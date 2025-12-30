Cine i-a făcut cel mai mare rău lui Dinamo! “Revoluția ne-a spart echipa, dar el ne-a distrus!”

ADVERTISEMENT

Succesul obținut de Steaua, în 1986, când a câștigat Cupa Campionilor, i-a ambiționat pe dinamoviști, iar aceștia au spus în mod repetat că ar fi putut face o performanță asemănătoare dacă nu venea revoluția.

Vasile Ianul, omul care a distrus marea echipă a lui Dinamo în 1990

Dănuț Lupu dezvăluie că Mircea Lucescu a vrut să mai țină un an aproape tot lotul pe care îl formase la Dinamo, însă planul acestuia nu a putut să fie dus la capăt pentru că președintele echipei de la acea vreme, Vasile Ianul, a avut alte planuri. Conform fostului jucător, de la echipă urmau să plece Mateuț sau Răducioiu, pentru a se obține bani în urma transferurilor lor, iar dacă acest lucru se întâmpla, Dinamo se putea bate să câștige o cupă europeană.

„Hai să vă spun ceva. Nu neapărat revoluția ne-a spart în două. Noi, înainte de a pleca la Cupa Mondială, ne-a strâns Mircea Lucescu în vestiar și ne-a propus un lucru: ‘Haideți să-l vindem pe Dorin Mateuț sau pe Răducioiu, unul din ei doi, și restul să mai stăm un an de zile împreună’. Noi am fost de acord, dar nu au fost alții. Vasile Ianul, da. El i-a făcut cel mai mare rău lui Dinamo. El ne-a distrus. Dacă îl lăsa pe Nea Mircea să mai stea un an, poate reușeam și noi să câștigăm o cupă europeană. Fără echipele din Anglia, puteam, da”, a spus Dănuț Lupu la emisiunea FANATIK DINAMO.

Cu cine se compara Vasile Ianul, fostul președinte al lui Dinamo

În 1985 devenea șef la Dinamo, iar sub mandatul său a reușit să întrerupă perioada de dominație a celor de la Steaua. Vasile Ianul era un om care avea o avere considerabilă, iar conform poveștilor lui Dănuț Lupu acesta cheltuia sume mari de bani fără să aibă remușcări.

„A avut cameră în Elveția plătită pentru un an de zile și a fost de două ori acolo. Se ducea la cazino și juca 100.000 de euro de parcă era nimic. În 1990, Dinamo avea 20 de milioane de euro în cont, după ce ne-a vândut pe toți. Ianul era pe vremea aia un om care se credea un al doilea Bernard Tapie. Când am plecat în Italia, la Cupa Mondială, aveam precontract cu Pisa. Aceeași bani ca la Panathinaikos. Am fost la el acasă și mi-a zis că nici dacă își taie mâinile nu semnează să merg în Italia”, a mai spus Dănuț Lupu.

Cum a ajuns Dănuț Lupu la Panathinaikos, după ce Gică Hagi a fost promis echipei din Grecia

povestește că transferul său în Grecia s-a făcut după ce Gică Hagi, promis echipei din Grecia, a ratat această mutare, iar cei de la Steaua l-au propus pe j în schimb.

„Puțină lume știe, cei de la Steaua le-au promis celor de la Panathinaikos că o să îl dea pe Hagi. Și după m-au propus pe mine, după ce transferul lui Hagi a picat. Poate altă istorie aș fi avut și eu dacă mergeam în Italia. Am ajuns în 1995 în Italia în cele din urmă. Când m-am revăzut cu Nea Mircea i-am spus că am contract în Grecia pe 6 luni, plus după pe încă 2 ani jumătate.

Din momentul ăla m-am întors înapoi la Atena și am început cu de-ale mele. Că mă doare aici, mă doare acolo. La o discuție cu președintele lui Panathinaikos el a făcut un gest de mafiot, eu un gest de golan. După care m-am întors în România și m-am trezit cu 10 generali și 3 miniștri, că dacă nu mă duc în Grecia o să oprească comerțul cu România. M-am întors până la urmă”, a concluzionat Dănuț Lupu.