Cine a decis ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul din AC Milan – Genoa 1-1: „Sunt dezamăgit”

Nicolae Stanciu a ratat un penalty decisiv la ultima fază a meciului AC Milan - Genoa 1-1. Antrenorul Daniele De Rossi a spus clar cine a luat decizia ca mijlocașul român să execute.
Traian Terzian
09.01.2026 | 08:18
A fost surprinzător faptul că deși abia intrat pe teren Nicolae Stanciu a luat mingea și a executat penalty-ul din finalul partidei AC Milan – Genoa 1-1, dar decizia nu a fost a fotbalistului.

Cui i-a aparținut decizia ca Nicolae Stanciu să bată penalty-ul ratat în AC Milan – Genoa 1-1

În conferința de presă susținută după întâlnirea de pe San Siro, antrenorul lui Genoa, Daniele De Rossi, a recunoscut că el a fost cel care a hotărât ca internaționalul român să execute lovitura de la 11 metri.

”O remiză corectă. În a doua repriză, ei nu meritau să piardă, dar noi meritam să câștigăm. Am jucat o primă repriză excelentă împotriva unei echipe puternice. Când un meci se termină așa, este dezamăgitor.

Înainte de meci am numit doi executanți de penalty-uri: Malinovskyi și Martin, dar îi înlocuisem. A fost alegerea mea, pentru că îl văd pe Stanciu cum lovește la antrenamente și are un picior incredibil. Privind la ceilalți care erau pe teren, cred că a fost o alegere de înțeles, dar așa e fotbalul.

Sunt dezamăgit pentru că este un tip minunat și, chiar dacă joacă atât de puțin, nu și-a scăzut nivelul de profesionalism și a meritat această bucurie, la fel ca ceilalți jucători, pentru prestația pe care am avut-o”, a declarat De Rossi, conform tuttomercatroweb.com.

Cum a fost surprins Dan Șucu după penalty-ul ratat de Stanciu

Patronul lui Genoa, Dan Șucu, a ținut să fie prezent pe stadion la întâlnirea cu AC Milan din etapa a 19-a, mai ales că în ultima perioadă a fost contestat puternic de suporterii nemulțumiți de lipsa transferurilor.

Omul de afaceri a văzut jocul alături de soția sa Diana și de fostul internațional Răzvan Raț, unul dintre oamenii lui de încredere. La final, după ce Stanciu a ratat penalty-ul ce ar fi putut aduce o victorie fantastică pentru Genoa, Șucu a rămas perplex în tribunele de pe San Siro.

Ce notă a primit Stanciu după ce a îngropat-o pe Genoa

Revenit într-un meci de Serie A după o absență de 3 luni și la primele minute în campionat sub comanda lui Daniele De Rossi, Stanciu a ratat o ocazie uriașă de a arăta tuturor că poate fi un jucător important pentru Genoa.

Așa cum era și de așteptat după ce a irosit un penalty la ultima fază a întâlnirii, internaționalul român a fost pus la zid de presa din Italia. Pentru execuția modestă de la 11 metri și pentru cele 2 puncte pierde de Genoa din această cauză, Stanciu a primit nota 4.

