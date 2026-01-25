Cine a făcut, de fapt, rochia purtată de soția lui Radu Drăgușin, Ioana. Surpriza e mare

ADVERTISEMENT

Soția lui Radu Drăgușin, Ioana, și-a dorit să fie impecabilă în ziua în care merge la starea civilă, pentru semnarea actelor de căsătorie. Frumoasa șatenă nu s-a uitat la bani când a ales coafura, machiajul și rochiile pe care le-a purtat.

Designerul care a croit ținuta partenerei lui Radu Drăgușin, de la cununie

Radu Drăgușin și logodnica sa, Ioana, au strălucit în ziua cea mare. Partenera jucătorului de fotbal a mizat pe o ținută despre care s-a spus inițial că este realizată de un designer internațional. .

S-a vehiculat faptul că tânăra și sportivul celor de la Tottenham au scos din buzunar peste 10.000 de euro. Cu toate acestea, adevărul este altul. La cununia civilă, .

Acum, s-a aflat cine a creat rochia albă și spectaculoasă cu care logodnica fotbalistului a făcut furori. Aceasta aparține unui designer român pe numele său Nicoleta Negura. Creatoarea de modă deține un atelier în orașul Piatra Neamț.

Într-un interviu acordat recent, aceasta a anunțat că a semnat colaborarea cu Ioana Stan datorită unei recomandări. Soția lui Radu Drăgușin a sunat-o, moment în care designerul a simțit instant o chimie aparte. A ales două rochii speciale.

„În doar câteva ore am realizat schițele, am achitat avansurile și ne-am pus pe treabă. Tot acest proces s-a desfășurat într-un timp extrem de scurt, doar două luni, deoarece nici ei nu au știut cu mult timp înainte data cununiei.

Chiar și așa, am reușit să ducem totul la bun sfârșit, fără compromisuri, cu aceeași atenție la detalii și dorință ca fiecare rochie să fie perfectă”, a explicat Nicoleta Negura, pentru revista .

”M-a speriat puțin, dar nu am dat înapoi”

„Am văzut-o pe Ioana doar la prima probă. Gândul că următoarele probe urmau să aibă loc doar în București și nu la Neamț, unde este întreaga echipă de producție și inginerii, m-a speriat puțin, dar nu am dat înapoi.

Rochiile s-au realizat în doar trei probe. Ea mă anunța când ajungea pentru o zi din Londra, iar eu mă mobilizam să fiu prezentă în București”, a completat designerul român, mai arată sursa citată anterior.

Nicoleta Negura are numai cuvinte de laudă pentru Ioana Stan despre care spune că „este un copil cu o educație aparte”. A remarcat de-a lungul întâlnirilor un bun simț foarte mare, cum rar se mai vede în ziua de azi.

De asemenea, creatoarea de modă susține că soția lui Radu Drăgușin este o femeie puternică. În plus, își cunoaște calitățile și corpul, având o siluetă care nu trece neobservată. Totodată, știe care sunt lucrurile care i se potrivesc cel mai bine.

„Dacă multe dintre noi, având o siluetă tip clepsidră, ne dorim să ascundem acest lucru, în special șoldurile, ea și-a dorit exact opusul, să le punem în evidență. Este semnul clar al unei femei care își iubește corpul.

Prima rochie a avut un croi clasic, dar spectaculos, fiind confecționată din crep de mătase și tafta de mătase. A doua rochie a fost realizată din tafta de mătase, accesorizată cu pene naturale de struț”, a mai adăugat creatoarea de modă.

Ce preț au avut rochiile purtate de Ioana Stan

În ziua în care a pășit la starea civilă alături de Radu Drăgușin s-a spus că Ioana Stan a dat 8.000 de lei pe o singură rochie. În realitate, șatena a cheltuit mai mult pentru că designerul a creat ținutele manual, din materiale naturale.

A ținut cont de fiecare detaliu, începând de la croială până la ornamentele delicate, din pene. Nicoleta Negura a adaptat ținutele la corpul tinerei, piesele vestimentare fiind unele unice. Au costat 7.000 de euro.