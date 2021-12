Irinel Columbeanu și-a lansat prima carte, dintr-o trilogie. În romanul intitulat Ipocrația, omul de afaceri a vorbit despre femeile din viața sa și despre cei privilegiați înainte de 1989.

Una dintre cele mai savuroase povestiri din acest volum este despre relația pe care Columbeanu a avut-o cu Anna Lesko.

Nu a uitat să amintească despre o vacanță la Paris și nici despre momentul în care tatăl său a dat-o afară pe rusoaică din casă.

Cine a dat-o afară pe Anna Lesko din casa lui Irinel Columbeanu. “Ieși afară, rusoaico”

, aceasta făcând parte dintr-o trilogie. Afaceristul a povestit amănunte picante din poveștile de dragoste pe care le-a trăit alături de femei celebre.

Una dintre cele mai mediatizate relații pe care a avut-o a fost cea cu Anna Lesko. În momentul în care s-au cunoscut, . Părinții acestuia nu au fost niciodată de acord cu această relație. Mai mult, au dat-o afară pe artistă din casă.

“Să pleci din această casă, rusoaico!”, i-a spus tatăl lui Irinel Columbeanu.

Aceasta și-a făcut imediat bagajele și s-a mutat, chiar dacă iubitul ei a încercat să o liniștească. Oricum, fostul soț al Monicăi Gabor a făcut tot ce a putut pentru a o ajuta pe Anna Lesko în carieră.

Cartea se încheie cu vacanța petrecută de cei doi la Paris. Se întâmpla în anul 2002, an în care Irinel Columbeanu a suferit un accident vascular.

Ce spunea Anna Lesko despre iubitul ei

Povestea dintre omul de afaceri și rusoaică a fost foarte mediatizată la vremea respectivă. Într-un interviu acordat unei reviste, Anna Lesko declara că l-a iubit sincer pe Columbeanu și alături de el a fost fericită.

“Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relația noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în niște momente foarte grele.

Relația cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea artista.

Relația lor a durat opt ani, apoi s-au despărțit după intervenția părinților omului de afaceri.