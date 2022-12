Cine a construit Statuia Libertății? Cum a luat naștere cel mai celebru simbol american

Statuia Libertății a fost sculptată între anii 1875 și 1884 de către sculptorul francez Frédéric-Auguste Bartholdi.

Sculptorul francez Frédéric-Auguste Bartholdi și Statuia Libertății

Tot el a fost și cel care a realizat Turnul Eiffel de la Paris, însă povestea din Statele Unite este cu mult mai impresionantă. Practic, Statuia Libertății, de la New York, a reprezentat un cadou pentru Statele Unite din partea Franței, ca simbol al prieteniei dintre cele două națiuni.

Cadoul a fost conceput pentru centenarul și avea o însemnătate aparte.

Cine este însă Frédéric-Auguste Bartholdi? Sculptorul care a construit Statuia Libertății s-a născut în anul 1834 în Colmar, Franța.

Încă de când era mic, părinții și-au dorit ca cei mici să învețe de la cei mai buni, drept urmare asta s-a și întâmplat.

Celebrul sculptor a finalizat prima sa lucrare comandată la doar 20 de ani și nimeni nu avea să știe ce va urma câțiva ani mai târziu.

Frédéric-Auguste Bartholdi a tot căutat inspirație și a dorit să aibă cât mai multe comenzi. Ulterior, acesta s-a întâlnit cu Khedive Isma’il Pașa al Egiptului, conducătorul care supraveghea și finanța construcția franceză a Canalului Suez.

La acel moment, sculptorul Bartholdi a prezentat o figurină pentru un far colosal, care înfățișa o femeie servitoare, intitulată Egipt (sau Progresul) purtând lumina către Asia. Acest proiect a fost în cele din urmă respins de către khedive.

Norocul i-a surâs câțiva ani mai târziu. Bartholdi a ajuns să aibă o relație strânsă cu savantul Édouard de Laboulaye, care mai târziu, i-a oferit o altă oportunitate.

Laboulaye a fost un aboliționist și profesor de democrație americană care a prezentat o idee pe care Bartholdi o va folosi pentru a-și modela și promova opera. În realitate, era vorba despre un cadou de prietenie între două țări cu idealuri democratice, America și Franța.

Cum a ajuns Bartholdi în Statele Unite

Ulterior, planurile au fost date peste cap după războaiele care au început în acea perioadă.

Pentru că în Paris predomina haosul, sculptorul Bartholdi a luat decizia de a pleca în America. S-a îmbarcat într-un vas și a traversat oceanul pentru a căuta sprijin și un loc potrivit pentru noul său proiect colosal.

A prezenta nenumărate scrisori, iar mai apoi a obținut o serie de întâlniri cu unele dintre cele mai influente persoane de la acel moment din SUA.

Iar în urma discuțiilor a venit și rezultatul, pentru că după nici măcar trei luni, sculptorul Bartholdi a găsit locația perfectă pentru Statuia Libertății, mai exact pe Insula Bedloe din portul New York.

Deși inițial, Statuia Libertății trebuia instalată în Port Said sub numele The Light Of Asia, ulterior, guvernul egiptean de atunci a decis că transportul structurii din Franța, dar și instalarea acesteia ar implica costuri prea mari.

Între timp, Franța urma să strângă fonduri pentru statuie, în timp ce americanii strângeau bani pentru piedestal. Inclusiv sculptorul și-a mobilizat forțele pentru a-și vedea opera devenită realitate.

Iar între timp, banii se strângeau, iar construcția a început. În tot acest timp, Bartholdi a supravegheat construcția statuii la depozitul Gaget, Gauthier & Co.

Frédéric-Auguste Bartholdi și-a văzut visul cu ochii

Deși în primă fază totul a fost asamblat la Paris, mai apoi, piesele au fost demontate pentru a fi expediate în Statele Unite.

Mai apoi, finalizarea statuii a dat un impuls americanilor, iar ambele țări s-au mobilizat, visul celor două țări fiind îndeplinit.

Celebrul sculptor Bartholdi a revenit la New York împreună cu o delegație franceză pentru a vedea Statuia Libertății finalizată și a participa la inaugurarea acesteia.

La acel moment, el povestea că și-a văzut visul devenit realitate.

“Visul meu a fost realizat. Nu pot spune decât că sunt încântat. Acest lucru va trăi veșnic, când noi vom fi trecut și tot ce trăiește cu noi se va fi mutat””, dezvălui cel care a construit Statuia Libertății.

Frédéric-Auguste Bartholdi în 1904, însă statuia pe care a realizat-o continuă să fie un simbol important pentru SUA.