Cine a devenit marea favorită la câștigarea CM 2026 înaintea optimilor de finală? Cum arată, de fapt, cotele la titlu

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a ajuns în faza optimilor de finală. Aproape toate marile favorite în mod tradițional la câștigarea trofeului au ajuns în această fază a competiției, cu excepția Germaniei, eliminată în mod surprinzător în 16-imile de finală de Paraguay după executarea loviturilor de departajare, și cu o mențiune specială aici și pentru Olanda, cea care a avut parte de aceeași soartă în fața Marocului.

Cine este marea favorită la câștigarea CM 2026 înainte de optimi

Capul de afiș este bineînțeles reprezentat de De asemenea, mai există și un Brazilia – Norvegia, dar și un Mexic – Anglia. În rest, Franța se duelează cu Paraguay, Canada cu Maroc, SUA cu Belgia, Argentina cu Egipt și Columbia cu Elveția.

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Astfel, deloc surprinzător, Franța și Argentina, finalistele ultimei ediții, cea din 2022 din Qatar, sunt văzute în prezent de către SUPERBET drept principalele favorite la câștigarea marelui trofeu, naționala „cocoșului galic” având o cotă de 2.85 în acest sens, iar campioana mondială en-titre de 5.00.

Care erau favoritele înainte de startul turneului final

Urmează Spania cu 7.00, Anglia cu 11.00, Brazilia și Portugalia, fiecare având 12.00. Ca o comparație, Tot la SUPERBET, „Furia Roja” avea atunci o cotă de 5.50. Ea era urmată la acea vreme, la mică distanță, de Franța, cu o cotă de 6.00, Anglia, cu 8.00, Brazilia, 9.00, Argentina, 9.50, și Portugalia, cu o cotă de 12.00.

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Cum vede acum supercomputerul Opta această situație

Revenind la situația din prezent, analiza făcută de bookmakeri este confirmată în mare măsură de calculele făcute pe seama acestui subiect de către supercomputerul celor de la Opta. Astfel, și în această viziune tot Franța are în mod clar prima șansă la câștigarea trofeului în acest punct al competiției, cu o probabilitate în acest sens de 30%. Pe locul 2 vine din nou Argentina, cu 14%, iar podiumul este completat tot de Spania, cu 13%. În continuare se află Brazilia și Anglia, cu câte 9%, Portugalia cu 5% și Maroc, Norvegia, Elveția și Columbia, fiecare având câte 3%.