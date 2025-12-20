Sport

Cine a decis încheierea colaborării dintre Carlos Alcaraz și antrenorul Juan Carlos Ferrero. E o persoană foarte apropiată

Carlos Alcaraz și antrenorul său au finalizat colaborarea, iar acum s-a aflat cine e omul care a pus piciorul în prag. De ce s-a ajuns la această despărțire.
Alexa Serdan
20.12.2025 | 06:30
Cine a decis incheierea colaborarii dintre Carlos Alcaraz si antrenorul Juan Carlos Ferrero E o persoana foarte apropiata
Carlos Alcaraz și antrenorul său au colaborat 7 ani. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva zile Carlos Alcaraz posta un mesaj dureros în spațiul virtual legat de antrenorul său, Juan Carlos Ferrero. Acum, a ieșit la iveală cine a decis încheierea colaborării dintre cei doi. E o persoană apropiată jucătorului de tenis.

De ce Carlos Alcaraz nu se mai antrenează cu Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz este un tenismen cunoscut la nivel internațional. Sportivul a fost antrenat încă de la vârsta de 15 ani de Juan Carlos Ferrero, însă ultimele informații arată că au decis să pună capăt colaborării pe care o aveau.

ADVERTISEMENT

Renumitul jucător de tenis nu i-a reînnoit contractul antrenorului care i-a fost un adevărat mentor. În plus, acesta a contribuit enorm la ascensiunea sa incredibilă. Așa se face că anunțul ”rupturii” a luat pe toată lumea prin surprindere.

Pe social media, spaniolul cu 24 titluri în circuitul ATP la simplu nu a oferit prea multe informații. A transmis un mesaj elegant, însă acum s-a aflat cine este persoana din spatele deciziei luate de renumitul tenismen.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la...
Digi24.ro
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”

Se pare că Juan Carlos Ferrero ar fi cerut în repetate rânduri să i se mărească salariul. Prin urmare, tatăl lui Carlos Alcaraz a pus piciorul în prag în această situație. Carlos Alcaraz Sr. nu ar fi fost de acord cu o remunerație mai mare.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică:...
Digisport.ro
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”

Astfel, în urma unor discuți tensionate bărbatul a spus capăt colaborării. În plus, presa din Spania susține că tatăl sportivului nu a dorit să-i dea antrenorului același procent din premiile câștigate de fiul său.

Schimbări în echipa lui Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz este pregătit să facă mai multe mutări în planul profesional, după ce a fost penalizat cu 2 milioane de dolari. După ce a renunțat la antrenorul valencian a decis să-i dea o poziție mai bună fratelui său mai mare, Alvaro. Acesta este sparring partner în echipa sportivului.

ADVERTISEMENT

În ultima perioadă ar fi solicitat un post mai important. Ar putea o poziție relevantă pentru că se bucură din plin de încrederea jucătorului de tenis. În plus, călătorește destul de mult cu acesta, mai ales de la debutul în circuitul profesionist.

„Cei doi au petrecut împreună inclusiv ultimele vacanțe, la Miami”, au notat jurnaliștii de la Marca. Între timp, Carlos Alcaraz este nevoit să-și reorganizeze echipa înainte de startul sezonului din 2026. Samuel Lopez rămâne în staff, fiind numit antrenor.

Cristi Chivu, discurs de mare campion după eliminarea Interului din Supercupa Italiei! De...
Fanatik
Cristi Chivu, discurs de mare campion după eliminarea Interului din Supercupa Italiei! De ce l-a ținut pe bancă pe Lautaro Martinez
Adevărul despre cetățenia sportivei Elena Rybakina. Kazahstanul reacționează după acuzațiile venite din Rusia
Fanatik
Adevărul despre cetățenia sportivei Elena Rybakina. Kazahstanul reacționează după acuzațiile venite din Rusia
Pe ce loc a terminat Eva Nicolescu finala de la Vocea României. Fiica...
Fanatik
Pe ce loc a terminat Eva Nicolescu finala de la Vocea României. Fiica președintelui de la Dinamo are planuri uriașe: „Ăsta e doar începutul!”. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Radu Banciu, revoltat după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa: 'A...
iamsport.ro
Radu Banciu, revoltat după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa: 'A fost ciupeală acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!