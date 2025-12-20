Cine a decis încheierea colaborării dintre Carlos Alcaraz și antrenorul Juan Carlos Ferrero. E o persoană foarte apropiată

ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva zile Carlos Alcaraz posta un mesaj dureros în spațiul virtual legat de antrenorul său, Juan Carlos Ferrero. Acum, a ieșit la iveală cine a decis încheierea colaborării dintre cei doi. E o persoană apropiată jucătorului de tenis.

De ce Carlos Alcaraz nu se mai antrenează cu Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz este un tenismen cunoscut la nivel internațional. Sportivul a fost antrenat încă de la vârsta de 15 ani de Juan Carlos Ferrero, însă ultimele informații arată că au decis să pună capăt colaborării pe care o aveau.

ADVERTISEMENT

Renumitul care i-a fost un adevărat mentor. În plus, acesta a contribuit enorm la ascensiunea sa incredibilă. Așa se face că anunțul ”rupturii” a luat pe toată lumea prin surprindere.

Pe social media, spaniolul cu 24 titluri în circuitul ATP la simplu nu a oferit prea multe informații. A transmis un mesaj elegant, însă acum s-a aflat cine este persoana din spatele deciziei luate de renumitul tenismen.

ADVERTISEMENT

Se pare că Juan Carlos Ferrero ar fi cerut în repetate rânduri să i se mărească salariul. Prin urmare, tatăl lui Carlos Alcaraz a pus piciorul în prag în această situație. Carlos Alcaraz Sr. nu ar fi fost de acord cu o remunerație mai mare.

ADVERTISEMENT

Astfel, în urma unor discuți tensionate bărbatul a spus capăt colaborării. În plus, presa din Spania susține că tatăl sportivului nu a dorit să-i dea antrenorului același procent din premiile câștigate de fiul său.

Schimbări în echipa lui Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz este pregătit să facă mai multe mutări în planul profesional, după ce a fost . După ce a renunțat la antrenorul valencian a decis să-i dea o poziție mai bună fratelui său mai mare, Alvaro. Acesta este sparring partner în echipa sportivului.

ADVERTISEMENT

În ultima perioadă ar fi solicitat un post mai important. Ar putea o poziție relevantă pentru că se bucură din plin de încrederea jucătorului de tenis. În plus, călătorește destul de mult cu acesta, mai ales de la debutul în circuitul profesionist.

„Cei doi au petrecut împreună inclusiv ultimele vacanțe, la Miami”, au notat jurnaliștii de la . Între timp, Carlos Alcaraz este nevoit să-și reorganizeze echipa înainte de startul sezonului din 2026. Samuel Lopez rămâne în staff, fiind numit antrenor.