avut de dansat pe melodii din musical-uri celebre jucate pe Broadway, potrivit .

Sore și Grațiano au fost Romeo și Julieta în această seară. Oase şi Andreea au interpretat scene cunoscute din Lion King (Regele Leu). Jean Gavril şi Ana au interpretat Fantoma de la Operă pe gheaţă.

Ultimul dans al serii le-a dat ocazia celor trei perechi să creeze un moment spectaculos. Au avut o coloană sonoră comună, și anume melodia lui Pink, What about us. Telespectatorii sunt cei care au decis cine câștigă premiul cel mare de 50.000 de euro.

Echipa formată din hairstylist-ul Capet și Irina este cea de rezervă. Cei doi au susținut un moment artistic în finala competiției și s-au antrenat încă de la început în cazul în care una dintre echipele concurente s-ar fi accidentat pe parcurs.

Andreea Bălan și Coconu au susținut și ei un moment artistic pe gheață în ultima ediție din acest sezon.

Au fost difuzate și cele mai bune dansuri ale finaliștilor pe parcursul celor opt săptămâni ale competiției Dancing on Ice.

Totodată, telespectatorii au avut ocazia să vadă pe gheață restul echipelor concurente în acest sezon: Ruby și Zsolt, Carmen Grebenișan și Lilian, Iulia Albu și Marian, Cosmin Natanticu și Maria, Nicolai Tand și Daniela, Cătălin Cazacu și Codruța.

Carmen Grebenișan și Lilian, eliminați înainte de finală

În ediția difuzată sâmbătă, 16 aprilie, , au părăsit competiția. Influencerița s-a bucurat de această experiență, chiar dacă a avut parte și de momente mai grele pe parcursul celor aproape două luni de antrenamente.

“E experiența vieții mele. Am învățat de la 0 ceva complet nou pentru mine. Sunt mândră de tine (de Lilian n.r) și pentru mine ești cel mai bun patinator și o să fii campion.

A fost o experiență cu bune și cu rele. Mi-am depășit limitele și nu m-am așteptat să ajung atât de departe. Credeam că o să ies din primele două ediții. Nici antrenorii nu mi-au dat prea mari șanse.

Dar stând ore în șir pe gheață….am dezvoltat o pasiune pentru patinaj. Nu mă opresc aici cu patinatul! Îmi place foarte mult.”, a spus Carmen în ediția de săptămâna trecută.

La rândul său, și Lilian Bînzari a avut de spus câteva cuvinte despre experiența competiției Dancing on Ice – Vis în doi.

“Pentru mine a fost o experiență faină. Am întâlnit noi personalități și pe Carmen, care e ca o soră mai mare pentru mine. Am văzut progresul echipei noastre și am ajuns în semifinală.”, a spus tânărul patinator.